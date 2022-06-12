Pubg 60 FPS Veren Telefonlar 2022 – En Ucuzları
Pubg 60 FPS Veren Telefonlar oyunun çıktığı ilk günden bu yana kadar en çok oynanan oyunlar arasında yerini almaya devam ediyor. PUBG oyununda her geçen gün artan oyuncu sayısından dolayı da Pubg mobile 60 FPS veren telefonlar en çok araştırılan konular arasında yerini almaya devam ediyor.
Akıllı telefon üreticileri de üretimlerini yaptıkları telefonlar ile oyun severlerin istedikleri özellikleri sunmak için devam ediyor. Bu noktada mobil cihazlarında oyunlar ile eğlenceli dakikalar geçirmek isteyen kişiler oyun genelinde ne gibi sistem gereksinimleri varsa bunları araştırarak yeni bir cihaz almak istiyor.
Pubg 60 FPS Veren Telefonlar
Xiaomi 60 FPS destekleyen telefonlar Pubg için Android işletim sisteminde 2 GB Ram, 3 GB Boş bellek alanları ile beraber Android 5.1.1 üzerinde olan işletim sistemlerinin olması gerekir. İOS işletim sistemi olan cihazlarda gerekli olan işletim sistemi cihazları için İOS 9 ve üzerinde olan işletim sistemleri, 3 GB bellek, İphone 5 ve üzerinde olan cihazların yer alması gerekiyor.
Bu sistem gereksinimlerinin yer aldığı cihazlarda oyun keyfi daha eğlenceli olurken birçok akıllı telefon üretim markası tarafından oyun severler için uygun özelliklerin yer aldığı cihazlar üretiliyor. En uygun fiyatlar ile satışa çıkan birçok cihaz ön plana çıkmaya da devam ediyor. Birçok model öne çıkacak.
Pubg mobile 60 FPS veren en ucuz telefonlar
Pubg 60 FPS veren telefonlar listemize hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.
Apple Pubg 60 FPS veren telefonlar
- Apple iPhone 6
- Apple iPhone 6 Plus
- Apple iPhone 8
- Apple iPhone SE 2
- Apple iPhone X
- Apple iPhone XR
- Apple iPhone XS
- Apple iPhone XS Max
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 11 Pro
- Apple iPhone 11 Pro Max
- Apple iPhone 12
- Apple iPhone 12 Pro
- Apple iPhone 12 mini
Asus Pubg 60 FPS veren telefonlar
- Asus ZenFone 5Z
General Mobile Pubg 60 FPS veren telefonlar
- General Mobile Discovery Elite
- General Mobile Discovery Elite Lite
Honor Pubg 60 FPS veren telefonlar
- Honor 10 Lite
- Honor 20 Lite
- Honor 8X
- Honor 9X
Huawei Pubg 60 FPS veren telefonlar
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei Mate 30 Pro
- Huawei Mate 40 Pro
- Huawei Mate 8
- Huawei P Smart
- Huawei P Smart Pro
- Huawei P30 Lite
- Huawei P40
- Huawei P40 Lite E
- Huawei P40 Pro
LG
- LG G Flex
- LG G8S ThinQ
OnePlus
- OnePlus 6
- OnePlus 6T
- OnePlus 7T
- OnePlus 7t Pro
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
Oppo
- Oppo Find X2
- Oppo Reno 10x Zoom
Realme
- Realme X2 Pro
Samsung Pubg 60 FPS veren telefonlar
- Samsung Gaalxy Note 10
- Samsung Galaxy Note 10 Dual
- Samsung Galaxy Note 10 Lite
- Samsung Galaxy Note 10+
- Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition
- Samsung Galaxy Note 9
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy S20 FE
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy Z Flip
- Samsung Galaxy Z Fold 2
Xiaomi
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Redmi 7
- Xiaomi Redmi Note 7