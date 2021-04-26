En İyi Ücretsiz Stok Fotoğraf Siteleri - Teknofeed.COM

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En İyi Ücretsiz Stok Fotoğraf Siteleri

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En İyi Ücretsiz Stok Fotoğraf Siteleri
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Stok fotoğraf siteleri günümüzde en çok kullanılan internet adreslerinden bir tanesi haline gelmiştir. Video, fotoğraf, ticaret, afiş gibi pek çok alanda oluşan fotoğraf ihtiyacını karşılamak için kullanılan stok fotoğraf siteleri, birçok birey için kurtarıcı niteliği taşımaktadır.

En iyi ücretsiz stok fotoğraf siteleri, herhangi bir bedel ödemeden fotoğraf alabileceğiniz siteler olduğu için tercihte ön plana çıkmaktadır. Stok fotoğraf sitelerinde neredeyse her kategoride sayısız görsel bulunmaktadır. Üstelik bu sitelerden alıp kullanacağınız görseller için herhangi bir telif bedeli ödemeniz de istenmemektedir.

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1En İyi Stok Fotoğraf Siteleri
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En İyi Stok Fotoğraf Siteleri

En iyi stok fotoğraf siteleri arasında sayısız seçenek yer almaktadır. En iyi sitelerin ara yüzü her zaman daha kolay ve sadedir. Bunun yanı sıra en iyi olarak adlandırılan stok fotoğraf sitelerinde oldukça fazla görsel seçeneği bulunmakta ve bu fotoğrafları kullanmanız durumunda olası sorunlar ile karşı karşıya kalma olasılığınız yok denecek kadar düşük olmaktadır. Aşağıdaki listede en iyi stok fotoğraf siteleri yer almaktadır.

  • Pixabay, oldukça kolay kullanılabilen ve pek çok kategoride resim bulabileceğiniz bir sitedir.
  • Unsplash, yüzbinlerce fotoğrafçının katkılarıyla elde edilen profesyonel fotoğrafların bulunduğu bir sitedir.
  • Gratisography, yaratıcı fotoğrafların bulunduğu telifsiz bir stok fotoğraf sitesidir.
  • Eğer profesyonel çekişmiş görseller yerine çizimleri tercih ediyorsanız Old Book Illustrations sitesine göz atabilirsiniz.
  • Reshot hem ticari amaçlar, hem de kişisel kullanımlar için sayısız resim sunan bir stok fotoğraf sitesi olmaktadır.
  • iStockphoto dünya çapında en çok kullanılan stok fotoğraf ve ses siteleri arasında yer almaktadır.
  • Daha çok ticari alanda kullanmak için görsel arıyorsanız, Burst sitesine göz atabilirsiniz. Bu site üzerinde kişisel amaçlarla kullanabileceğiniz fotoğraflar da bulunmaktadır.
  • Styled Stock, daha çok kadınlara yönelik bir stok görsel sitesidir.

Yukarıda belirtilen siteleri ziyaret ederek sayısız seçenekte görsel bulabilirsiniz. Üstelik bu siteler, dünya çapında sıkça kullanıldığı için en iyi stok fotoğraf siteleri arasında gösterilmektedir. Belirtilen sitelere girerek ücret ödemeden, yasal sorunlar ile karşılaşmadan pek çok farklı alanda kullanabileceğiniz görsel seçeneği bulabilirsiniz.    

Bir önceki yazımız olan Online Fotoğraf Editörü İncelemesi: "Fotor" başlıklı makalemizde fotoğraf düzenleme, fotor ve hazır sosyal medya postu hakkında bilgiler verilmektedir.

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