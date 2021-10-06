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Download Failed Because You May Not Have Purchased This App Hatası Çözümü 2021

tarafından admin
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Download failed because you may not have purchased this app hatası çözümü, birden fazla yöntemle gerçekleştirilebilir. Pubg download failed because you may not have purchased this app hatası olarak sıklıkla yaşanılan bu sorun, hatalı dosyalar sonucunda ortaya çıkabilmektedir.

Download Failed Because You May Not Have Purchased This App
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1 Download Failed Because The Resources Could Not Be Found Hatası Çözümü 2021
2 Pubg Download Failed Because You May Not Have Purchased This App Hatası
2.1 Download Failed Because The Resources Could Not Be Found Türkçesi Nedir?

Download Failed Because The Resources Could Not Be Found Hatası Çözümü 2021

Download failed because the resources could not be found hatası Çözümü, cihazdan cihaza değişiklik gösterse de temelde aynıdır. Çok yüksek dosya boyutlarına ulaşan OBB dosyaları; zaman zaman yüklenme esnasında ya da taşınma esnasında hasar alır. Bu sebeple de Pubg download failed because you may not have purchased this app hatası meydana gelir.

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  1. Bu sorunu çözebilmek için yapılabilecek ilk şey, dosyayı yeniden indirmektir.
  2. Eğer hile ya da config kullanımı için OBB dosyasını ya da farklı bir PUBG dosyasını değiştirdiyseniz; hileyi ya da dosyayı yeniden indirerek ilgili klasöre taşımanız gerekecektir.
  3. Yeniden indirdikten sonra da sorun devam ediyorsa, aşağıda yer alan adımları uygulamanız gerekmektedir.
  4. Fakat hile ya da Config olmaksızın PUBG’ye giriş yaparken Pubg download failed because you may not have purchased this app hatası alıyorsanız, aşağıdaki adımları uygulamanız gerekecektir.
  5. PUBG uygulamasını ayarlar bölümüne girerek kaldırın.
  6. Telefonun Dosya yöneticisine giriş yaparak (3. Parti dosya yöneticisi de kullanılabilir), sırasıyla Android – Data – TCENT klasörüne ulaşın.
  7. Bu klasörde yer alan bütün dosyaları silerek, Google Play Store’a giriş yapın.
  8. İnternet bağlantısının güçlü olduğundan emin olduktan sonra oyunu yeniden indirin.
  9. Hile ya da Config uygulayacaksanız, indirme işlemi tamamlandıktan sonra ilgili klasöre yükleyin.

Pubg Download Failed Because You May Not Have Purchased This App Hatası

Download failed because the resources could not be found PUBG Mobile hatası, güncelleme sonrasında da sıklıkla yaşanabilmektedir. Bu sorunun tek çözümü, yukarıda sıralanan adımları uygulamaktır.

Sıralanan adımları başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, sorun ortadan kalkacaktır. Eğer sorunun hala devam ettiğini düşünüyorsanız; PUBG giriş ekranının sağ bölümünde yer alan “Tamir Et” butonuna tıklayarak dosyaların düzeltilmesini, hataların giderilmesini sağlayabilirsiniz.

Download Failed Because The Resources Could Not Be Found Türkçesi Nedir?

Download failed because the resources could not be found ne demek ve Türkçesi nedir? Sorusu, sıklıkla sorulmaktadır. Kaynaklar bulunamadığından indirme başarısız oldu anlamına gelen bu cümle, PUBG mobile, GTA Sanandres gibi popüler uygulamalarda sıklıkla karşınıza çıkabilir.

Oyun dosyalarında bir takım değişiklikler yapan kişiler, Download failed because you may not have purchased this app hatası çözümü için oyunu silmektedirler. Fakat sizler için sunduğumuz yöntem, kesin olarak sorunun üstesinden gelmenizi sağlayacaktır.

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    admin
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