Pes 2017 Güncelleme nasıl yapılır konusu günümüzde hâlâ bir çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Sürekli yenisi çıkan oyunlar günden güne daha yüksek pc donanımı istemektedir. Fakat eski bir bilgisayar sahibi iseniz oyunların eski versiyonlarını oynamaktan başka çareniz bulunmamaktadır.

Pes 2017 Güncelleme 2023

Pes 2017 Güncelleme işlemi yapmak istiyorsanız, öncelikle yama dosyalarını indirmeniz gerekmektedir. Bu yama dosyaları orijinal olabileceği gibi, başkaları tarafından oluşturulmuş paketler de bulunmaktadır. Bu paketlerin çoğunda oyun içi hatalar olabilmekte veya açılmama sorunları ile karşılaşmanız da muhtemeldir. Bu yazımız da sorunsuz şekilde pes 2017 son güncelleme ve kadro güncellemenizi nasıl yapacağınızı anlatacağız.

Pes 2017 Güncelleme 2022

Pes 2017 Transfer Yaması 2022

Pes 2017 oyununda 2022 – 2023 sezonu transfer yaması henüz çıkmamıştır. Fakat 2021- 2022 sezonu transfer güncellemelerini yapmak için aşağıdaki videoda yer alan işlemleri takip edebilirsiniz. Videoyu çeken arkadaşımız tarafından sorunsuz şekilde test edilmiş olup, kurulum işlemini yapabilirsiniz.

https://bit.ly/3AW9S6v Linkteki youtube videosuna giderek kurulumu canlı bir şekilde izleyerek yapabilirsiniz.

Detaylı linkler video açıklamasındadır.

Pes 2017 Kadro Güncelleme

Pes 2017 kadro güncelleme işlemi için yapılması gereken adımlarda video da detaylı şekilde anlatılmıştır. Kadro yaması Pes 2017 güncel kadro yapmasıdır. 2023 sezonu için yeni yama yayınlanınca makalemize eklenecektir.

Tüm oyuncular oyuna eklenmiştir.

Olmaması gerekenler çıkartılmıştır.

2021 – 2022 sezonu tüm transferler oyuna aktarılmıştır.

Yinelenen takım ve oyuncu hataları düzeltildi.

Bu yama ile birlikte ekstra olarak Tüm ligler yeni sezona hazır, yükselen takımlar artık yeni liglerinde mevcut, fotoğraflı doğru menajer, doğru stadyum isimleri ve rekabetler de dahil olmak üzere tüm takımlar doğru nitelikleri ve ayarları ile güncellendi.

Video açıklamasında yer alan linkten ayrıca Süperlig yapmasını yapmanız gerekmektedir. Video adımlarını mutlaka takip edin.

Pes 2017 Yüz Yaması ( Smoken Patch)

Pes 2017 smoken patch için hemen aşağıda yer alan dosyadan ilgili yamayı indirebilirsiniz.

Smoke Patch v4 uyumludur.

Tüm yamalar ile uyumludur.

Farklı bir lisans yaması mevcut ise bazı oyuncuların yüzleri gözükmeyebilir.



https://bit.ly/3vud5rg

Pes 2017 En Son Güncelleme

Pes 2017 Türkçe spiker güncellemek veya kurmak isterseniz bunun detaylı anlatımı videoda mevcuttur. İlgili adımları takip ederek kolaycca kurabilirsiniz. Bunun için yamayı kurmanıza gerek yoktur. Yama kurmadan da Türkçe spiker eklentisi kurabilirsiniz.

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