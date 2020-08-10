Çocuklar İçin Zararlı Oyunlar Listesi - Teknofeed.COM

Pendik Escort

arama

Çocuklar İçin Zararlı Oyunlar Listesi

Çocuklar İçin Zararlı Oyunlar Listesi * Bozuktus.com
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Tanıtım Yazısı Tanıtım Yazısı

Bozuk tuş sitesinin haberine göre çocuklar için zararlı olan oyunlar var ve bu bireylerin bu oyunların çocuklardan uzak durulmasına karşılık dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. Son zamanlarda çocuklar farklı türlü oyunlara yönelerek zihinsel olarak etkilenmektedirler. Türkiye’nin yanı sıra ABD’de yasaklı oyunlar listesinde Blitz The League II, Dead Space ve Fallount 3 oyunları yer alırken, Türkiye’de ise Mortal Kombat ve Metin 2 gibi oyunlar yasaklanması gündeme gelmişti. Bunlardan ziyade çocukların intihara sürüklemesine yol açan Mavi Balina oyunu Tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Bozuk tuş sitesi ise bu oyunların Çocuklara karşı zararlı olduğuna dair bir haber yapmış. Bu oyunları yanı sıra araştırmalarımıza göre aşağıdaki listede yer alan oyunlar çocuklar için zararlı olabileceği kanısına varılmış.

Çocuklar için zararlı oyunlar listesi

  • Oyun derecelendirme sistemleri size yol gösterici olabilir.
  • Çocuklar için zararlı oyunlar.
  • Mortal Kombat.
  • DOOM.
  • Grand Theft Auto.
  • South Park The Stick of Truth.
  • Mavi Balina (Blue Whale)
  • Dark Elf

Neden Zararlı?

Bu oyunlar çocukların psikolojileri üzerinde zararlı etkiler bırakıyor. Oyunların farklı aşamalarında çocuklardan istedikleri görevler ve bu görevlerde çocuklardan oldukça zararlı isteklerde bulunarak, ölümlere, yaralamalara ve psikolojik sorunlara yol açabiliyor. Bu nedenle çocuklarınızı bu oyunlardan uzak tutmaya özen göstermelisiniz.

Bunların yanı sıra, çocuklar bilgisayar oyunları oynamaya bağımlı hale gelebilir. Bu bağımlılık onların diğer aktivitelerden zevk almalarını engelleyecek ve bu onların çocukluk deneyimlerinde bir sınıra neden olacaktır.

Görme sorunları ortaya çıkarabilir. Görme sorunları saatlerce bilgisayar oyunu oynayanlar arasında sıklıkla görülür.

Bu oyunlarda oyuncular özelinde yönlendirmeler yaparak onları uçuruma sürüklüyor. Yapılan bir araştırma da bu tarz oyunların 6 ile 19 yaş arası çocukların ölümüne neden olduğu kanıtlanmıştır.

Kaynak: https://www.bozuktus.com/2020/08/09/hangi-bilgisayar-oyunlari-zararli-29524/

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
benzer içeriklerBENZER İÇERİKLER
En İyi VPN Servisleri - Vpnuzmani.com
VPN İle Engeller Nasıl Kaldırılır?
Remake ve Remastered Oyunlar - Monster Notebook
Monster Oyun Bilgisayarı Modelleriyle Remake ve Remastered Oyunları Takılmadan Oynayın
WTC Grup
Türkiye’nin Tanınan Yüzü WTC Grup
Badenoch + Clark Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Badenoch + Clark Hakkında Bilmeniz Gerekenler
OPPO A52 İnceleme
Xiaomi Mi True Kablosuz Kulaklık 2 İnceleme
HAFTANIN İÇERİĞİ
Cenuta Web Hosting
Web Hosting Nedir? En Ucuz Uygun Fiyatlı Web Hosting Nereden Alınır?
kategoriden popüler haberelr KATEGORİDEN POPÜLER HABERLER
editörün seçtikleri EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK EN YENİ TEKNOLOJİ HABERLERİNE VE KAMPANYALARA ULAŞABİLİRSİNİZ
© Copyright 2011 - 2020 Teknoloji Haberleri: TeknoFeed SYblog.net - Tavsiye Rehberi - indirson.com