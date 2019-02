Detaylı Apex Legends Rehberi, Taktikleri, Karakter Özellikleri ve Güçleri

Yeni piyasaya çıkan ve bir günde 1 milyon oyuncu sayısına ulaşan ücretiz battle royale oyunu Apex Legends'e yakından baktık, işte tüm karakterlerin özel güçleri ve oyundaki ufak tefek ipuçları.

Tıpkı günlük hayatın hemen her alanında olduğu gibi oyun dünyasında da zamanla yükselip alçalan farklı farklı trendlerden bahsetmek mümkün. Hatırlarsınız 2010-2014 yılları arasında revaçta olan bir MOBA çılgınlığı vardı. Büyük firmalar birbirleri ardına MOBA oyunlar yayınlayıp pastadan pay kapmaya çalıştılar. Hala devam etmekte olan son yılların trendi ise battle royale dediğimiz hayatta kalma oyunları.

İlk kez Arma 3 oyunu için geliştirilen küçük bir mod olarak karşımıza çıkan survival oyunları, DayZ, PUBG, Fortnite derken şu an hiç kuşkusuz en popüler oyun türlerinden biri. Bu yazının kaleme alındığı tarih itibariyle de bu türün en yeni oyunu; Apex Legends.

Apex Legends, Titanfall oyunlarıyla tanıyıp bildiğimiz Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve EA tarafından yayınlanan bir battle royale oyunu. Ancak benzerlerinden şöyle küçük bir farkı var; Tıpkı Overwatch ya da Rainbow 6 Siege’de olduğu gibi her elin başında oyuncular 8 ‘legend’dan birini seçerek oyuna giriyor. Seçtiğiniz karakterin kendine özel 1 pasif, 1 aktif ve 1 ultimate olmak üzere 3 skilli var. Dilerseniz karakterlere ve kullandıkları skillere yakından bakalım.

Apex Legends Karakter Özellikleri

Bloodhound – Pasif: Tracker: Bloodhound oyun sahasında karakterlerin bıraktığı izleri takip edebiliyor. Bu izler ayak izleri, yaralı düşmanların bıraktıkları kan izleri, çatışma sırasında yere düşen boş mermi kovanları hatta zıplayınca yerde bıraktıkları derin izler olabilir.

Aktif: Eye of the Allfather: Bloodhound’un Q skilli kullanıldığı zaman önündeki alanı tarayıp görmesi gereken noktalara dikkat çeken bir skill. Duvaların arkasındaki düşmanları, yerlerdeki izleri ve hatta koyulan tuzakları net bir şekilde ortaya çıkartmaya yarıyor.

Ultimate: Beast of the Hunt: Bloodhound 1 saniye kadar hareketsiz kaldıktan sonra avcı yetenekleri ve hisleri gelişiyor. Düşmanların bıraktıkları en eski izleri bile görebiliyor. Ayrıca hareket hızında da ciddi bir artış meydana geliyor.

Gibraltar – Pasif: Gun Shield: Nişan alındığı sırada ön cepheyi koruyacak şekilde aktif olan bir kalkana sahiptir. Bu kalkan silahı her indirdiğinizde yeniden şarj olur ve bir sonraki nişan alışınızda tekrar kullanılabilir.

Aktif: Dome of Protection: 15 saniye boyunca aktif olan ve hem dışarıdan gelen hem de sizin dışarıya yaptığınız tüm saldırıları engeller. Özellikle yerdeki bir dost birimi kaldırmak veya sağlık paketi kullanmak için kullanımı ideal.

Ultimate: Defensive Bombardment: İşaretlenen bölgeye havan atışı yapılmasını sağlar, yüksek hasar verir ve kısa süreliğine görüşü engelleyecek bir toz bulutu oluşturur.

Caustic – Pasif: Nox Vision: Caustic’in diğer skillerinin oluşturduğu gazın içindeki düşmanları daha net görmesini sağlar.

Aktif: Nox Gas Trap: En fazla 6 tane olacak şekilde gaz tuzakları yerleştirir. Tuzaklar ateş edilidğinde veya düşman yaklaştığında otomatik olarak devreye girer.

Ultimate: Nox Gas Grenade: Geniş bir alanı zehirli gaz ile kaplar.

Lifeline – Pasif: Combat Medic: Lifeline yaralı bir dost birimi kaldırırken hem diğer legendlara göre daha hızlıdır hem de bu süre boyunca gelen ateşi engelleyen bir kalkan duvarı yaratır. Ayrıca can dolduran sağlık paketleri gibi eşyalar %25 daha hızlı kullanılır.

Aktif: D.O.C. Heal Drone: Yakınındaki dost birimleri iyileştiren bir drone kurar.

Ultimate: Care Package: Gökyüzünden içinde yüksek kalite ekipman olan bir paket çağırır.

Pathfinder – Pasif: Insider Knowledge: Haritanın çeşitli yerlerinde bulunan ‘survey beacon’ları yalnızca Pathfinder tarafından kullanılabilir. Bu noktalarla etkileşime geçildiğinde takım, çemberin bir sonraki daralma noktasını görebilir ve hareketlerini buna göre planlar.

Aktif: Grappling Hook: Kolundaki alet yardımıyla kısa menzilli bir kanca atıp kendisini o konuma doğru çekebilir

Ultimate: Zipline Gun: Tüm ekibin kullanarak bir noktadan bir noktaya hızlıca geçebilmesini sağlayan bir zipline hattı kurar. Çok uzun bir menzili vardır ve özellikle Pathfinder yüksek bir noktadaysa menzil daha net görülebilir.

Wraith – Pasif: Voicees From the Void: Tehlikeli bir durumla karşılaşmadan hemen önce Wraith kafasının içinde sesler duymaya başlar. Bir nevi Spider-Man’in örümcek hisleri gibi çalışır.

Aktif: Into the Void: Wraith birkaç saniyeliğine neredeyse görünmez olur ve hiçbir saldırıdan hasar almaz.

Ultimate: Dımensional Rift: Seçtiği iki lokasyon arasında bir portal açar. Bir portaldan giren birimler diğerinden çıkar. Çift taraflı çalışır.

Bangalore – Pasif: Double Time: Koşarken hasar alırsa kısa bir süreliğine koşma hızı artar.

Aktif: Smoke Launcher: Birbirine yakın konumlara düşen 3 adet sis bombası atar.

Ultimate: Belirlediği bölgeye düşüp kısa süre sonra patlayan onlarca bomba çağırır. Bombalar geniş bir alanı kaplar.

Mirage – Pasif: Encore!: Yeteri kadar hasar alıp yere düştüğünde 5 saniyeliğine görünmez olur ve arkasında kendi görüntüsünde bir hologram bırakır.

Aktif: Psyche Out: Kullanıldığı zaman düşman tarafından ayırt edilmesi imkansız bir hologram yaratır. Hologram Mirage’ın yaptığı hareketleri taklit eder ve vurulunca kaybolur.

Ultimate: Vanishing Act: Kullanıldığı zaman Mirage görünmez olur ve arkasında birden fazla hologram bırakır.

Tabii oyunun tüm farklılığı skilleri olan karakterlerden ibaret değil. Oyunun yapımcıları akıllıca bir hamle yapmış ve PUBG ve Fortnite oyuncularının tüm yakınmalarını dikkatle dinlemişler. Tüm bu problemleri kendi oyunlarında yaşamamak için de gerekli düzeltmeleri yapmışlar diyebiliriz. Bu değişiklikleri ve oyunun öne çıktığı noktaları tek tek sıralamak gerekirse:

Oyun sırasında bir yeri işaretlemek, “Buraya gidelim”, “Buraya dikkat edin” “Burada düşman var” gibi uyarıları takım arkadaşlarınızla paylaşmak mouseunuzun orta tuşuyla yapılan işlemler haline gelmiş.

Takımlar 3 kişiden oluşuyor. Solo, duo veya squad olarak giriş yapılamıyor.

Atlama sistemi diğer oyunlardan farklı bir halde sunulmuş. Her takımın bir Jumpmaster ’ı var ve ne zaman nerede atlanacağına o karar veriyor. Diğer takım üyeleri harita üzerinde işaretlemeler yaparak fikir verebiliyor. Ayrıca Ctrl tuşuna basarak tek başınıza atlayabilir veya atladıktan sonra E tuşuna basılı tutarak takımdan ayrı bir lokasyona yönelebilirsiniz.

’ı var ve ne zaman nerede atlanacağına o karar veriyor. Diğer takım üyeleri harita üzerinde işaretlemeler yaparak fikir verebiliyor. Ayrıca Ctrl tuşuna basarak tek başınıza atlayabilir veya atladıktan sonra E tuşuna basılı tutarak takımdan ayrı bir lokasyona yönelebilirsiniz. Fortnite’tan alışık olduğumuz Jump Pad ’ler oyuna yerleşik olarak entegre edilmiş. Haritanın her köşesinde sarı zipline iplerinin ucuna bağlanmış kırmızı balonlar var. Bu iplerle etkileşime geçmeniz halinde balona kadar tırmanıyor ve uçmaya başlıyorsunuz.

’ler oyuna yerleşik olarak entegre edilmiş. Haritanın her köşesinde sarı zipline iplerinin ucuna bağlanmış kırmızı balonlar var. Bu iplerle etkileşime geçmeniz halinde balona kadar tırmanıyor ve uçmaya başlıyorsunuz. Koşarken eğilme tuşuna (Ctrl) basarsanız karakteriniz kısa bir mesafede kayıyor. Bunu yokuş aşağı koşarken yapar ve tuşa basılı tutarsanız karakteriniz yokuş bitene kadar kayabiliyor. Kaymak koşmaktan daha hızlı ve özellikle çemberin içinde kalmak için koşarken çok işe yarıyor.

Yüksek yerlerden düşmek karakterinize hasar vermiyor.

Sırasıyla beyaz, mavi ve mor olmak üzere 3 seviye zırh mevcut. Hasar aldığınızda önce zırhınız azalıyor. Azalan veya biten zırh özel zırh yenileme eşyalarıyla yenilenebiliyor.

Oyun içerisinde Knockdown Shield denen eşyalardan bulabilirseniz, hasar alıp yere düştüğünüzde mouseun sol tuşuna tıklayarak kendinize koruyucu kalkan açabiliyorsunuz.

denen eşyalardan bulabilirseniz, hasar alıp yere düştüğünüzde mouseun sol tuşuna tıklayarak kendinize koruyucu kalkan açabiliyorsunuz. Belki en radikal farklılıklardan biri: Yere düştükten sonra kurtarılamayıp ölen takım arkadaşlarınızın loot kutusuna 90 saniye içinde giderseniz. Onların bannerlarını toplayabiliyorsunuz. Daha sonra topladığınız banner ile beraber haritada yeşil noktalar olarak gösterilen “Respawn Beacon”lara giderseniz takım arkadaşınız oyuna geri dönebiliyor. Üzerinde hiç eşya olmadan dönüyor ama hiç dönmemesinden iyidir sanırım.

Her oyunun başında, haritadaki rastgele bir lokasyon “ Hot Zone ” olarak seçiliyor. Bu nokta diğer tüm bölgelere kıyasla daha yüksek oranda eşya barındırıyor ve bir yerlere gizlenmiş tamamen tüm ekipmanları takılmış bir silah bulmak bile mümkün.

” olarak seçiliyor. Bu nokta diğer tüm bölgelere kıyasla daha yüksek oranda eşya barındırıyor ve bir yerlere gizlenmiş tamamen tüm ekipmanları takılmış bir silah bulmak bile mümkün. Oyun başladıktan kısa bir süre sonra içi yüksek seviye eşyalarla dolu bir uçak (Supply Ship) haritanın belirli bir noktasına iniş yapıyor. Sarı zipline iplerini kullanarak bu uçağa tırmanabiliyorsunuz fakat çok ilgi çeken bir bölge olduğu için çatışma çıkma olasılığı yüksek.

Her elin başında bir takım “ Champion Squad ” olarak belirleniyor. Bu takımı öldüren takım +500xp ile ödüllendiriliyor.

” olarak belirleniyor. Bu takımı öldüren takım +500xp ile ödüllendiriliyor. O el içerisinde en fazla adam öldürme sayısına sahip olan kişi “Kill Leader” ilan ediliyor. Kill Leader’ın ismi ve karakterinin resimleri oyunun çeşitli yerlerindeki ilanlara asılıyor. Onu öldüren kişi yeni Kill Leader oluyor.

Oyunun genel grafik ve performans çizelgesine baktığımız zaman ise sağlıklı bir optimizasyona sahip olduğunu söylemek mümkün. Titanfall ve Titanfall 2 de çıktığı zaman sistemleri çok yormayan ama buna rağmen iyi görünmeyi başaran oyunlardı. Apex Legends’a baktığımız zaman da aynı şeyi görebiliyoruz.

Apex Legends’ı, doğru geliştirilir ve kaliteli yeni legendlar eklenirse umut vadeden bir oyun olarak nitelendirebiliriz. Özellikle takım ruhuna sahip 2 arkadaşınızla beraber oynayabilirseniz uzun ve çok keyifli saatler sizleri bekliyor demektir.