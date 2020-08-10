Çocuklar İçin Zararlı Oyunlar Listesi - Teknofeed.COM

Bozuk tuş sitesinin haberine göre çocuklar için zararlı olan oyunlar var ve bu bireylerin bu oyunların çocuklardan uzak durulmasına karşılık dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. Son zamanlarda çocuklar farklı türlü oyunlara yönelerek zihinsel olarak etkilenmektedirler. Türkiye’nin yanı sıra ABD’de yasaklı oyunlar listesinde Blitz The League II, Dead Space ve Fallount 3 oyunları yer alırken, Türkiye’de ise Mortal Kombat ve Metin 2 gibi oyunlar yasaklanması gündeme gelmişti. Bunlardan ziyade çocukların intihara sürüklemesine yol açan Mavi Balina oyunu Tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Bozuk tuş sitesi ise bu oyunların Çocuklara karşı zararlı olduğuna dair bir haber yapmış. Bu oyunları yanı sıra araştırmalarımıza göre aşağıdaki listede yer alan oyunlar çocuklar için zararlı olabileceği kanısına varılmış.

Çocuklar için zararlı oyunlar listesi



Oyun derecelendirme sistemleri size yol gösterici olabilir.

derecelendirme sistemleri size yol gösterici olabilir. Çocuklar için zararlı oyunlar .

. Mortal Kombat.

DOOM.

Grand Theft Auto.

South Park The Stick of Truth.

Mavi Balina (Blue Whale)

Dark Elf

Neden Zararlı?

Bu oyunlar çocukların psikolojileri üzerinde zararlı etkiler bırakıyor. Oyunların farklı aşamalarında çocuklardan istedikleri görevler ve bu görevlerde çocuklardan oldukça zararlı isteklerde bulunarak, ölümlere, yaralamalara ve psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle çocuklarınızı bu oyunlardan uzak tutmaya özen göstermelisiniz.

Bunların yanı sıra, çocuklar bilgisayar oyunları oynamaya bağımlı hale gelebilir. Bu bağımlılık onların diğer aktivitelerden zevk almalarını engelleyecek ve bu onların çocukluk deneyimlerinde bir sınıra neden olacaktır.

Görme sorunları ortaya çıkarabilir. Görme sorunları saatlerce bilgisayar oyunu oynayanlar arasında sıklıkla görülür.

Bu oyunlarda oyuncular özelinde yönlendirmeler yaparak onları uçuruma sürüklüyor. Yapılan bir araştırma da bu tarz oyunların 6 ile 19 yaş arası çocukların ölümüne neden olduğu kanıtlanmıştır.

Kaynak: https://www.bozuktus.com/2020/08/09/hangi-bilgisayar-oyunlari-zararli-29524/