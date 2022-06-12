Pubg 60 FPS Veren Telefonlar 2022 – En Ucuzları

Pubg 60 FPS Veren Telefonlar oyunun çıktığı ilk günden bu yana kadar en çok oynanan oyunlar arasında yerini almaya devam ediyor. PUBG oyununda her geçen gün artan oyuncu sayısından dolayı da Pubg mobile 60 FPS veren telefonlar en çok araştırılan konular arasında yerini almaya devam ediyor.

Pubg 60 FPS Veren Telefonlar

Akıllı telefon üreticileri de üretimlerini yaptıkları telefonlar ile oyun severlerin istedikleri özellikleri sunmak için devam ediyor. Bu noktada mobil cihazlarında oyunlar ile eğlenceli dakikalar geçirmek isteyen kişiler oyun genelinde ne gibi sistem gereksinimleri varsa bunları araştırarak yeni bir cihaz almak istiyor.

Pubg 60 FPS Veren Telefonlar

Xiaomi 60 FPS destekleyen telefonlar Pubg için Android işletim sisteminde 2 GB Ram, 3 GB Boş bellek alanları ile beraber Android 5.1.1 üzerinde olan işletim sistemlerinin olması gerekir. İOS işletim sistemi olan cihazlarda gerekli olan işletim sistemi cihazları için İOS 9 ve üzerinde olan işletim sistemleri, 3 GB bellek, İphone 5 ve üzerinde olan cihazların yer alması gerekiyor.

Pubg 60 FPS veren telefonlar

Bu sistem gereksinimlerinin yer aldığı cihazlarda oyun keyfi daha eğlenceli olurken birçok akıllı telefon üretim markası tarafından oyun severler için uygun özelliklerin yer aldığı cihazlar üretiliyor. En uygun fiyatlar ile satışa çıkan birçok cihaz ön plana çıkmaya da devam ediyor. Birçok model öne çıkacak.

Pubg mobile 60 FPS veren en ucuz telefonlar

Pubg 60 FPS veren telefonlar listemize hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

Apple Pubg 60 FPS veren telefonlar

Apple iPhone 6

Apple iPhone 6 Plus

Apple iPhone 8

Apple iPhone SE 2

Apple iPhone X

Apple iPhone XR

Apple iPhone XS

Apple iPhone XS Max

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 12

Apple iPhone 12 Pro

Apple iPhone 12 mini

Asus Pubg 60 FPS veren telefonlar

Asus ZenFone 5Z

General Mobile Pubg 60 FPS veren telefonlar

General Mobile Discovery Elite

General Mobile Discovery Elite Lite

Honor Pubg 60 FPS veren telefonlar

Honor 10 Lite

Honor 20 Lite

Honor 8X

Honor 9X

Huawei Pubg 60 FPS veren telefonlar

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 30 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 8

Huawei P Smart

Huawei P Smart Pro

Huawei P30 Lite

Huawei P40

Huawei P40 Lite E

Huawei P40 Pro

LG

LG G Flex

LG G8S ThinQ

OnePlus

OnePlus 6

OnePlus 6T

OnePlus 7T

OnePlus 7t Pro

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

Oppo

Oppo Find X2

Oppo Reno 10x Zoom

Realme

Realme X2 Pro

Samsung Pubg 60 FPS veren telefonlar

Samsung Gaalxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 Dual

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10+

Samsung Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Z Fold 2

Xiaomi