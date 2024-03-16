Bilgisayar oyunları dünyasının yeni gözdesi Valorant, ne yazık ki bazı teknik hatalarla karşılaşılmasına neden olabiliyor. En sık karşılaşılan hatalardan biri “Valorant bu oyun senin işletim sisteminde çıkmadı” uyarısıdır.

Bu durum, oyunun yeni olmasına ve teknoloji gereksinimlerinin artmasına bağlıdır. Ancak, endişelenmeye gerek yok; yaşanan bu hata genellikle işletim sisteminizi yükselterek kolayca halledilebiliyor. Bu makalede, Valorant bu oyun senin işletim sisteminde çıkmadı hatasının çözüm yöntemlerini adım adım sizlere anlatacağız. Böylece, Valorant’ın heyecan dolu dünyasına adım atabileceksiniz.

Önemli Not: Eğer bilgisayarınız 32 Bit ise, bu hatanın çözümü için işletim sisteminizi 64 Bite yükseltmelisiniz. Ancak, sistem yükseltme işlemi öncesinde, bilgisayarınızın 64 Bit işletim sistemini destekleyip desteklemediğini kontrol etmeniz oldukça önemlidir.

Valorant Bu Oyun Senin İşletim Sisteminde Çıkmadı Hatası Sebebi

Riot Games tarafından geliştirilen bu rekabetçi FPS oyunu, sadece 64 bit işletim sistemlerini destekler, bu yüzden 32 bit işletim sistemine sahip olan kullanıcılar bu hatayı alabilirler.

Valorant’ın erişilebilir olması için sistem gereksinimi 64 Bit olmalıdır. Eğer mevcut işletim sisteminiz 32 Bit ise, kurulabilecek birçok oyun sınırlamasıyla karşılaşabilirsiniz.

Valorant DX11 feature Level 10.0 is required to run the Engine Hatası Çözümü

Her bilgisayar 64 Bit işletim sistemini desteklemeyebilir; bu durum genellikle yetersiz işlemci kapasitesi ve hafıza ile ilişkilidir. 64 Bit işletim sistemi, genellikle daha fazla RAM desteği sağlar ve genel olarak daha fazla işlem gücü gerektirir.

Valorant Bu Oyun Senin İşletim Sisteminde Çıkmadı Hatası Çözümü

Öncelikle, bilgisayarınızın 64-bit işletim sistemini destekleyip desteklemediğini kontrol etmelisiniz. Bu da Valorant gibi yoğun bellek gereksinimine sahip oyunların daha hızlı ve sorunsuz çalışmasını sağlar. Dolayısıyla, bilgisayarınızın mevcut sistemini 64-bite yükseltmek önemlidir. Ancak bilgisayarınızın mevcut işletim sistemi bitini bulmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır:

Bilgisayarınızın masaüstünde boş bir alanı sağ tıklayın ve açılan menüde “Özellikler” seçeneğini seçin. Açılan penceredeki “Sistem” kısmına gidin. Burada, “Sistem türü” altında bilgisayarınızın kaç bit olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, “64-bit İşletim Sistemi” yazıyorsa, bilgisayarınız 64-bit’tir.

Format Atma İşlem ve 64 Bit İşletim Sistemi Kurulumu

32 Bit’ten 64 Bit’e geçmek için gereken süreç biraz teknik ve dikkat isteyen bir işlemdir. Bunun için Windows format atma başlıklı konumuzda daha detaylı anlatılmıştır. Hemen aşağıdaki linkten işlemi takip edebilirsiniz.

Valorant Bu Oyun Senin İşletim Sisteminde Çıkmadı

Alternatif Çözüm 2

Öncelikle, ‘Bu Oyun Senin İşletim Sisteminde Çıkmadı’ hatasıyla karşılaştığınızda hemen panik yapmak yerine, problemi adım adım çözüme ulaştırabilecek bir yaklaşım sergilemeniz çok önemlidir. Aşağıda, sizlere anlatmak istediğim alternatif çözüm yöntemini adım adım nasıl uygulayacağınızı görüyorsunuz:

Valorant oyunu çalışıyorsa, klavyenizdeki CTRL + ALT + DEL tuşlarına aynı anda basarak Görev Yöneticisi’ni açın. Görev Yöneticisi’nde Valorant’a ait tüm uygulama görevlerini sonlandırın. Ardından, bilgisayarınızın ‘Başlat’ menüsünde yer alan arama kutusuna %localappdata% yazarak arayın. Arama sonuçlarında çıkan dosyayı açın. Açılan pencerede ‘Valorant’ dosyasını bulun, üzerine tıklayın. Gelen ekranda ‘Saved’ klasörünü açın. Daha sonra ‘Logs’ klasörünü açın. Bu klasördeki tüm dosyaları silin ve ardından geri dönüşüm kutunuzu da temizleyin. İşlem tamamlandıktan sonra, Valorant oyununa giriş yapmayı deneyin.

Teknolojiyle ilerlemek ve en sevdiğimiz oyunları sorunsuz bir şekilde oynamak için işletim sistemlerimizi sürekli güncellemek zorunda kalabiliyoruz. Ancak bu süreç her zaman kolay olmayabilir ve bazen sorunlarla karşılaşabiliriz. Ancak ne olursa olsun, önemli olan bu tür sorunları çözmek için adım adım ilerlemek ve sorunlarımızı çözerken bilgisayar sistemimizi daha iyi anlamaktır. Sonuçta, 64 Bit’e geçiş yapmak sadece Valorant oyunu için değil, birçok uygulama ve işlem için de bilgisayarınızın performansını artıracaktır. Unutmayın, her hata bir öğrenme fırsatıdır!