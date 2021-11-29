İnstagram Toplu Takipten Çıkma 2021

Hevesli bir Instagram kullanıcısıysanız, etkileyici biriyseniz veya sosyal medya sitesini birkaç yıldır kullanıyorsanız, büyük bir takipçi listeniz olabilir. İnstagram toplu takipten çıkma ihtiyacı hissettiniz mi? Bu yazıda sizlere İnstagram toplu takipten çıkma işlemlerinde bahsedeceğiz. İçerik stratejiniz olup olmadığına veya yalnızca istenmeyen ilgiden ve etkin olmayan hesaplardan kurtulmak istemenizden bağımsız olarak, Instagram’da toplu takibi bırakma konusunda size yardımcı olabilir.

İnstagram’da Toplu Takibi Bırakanlar Listesinde Kimler Yer Almalı?

Sizi takip etmeyen kişileri, karşılıklı takipçilerinizi ve sosyal medya hesabınızın hayranlarını kolayca takip edebilirsiniz. Bazen, kimi takip etmeyi bırakacağınıza karar veremeyebilirsiniz. Bu durumda, sahte kullanıcılar ve etkin olmayan kullanıcılar olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca istenmeyen takipçileri veya sizi takip etmeyenleri de kaldırabilirsiniz.

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İnstagram Toplu Takipten Çıkma Uygulaması 2021

Hem Android hem de iOS’ta, İnstagram’ da toplu olarak takibi bırakmanıza izin veren birkaç istisnai iyi uygulama var. Takipçilerinizi toplu olarak silmeyi kolaylaştırırlar. Hepsi çoğunlukla aynı şekilde çalışır. Kullanıcılara takip ettikleri kişilerin listesini gösterirler, aynı anda birden fazla isim seçmelerine, hatta hepsini seçmelerine ve tek bir dokunuşla toplu olarak takibi bırakmalarına olanak tanırlar.

FollowMetre

Instagram’da toplu takibi bırakmanızı sağlayan olağanüstü bir uygulama olan FollowMeter, çok amaçlıdır. Sizi takip etmeyenlerin listesini anında takip edebilir ve takibi bırakabilirsiniz. Güçlü analitik, takipçilerinizi iyi yönetmenize olanak tanır ve takipçi etkileşimi ayrıntıları gibi derin bilgiler sağlar.

İnstagram Toplu Takipten Çıkma Android: Followers & Unfollowers

Followers & Unfollowers, Instagram ve diğer faydalı özelliklerde Instagram toplu takipten çıkma Android cihazlar için bir uygulamadır. Görüntü paylaşım platformunda sizi kimlerin takip etmediğini görebilir ve tek seferde 50 tanesini takibi bırakabilirsiniz. Kullanıcılar, takip ettiğiniz kişileri vurgulayan ve sizi geri takip eden ortak bir listeye göz atabilir.

İnstagram Toplu Takipten Çıkma İOS: Cleaner for Ins

Instagram toplu takipten çıkma iOS cihazlar için en iyi araçlardan biri olan Cleaner for Ins sorunsuzdur, sihirli bir şekilde çalışır ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir. Instagram kullanıcıların tek seferde toplu olarak takibi bırakabilirsiniz. Toplu silme hiç bu kadar kolay olmamıştı. Uygulama aynı zamanda tonlarca resim ve videoyu aynı anda beğenmemenize de olanak tanır.