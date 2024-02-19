DASK Nedir?

DASK yani deprem sigortası, konut sahipleri için zorunlu olan bir sigorta türüdür. Deprem riskine karşı mülk sahiplerini korumak amaçlanır. DASK sayesinde depremin neden olabileceği yapısal hasarlar ve bu hasarlardan kaynaklanabilecek maddi zararlar karşılanır.

Konutlarda meydana gelebilecek yapısal hasarlar, yıkımlar, yangın, infilak gibi sonuçlar deprem sigortası kapsamında yerini alır. Sigorta, deprem riskine karşı vatandaşları finansal olarak korur. Deprem sonrası oluşabilecek maddi kayıpları da azaltır. Devlet tarafından desteklenir ve konut sahiplerinin deprem riskine karşı daha güvende hissetmesini sağlar.

Deprem Sigortası Olarak DASK’ın Amacı

Deprem sigortası yani DASK, konut sahiplerini olası deprem zararlarına karşı korunmasını amaçlar. Deprem sonucu oluşabilecek bina hasarlarını ve bu hasarlardan kaynaklanabilecek maddi zararları destekler.

Depremlerin neden olabileceği ekonomik sıkıntıları azaltır. Vatandaşların daha güvenli bir yaşam sürmelerine destek olur. Devletin deprem riskini azaltma çabalarının bir parçası olan DASK, vatandaşların risk altında oldukları doğal afetlere karşı finansal açıdan korunmalarını sağlar.

DASK’ın Kapsamı

Deprem sigortası, depremin neden olduğu doğrudan maddi zararları kapsar. Sigorta, konutlarda meydana gelen yapısal hasar, yıkım ve yangın gibi durumları kapsamına alır. Bu kapsamda, bina içindeki sabit tesisat, elektronik cihazlar gibi unsurlar da sigorta kapsamında bulunur.

DASK, eşyaları kapsamaz. Taşınabilir eşyalar ve kira kayıpları gibi zararlar deprem sigortası ile korunmaz. DASK, deprem nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi için sağlanır ancak mülk değerini kapsamaz.

DASK Sigortası Nasıl Yaptırılır?

DASK; bankalar, sigorta şirketleri veya online sigorta platformları aracılıklarıyla yapılabilir. Konut sahipleri, ilgili kurumlara başvurarak DASK poliçesi düzenletebilir. Başvuru sürecinde, konutun yer aldığı bölgeye göre belirlenen prim ücreti ve sigorta bedeli değerlendirilir.

Sigorta yaptırmak için konutun tapusu, konut sahibine ait kimlik bilgileri ve diğer belgeler gerekli olabilir. Gereklilikler, zaman içinde değişkenlik gösterebileceğinden güncel bilgilere başvurulması önerilir. Deprem riskine karşı mülk sahiplerini korumaya alan bu sigorta türünün, herkes için yasal bir zorunluluk olduğunu da belirtmek gerekir.

DASK Sigortası Zorunlu mudur?

DASK, zorunlu olmayan konut sigortalarıyla karıştırılır. Konut sigortaları isteğe bağlıdır ancak DASK herkes için zorunludur. DASK yaptırmayanlara maddi ceza uygulaması söz konusu değildir. Fakat geçerli bir DASK poliçesi olmayan evlere elektrik, su gibi hizmetler verilmez.

Hizmetlerin verilmemesi, DASK’ın zorunlu olduğunu ifade eder. Zorunlu deprem sigortası olarak adlandırılması da bu sebepledir. Doğrudan cezai bir yaptırım söz konusu olmasa da zorunluluk içerir. Deprem riskine karşı koruma sağlamak ve konut sahiplerini güvence altına almak için önemlidir.

DASK Sigortası Kapsamında Karşılanan Zararlar

Deprem sigortası, DASK, deprem nedeniyle oluşabilecek zararları kapsar. Sigorta, konutlarda meydana gelen yapısal hasarları tespit eder. Depremle birlikte oluşan bina yıkımlarını, yangın ve infilak gibi zararları karşılar.

DASK kapsamında; bina içindeki sabit tesisat, elektronik cihazlar gibi detaylar da bulunur. Taşınabilir eşyalar kapsam dışında kalır. Deprem nedeniyle oluşan zararların maddi olarak tazmin edilmesini sağlar. Konut sahiplerini bu tür risklere karşı koruma altına alır ancak deprem sigortası fiyatları da kapsam dahilinde değişebilir.

DASK Sigortası Kapsamında Karşılanmayan Durumlar

DASK sigortası, deprem afeti sebeyile oluşacak yapısal sorunları tazmin eder. Ancak belirli durumları kapsam dışında bırakır. Taşınabilir eşyaların zararları, kiracı kayıpları, işletme kayıpları gibi ekonomik hasarlar sigorta kapsamına dahil edilmez.

Temel yapısal eksiklikler, önceden meydana gelmiş hasarların onarımı, sigortalı binanın yasal olmayan yapıları veya izinsiz eklemeler de kapsam dışında tutulur. Sigorta poliçesinde belirtilmeyen özel durumlar da kapsam dışına alınır. Deprem sigortası kapsamında karşılanmayan durumları dikkate almak gerekir.