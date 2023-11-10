Fruugo güvenilir mi sorusundan önce Fruugo’nun ne olduğunu bilmeliyiz. Fruugo, çeşitli ülkelerden birçok satıcıyı tek bir online alışveriş platformunda toplayan bir uygulamadır. Tüketiciye hem global markaların ürünlerini sunarken, aynı zamanda belirli ürünler üzerinde odaklanan daha az tanınmış bağımsız mağazaların ürünlerini de sunmaktadır

Çeşitli satıcılar ve ürünler sağlar, böylece en iyi anlaşmayı bulabilirsiniz.

Kullanıcı dostu bir arayüzü vardır.

Fruugo, dünyayı tek bir alışveriş sepetine getirir.

Fruugo Nedir ve Nasıl Çalışır? 🤔

Fruugo, dünya çapında alıcı ve satıcıları birleştiren bir online alışveriş merkezi olarak faaliyet gösterir. Kendi envanterinden ziyade, müşteri ve tüccarları bir araya getiren Fruugo, alışveriş deneyimini akıcı ve sorunsuz kılar. 32 farklı ülkede hizmet vermekte olan Fruugo, 17 farklı dil ve 22 farklı para birimiyle işlem yapma yetisine sahiptir.

Alışverişi kolay ve güvenli hale getirmek amacıyla, Fruugo tüm satış sürecini yönetir. Siz bir ürün sipariş verdiğinizde, ödemenizi Fruugo alır ve satıcıya ürünü kargolamasını söyler. Ürün elinize ulaştığında, Fruugo para transferini satıcıya tamamlar. Bu sistem, tüketicileri risklere karşı korur ve olası sorunlarda çözüm bulmak için bir ara bulucu sağlar.

Fruugo Güvenilir Mi? 📌

Bazı kullanıcılar “Fruugo güvenilir mi?” diye sorabilirler. Fruugo’nun bu sistemle, dolandırıcılıktan korunma konusunda bir adım önde olduğunu hatırlatmamız gerekir. Satıcının parayı ancak siz ürününüzü aldığınızda elde edebileceği bu yapı, satıcının ürünü göndermesini teşvik eder. Ancak, her zaman her satıcıyı tek tek araştırmanın ve yorumları okumanın önemli olduğunu unutmamanız gereklidir.

Fruugo güvenilir mi

Ayrıca, belki de en önemli nokta, Fruugo’nun “Tüketicinin Online Alışveriş Yönetmeliği”ne uygun olarak çalıştığıdır. Bu, alıcıların bir siparişin zamanında gelmemesi veya ürünün beklentilere uymaması durumunda haklarının korunduğu anlamına gelir. Yani, ürünü iade etme hakkına sahipsiniz ve siparişiniz gerçekleşmezse paranızı geri alabilirsiniz.

Fruugo Güvenilir mi? Technopat.net Yorumları 🖊️

Technopat.net’teki kullanıcılar genellikle Fruugo ile ilgili net bir görüş bildirmemektedirler. Kullanıcı yorumlarını incelediğimizde, çoğunluğun alışverişlerini farklı sitelerden yapmayı tercih ettikleri görülüyor. Bu durum, kullanıcıların Fruugo’nun güvenilirliği konusunda kararsız olduklarına işaret edebilir.

Ahmet B: “Fruugo’dan ilk alışverişim ve oldukça memnun kaldım. Ürün zamanında geldi ve kalitesi beklediğimden daha iyiydi. Müşteri hizmetlerinin hızlı yanıt vermesi de hoşuma gitti. Tekrar alışveriş yapmayı düşünüyorum.”

Açelya K: “Fruugo’dan aldığım üründe kalite sorunu yaşadım. Ürün açıklaması ile gelen ürün arasında farklar vardı. Bu yüzden alışveriş konusunda biraz hayal kırıklığına uğradım. Ürün iadesi yapmayı düşünüyorum.”

Aybüke Ç: “Geçmiş deneyimlerim Fruugo ile alışveriş yaparken son derece olumluydu. Hızlı kargo, sürekli iletişim ve yüksek kaliteli ürünler daima beklentilerimi aştı. Güvende hissediyorum ve tekrar alışveriş yapacağım.”

Mehmet F: “Fruugo ile yaşadığım deneyim pek de iyi olmadı. Ürün geç geldi ve müşteri hizmetleri pek yardımcı olamadı. Daha iyi bir hizmet bekliyordum, bir daha alışveriş yapmayı düşünmüyorum.”

Anıl B: “Fruugo kötü bir site değil ama başka e-ticaret siteleriyle karşılaştırıldığında tercih ederim. Diğer siteler daha hızlı kargo hizmeti sunuyor ve daha fazla indirim seçeneği var. Fruugo’nun hizmetlerini iyileştirmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Fruugo’dan Alışveriş Yapanların Deneyimleri

Fruugo hakkında detaylı bilgi sahibi olmanın etkili yollarından biri diğer kullanıcıların platform ile ilgili yorumlarını okumaktır. İnternet üzerinde birçok Frugo yorumu bulmanız mümkündür ve genellikle bu yorumlar, kullanıcıların kişisel alışveriş deneyimlerini yansıtır. Ancak, online alışveriş mevzubahis olduğunda her zaman dikkatli olmanız gerekmektedir. Kişisel deneyimleri etkileyebilecek çeşitli faktörler, yorumlarda yer alabilir. En sağlıklı alışveriş deneyimi için, mümkün olan en çok bilgiyi toplamak ve çeşitli kullanıcı deneyimlerine karşı açık olmak esastır.

Fruugo kullanıcıları genellikle çeşitli konular üzerine yorum yaparlar. En yaygın olarak değerlendirilen alanlar şunları içerir:

Ürün Kalitesi: Müşteriler, aldıkları ürünün genel kalitesini, açıklamaya uyup uymadığını ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirir.

Müşteriler, aldıkları ürünün genel kalitesini, açıklamaya uyup uymadığını ve beklentilerini karşılayıp karşılamadığını değerlendirir. Ödeme Süreci: Fruugo platformu kolay ve sorunsuz bir ödeme deneyimi sunuyor mu, bunu da kullanıcı yorumlarından öğrenebilirsiniz.

Fruugo platformu kolay ve sorunsuz bir ödeme deneyimi sunuyor mu, bunu da kullanıcı yorumlarından öğrenebilirsiniz. Kargo ve Teslimat: Alıcılar, kargolama süreci boyunca iletişim, kargo süresi ve ürün durumu hakkında genellikle feedback bırakırlar.

Alıcılar, kargolama süreci boyunca iletişim, kargo süresi ve ürün durumu hakkında genellikle feedback bırakırlar. Müşteri Hizmetleri: Çoğu müşteri, bir sorunla karşılaştığında Frugo’nun müşteri hizmetlerinden ne ölçüde memnun kaldığını belirtir.

Ayşe: Fruugo’dan yaptığım alışveriş beni oldukça memnun etti. Ürünler, belirtildiği gibi kaliteliydi ve beklentilerimi karşıladı. Özellikle ödeme süreci çok düzgündü, hiçbir sorun yaşamadım.

Ali: Bu benim Fruugo ile ilk deneyimimdi, genel olarak beni memnun eden bir alışveriş oldu. Ürün doğru ve hızlı bir şekilde elime ulaştı. Ayrıca, müşteri servisinin süreç boyunca gösterdiği ilgiye hayran kaldım.

Selin: Ürün seçimi ve kalitesi konusunda hiçbir şikayetim yok. Ancak kargo konusunda maalesef aynı şeyi söyleyemem. Paketimin teslimatı gecikti ve bu konuda uygun bir geri bildirim alamadım.

Murat: Biraz sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kaldım. Sipariş ettiğim ürün yerine başka bir ürün geldi. Ancak müşteri hizmetleri oldukça ilgiliydi ve durumu çözmeye çalışıyoruz.

Elif: Henüz siparişimi almış değilim. Kargoların yola çıktıktan sonraki süreci hakkında daha detaylı bilgilendirilme ihtiyacı hissediyorum. Ancak umuyorum ki her şey belirtildiği gibi olacaktır.

Fruugo kullanıcı yorumları

Platform hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve güvenilirlik konusunda bir karara varmak için kullanıcıların ilk elden deneyimlerini ve yorumlarını dinlemek büyük önem taşır. Aşağıda, Fruugo kullanıcılarından gelen önemli yorumlara yer verilmiştir.

“Ürün çeşitliliği iyi ve fiyatları da makul. Birkaç kez sipariş verdim ve her seferinde ürünler zamanında ve sorunsuz bir şekilde elimde oldu.”

“Fruugo üzerinden ilk alışverişimdi ve beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Satıcı ile iletişime geçmek için platformun sağladığı seçenekler de kullanışlı.”

“Sitede gezinmek ve alışveriş yapmak oldukça kolay. Aldığım ürünlerin kalitesi de gayet iyiydi.”

Birçok olumlu geri dönüş bulabiliriz, fakat tüm kullanıcı deneyimlerinin mutlaka pozitif olduğunu söyleyemeyiz. Fruugo gibi her platformda, bazı kullanıcılar belirli sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bununla ilgili örnekler şu şekildedir:

Birçok kullanıcı, satıcıların zamanında cevap vermediğinden ve müşteri hizmetlerinin genellikle yetersiz olduğundan yakınmaktadır. Hayal kırıklığı yaratan deneyimlerin çoğunda, kişinin satıcının sorun çözme yeteneği konusunda tereddütleri olduğunu gördük. Bu, potansiyel müşterilere kesinlikle dikkat etmeleri gereken bir noktadır.

İkinci bir olumsuz yorum ise, bazı kullanıcıların aldıkları ürünlerin beklenildiği gibi çıkmadığı yönünde. Ürün kalitesi açısından hayal kırıklığı yaratan birçok kullanıcı, siparişleriyle ilgili sorunlar yaşadıklarını belirtmiştir. Dolayısıyla, ürünleri dikkatli bir şekilde incelemek ve satıcıyla herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda iletişime geçmek önemlidir.

Ayrıca, üçüncü bir yorum, ürünlerin geç teslim edildiğini ya da hiç gelmediğini iddia eden birçok kişi tarafından dile getirildi. bu da, genel olarak Fruugo’nun kargo ve teslimat süreçlerinin geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu, özellikle uluslararası gönderimler söz konusu olduğunda, karşılaşılabilecek bir sorundur.

Dördüncü olarak, Fruugo üzerinden yapılan alışverişlerdeki iade süreçleri, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. İade politikasının karmaşık olduğunu ve iade işlemleri sırasında belirli bir gecikme olduğunu belirten kişiler var. Bu özellikle müşteri memnuniyeti açısından önemli bir konudur ve Fruugo’nun bu alanda iyileştirmeler yapması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Son olarak, özellikle telefon alımlarında kullanıcıların Fruugo’da karşılaştığı bir diğer sorun ürünlerin garantisiyle ilgili. Bazı kullanıcılar, satın alınan ürünlerin üretici garantisi olmadığını belirtti. Bu, özellikle yüksek değerli bir ürün satın alan müşteriler için potansiyel bir sorun olabilir.

“Kargo sürecinde bir gecikme yaşadım. Ancak müşteri hizmetleri durum üzerinde araştırma yapmasına rağmen çözemedi.”

“Aldığım bir ürün beklediğimden farklı geldi. Ancak iade ve değişim süreci oldukça fazla uzadı.”

Özetle, genel kullanıcı yorumları Fruugo’nun sunduğu hizmetlerin güvenilir olduğunu ve endişelenmeye gerek olmadığını gösteriyor. Ancak, olumsuz yorumlarıda göz önünde bulundurmak yararlı olabilir.

Fruugo’dan Telefon Alınır mı? Teknoloji Ürünleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler 📲💰

Teknoloji ürünleri ile alakalı önemli bir hususu belirtmek gerekiyor; özellikle sim kartlı ve bataryalı ürünlerin Türkiye’ye ithalatı sırasında gümrükte alınacak izinlerle ilgili bazı sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu durum, genellikle her türlü bataryalı ürünlere, telefonlar daha spesifik olmak gerekirse bunlar arasında yer alıyor. Gümrük idaresi, batarya ihtiva eden ürünlerin taşınması ile ilgili belirli kısıtlamalar getirmekte. Bu nedenle Fruugo’dan telefon ya da benzer bataryalı bir ürün almayı düşünüyorsanız, bu prosedürleri önceden göz önünde bulundurmanız gerekmektedir.

Bir ziyaretçimizin yorumlarına göre, Fruugo’dan telefon siparişi vermiş ancak ürün şu an için gümrükte kalmış. Bu, ürünün batarya ve sin kart içermesi nedeniyle meydana gelmiş olabilir. Bu durumun farkında olarak hareket edersek, böyle sıkıntılara daha hazırlıklı olabiliriz.

Fruugo Alışveriş Süreci: Nasıl Yapılır, Ödeme Nasıl Yapılır? 🛒💸

Fruugo alışveriş sitemizde alışveriş yapmanın oldukça kolay ve basit olduğunu göreceksiniz. İşlem sürecini daha iyi anlayabilmeniz adına size basit bir yol göstermek için bu rehberi hazırladık.

Öncelikle siteye üye olarak bir hesap oluşturun.

Daha sonra sitede dilediğiniz gibi dolaşarak, istediğiniz ürünleri sepete ekleyin.

Sepetinize eklediğiniz ürünleri kontrol edin, detaylarına ayrıntılı bir şekilde göz atın ve sorun yoksa ödeme sayfasına devam edin.

Bu denetleme sürecinin ardından, ürün bilgilerinin ve toplam tutarın doğruluğunu tekrar kontrol ederek ödeme aşamasına geçiş yapabilirsiniz.

Ödeme aşamasında, çok çeşitli seçenekler arasından kredi kartınızı, banka kartınızı, Paypal hesabınızı veya diğer uygun ödeme yöntemlerini tercih edebilirsiniz.

Bu ödeme yöntemlerinden hangisini seçtiğinize bağlı olarak, ilgili bilgilerinizi girmeniz istenecek ve ödemenizi tamamlayabilirsiniz.

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, ürünlerinizin sevk edilme süreci başlayacaktır.

Ürününüzün sipariş ve sevkiyat durumunu hesabınızın ‘Siparişlerim’ bölümünden takip edebilirsiniz. Burada, siparişinizin durumunu, tahmini teslim tarihini ve kargo bilgilerinizi bulabilirsiniz.

Fruugo Kargo Süreci: Ürünler Ne Kadar Sürede Teslim Edilir? 🚛

Teslimat zamanlamaları, ödeme sırasında seçtiğiniz teslimat yöntemi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

“Teslimat” sekmesine tıkladığınızda perakendecinin bulunduğu yer ve tahmini teslimat süresi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Fruugo güvenilir mi

Standart yurt içi teslimat 🚐- Teslimatın yapılacağı ülke ile ürünün satıldığı ülke aynı olduğunda, kargolamanın başlangıcından itibaren genellikle 2 ile 5 gün arasında bir süre gereklidir. Çoğunlukla standart kargo seçeneği, kargo takibi veya teslimat ispatı gibi hizmetleri sunmamaktadır.

Standart uluslararası teslimat 🚢- “Eğer teslimatın yapılacağı ülke ile ürünün satıldığı ülke birbirinden farklıysa, gönderinin başlatılmasından itibaren teslimat süresi genellikle 5-14 iş günü arasında değişir. Standart teslimat seçeneği genellikle, kargonun izlenmesini veya teslim edildiğine dair bir kanıt sunmaz.”

Ekspres yurt içi teslimat 🚙🏍️- “Teslim edilen ülke ile satıcı ülkenin aynı olması durumunda, gönderim sonrasında ürünlerin elinize geçmesi genellikle 1-2 iş gününü bulur. Ekspres teslimat tercih edildiğinde, çoğunlukla bir takip servisi ve teslimatın gerçekleştiğine dair kanıt sağlanmaktadır.”

Ekspres uluslararası teslimat ✈️ – Eğer satıcının bulunduğu ülke ile alıcı ülkenin aynı olmaması durumunda, siparişin gönderilmesinden itibaren genellikle 3-7 iş günü içerisinde teslimat gerçekleşir. Buna ek olarak, çoğunlukla ekspres teslimat seçenekleri sizlere bir takip ve teslimat doğrulaması hizmeti sunar.

Fruugo’da çeşitli satıcılar bulunmaktadır ve bu satıcılar dünyanın dört bir yanından olabilir. Bu nedenle, bir ürünün teslimat süresi genellikle satıcıya ve ürünün nereden gönderildiğine bağlıdır. Örneğin, bir ürün Türkiye içinde bir satıcıdan alınıyorsa, teslimat süresi genellikle daha kısa olacaktır. Ancak ürün yurt dışından bir satıcıdan alınıyorsa, teslimat süresi biraz daha uzun olabilir.

Unutmayın! Fruugo’nun bir pazar yeri olduğunu ve tüm satıcıların kendi kargo politikalarının olduğunu unutmamak önemlidir. Bu yüzden her zaman, satın alma esnasında belirtilen tahmini teslimat süresini kontrol etmenizi öneririz.

Ayrıca, Fruugo’daki her ürünün yanında bir “Tahmini kargo süresi” bilgisi bulunur. Bu, ürünün tedarikçiye bağlı olarak ne kadar sürede teslim edileceğine dair bir tahmindir. Ancak, kargo süresi tüm değişkenlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, kesin bir teslimat süresi bilgisi için satıcının kendi politikalarını okumanız ve varsa teslimat bilgilerini kontrol etmeniz önemlidir.

Eğer bir ürünün teslim süresi konusunda belirsizlik yaşarsanız, Fruugo’nun müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz. Fruugo, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve bu konuda yardımcı olan bir platformdur.

Fruugo hangi kargo ile çalışıyor?

Fruugo, tüm dünyada geniş bir ağ oluşturmak ve alışverişi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için çeşitli kargo firmalarıyla işbirliği yapmaktadır. Siparişlerinizin nerede olursa olsun, hızlı ve güvenilir bir şekilde elinizde olmasını sağlamak için Fruugo’nun sizin için en uygun kargo firmasını seçer. Fruugo, siparişlerinizi vardığı ülkeye ve yoğunluğa göre tüm yerel ve uluslararası kargo firmaları ile sizlere teslim etmektedir. Bu durum, hem Fruugo’nun her bir siparişi en hızlı ve en ekonomik şekilde gönderme yeteneğini geliştirir, hem de sizin siparişinizi elde etme konusunda hiçbir zorluk yaşamamanızı sağlar.

Fruugo Türkiye’de mi?

Fruugo, global bir online alışveriş platformudur ve Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede hizmet vermektedir. Bu çevrimiçi pazar yeri, Türkiye’deki müşterilerine çeşitli ürün kategorilerinde yüzlerce farklı markayı geniş bir ürün yelpazesi ile sunmaktadır.

Jacketlerden sneakers’lar, elektronik ürünlerden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok farklı ürüne kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken bir nokta, Fruugo’un birçok farklı ülkeden satıcıları bir araya getirdiği için, satın aldığınız ürünler farklı ülkelerden gönderilebilir. Yani bir nevi, Fruugo Türkiye’de değil, aksine onlarca hatta yüzlerce ülkede sizinle buluşmayı bekliyor. Bu durum, kimi zaman kargo sürelerinin değişiklik göstermesine ve belki de beklediğinizden biraz daha uzun sürebilmesine neden olabilir.

Fruugo Türkiye olarak adlandırılan bu kitlesel marketin en büyük avantajlarından biri, küresel erişimi ve geniş ürün yelpazesi sayesinde, Türkiye’de bulunmayan pek çok ürüne ulaşabilme imkanını sizlere sunmasıdır. Ancak Türkiye’deki müşterilerin göz önünde bulundurması gereken bir diğer nokta, yurtdışı gönderimlerinde gümrük vergilerinin uygulanabileceğidir. Bu ücretler genellikle alıcının sorumluluğundadır ve genellikle teslimat sürecinde ödenir. Bu nedenle, Fruugo üzerinden alışveriş yaparken bu potansiyel ek masrafları dikkate almanız önemlidir.

Fruugo’da İade Nasıl Gerçekleştirilir? 📦

Satın aldığınız üründen herhangi bir sebeple tatmin olmazsanız, yapmış olduğunuz siparişin tamamını ya da belirli bir kısmını, tam geri ödeme hakkı elde etmek üzere iade edebilme imkanına sahipsiniz.

İadenizi siparişinizin alınmasından itibaren 14 gün içinde oluşturmanız gerekmektedir.

Eğer çeşitli satıcılardan ürün aldıysanız, her bir satıcının iade prosedürünü tek tek uygulamanız gerekmektedir.

İade sürecini başlatmak için:

İade bilgileri paketinize eklenmişse, paketi doğrudan perakendeciye iade etmek için lütfen bu talimatları izleyin. İhtiyaç duyduğunuz ayrıntılara sahipseniz, siparişinizi iade etme isteğinizi bize bildirmenize gerek yoktur. Değilse, Yardım Merkezimizi ziyaret edin (bir sayfayı geri tıklayarak) ve belirli talimatların bulunduğu bir iade formu almak için bazı hızlı etkileşimli soruları yanıtlayın.

Önemli not: Lütfen tüm ürün iadelerinizi kesinlikle doğrudan ilgili perakendecilere yapın. Fruugo’nun merkez ofisine kesinlikle ürün iadesi gerçekleştirmeyin.

Lütfen aşağıdaki ürünlerin iade edilemeyeceğini unutmayın:

Belirgin bir şekilde kişiselleştirilmiş veya özelliklerinize göre tasarlanmış ürünler.

Hızlı bozulma eğilimi olan mallar, örneğin taze meyveler, taze çiçekler.

Açılırsa sağlığı koruma veya hijyen hususları olan mallar, ör. makyaj, iç çamaşırı, iğneli takılar.

Açılmışsa, ses veya video kayıtları veya bilgisayar yazılımı.

Gazeteler, süreli yayınlar ve dergiler.

Ek bilgi:

Malların iadesi için, ürünlerin yeniden satılabilir koşullarda olması gerekmektedir.

Ürünlerin iade edilebilmesi için orijinal etiket ve ambalajlarına sahip olması ve kullanılmamış ya da bozulmamış durumda olması gerekmektedir.

Ürünlerimiz, hem ürünün kendisi hem de marka ambalajı (eğer mevcut ise) taşıma işlemi esnasında zarar görmeyecek şekilde özenle paketlenir. Fruugo ve satıcıların, taşıma süreci içerisinde zarar gören ürünlerden sorumlu olmadığını belirtmek isteriz.

Eğer bir ürün kusurlu veya hasar görmüş halde size ulaşmazsa, iade posta ücretleri sizin sorumluluğunuzdadır.

Eğer iade etmek istediğiniz tüm ürünler aynı satıcıya aitse, orijinal kargo ücretlerinizi size geri öderiz. Ancak eğer kargonuzu ekspres teslimata yükseltmişseniz, sadece standart kargo ücretini size iade ettiğimizi hatırlatırız.

Çoklu perakendecilerden ürün satın aldığınız durumlarda, lütfen malı her bir perakendeciye ayrı ayrı iade edin.

Bir posta hizmeti kullanmanızı ve izleme özelliği olan bir servis seçmenizi öneriyoruz (ürünün değerine göre sigorta kapsamında olması idealdir). Posta belgelerinizi saklamayı unutmamanız önemlidir. Fruugo ve satıcıları, iade esnasında kaybolan ürünlerden sorumluluk taşımamaktadır.

İade edilen bir ürün uluslararası olarak gönderiliyorsa, perakendecinin iadenizi aldıktan sonra herhangi bir gümrük ücreti ödememesi için lütfen “İADE EDİLEN MALLAR” olarak işaretleyin.

Siparişiniz bu koşulları sağlamadığında iade isteğiniz reddedilebilir ya da indirimli bir geri ödeme önerisi ile karşılaşabilirsiniz.

Hasarlı veya hatalı mallar

Eğer sipariş ettiğiniz ürün hasar görmüş olarak elinize ulaştıysa ya da satın almış olduğunuz ürünle alakalı bir problemle karşılaşıyorsanız, lütfen hızlı bir şekilde satıcıya başvurarak bir soruşturma başlatın.

Lütfen dikkat: “Bir problemin çözülmesi için genellikle perakendeciler, aldığınız üründe hasar, hata veya yanlışlık olduğunu belgeleyen bir fotoğraf veya video talep ederler. Hasarlı veya hatalı ürünlerle karşılaşıldığında en sık başvurulan çözüm yöntemleri şu şekildedir:”

Satıcı yeni bir ürün sağlayabilir.

Perakendeci, malları küçük hasarlı tutmak için bir indirim önerebilir.

Eğer alınan ürün perakendeci tarafından değiştirilemiyorsa ve indirim teklifini de kabul etmek istemiyorsanız, ürünleri iade ederek siparişi iptal etme ve tam tahsilatı geri alma hakkınız saklıdır.

Bazı satıcılar, iade işlemlerinde mallarınızı almayı önerir. Bu durumda, iadenizi gerçekleştirebilmek için size ücretsiz bir iade etiketi sağlayabilirler. Fakat, eğer perakendeci, ürününüzü kendi imkanlarıyla geri alamaz ya da ücretsiz iade etiketi sunamazsa, sizin iade posta makbuzunuzun bir kopyasını vermeniz halinde, makul iade posta ücretlerinizi karşılama taahhütünde bulunabilirler.

Teslimatı reddetme

Eğer siparişinizin tamamını ya da bir kısmını (ürün ya da paketin herhangi bir hasar ya da kusur içermediği durumlarda) teslim almayı reddederseniz, böyle bir ret durumunda oluşabilecek tüm ücretler ve masraflar perakendeci tarafından iade tutarınızdan düşebilir. Bu, teslimatın yapıldığı ancak ürünün posta deposunda beklediği ve alınmadan gönderene geri döndüğü durumlar için de geçerlidir.

Geri ödemeler

Ürünün perakendeciye iadesi gerçekleştikten sonraki 14 gün içinde size geri ödeme yapılacağını unutmayın.

Perakendeci, ürünlerinizi aldığında ve iadeniz kabul ettiğinde bir e-posta bildirimi almanız sağlanır.

Geri ödemeler, ürünleri satın alırken kullandığınız ödeme yöntemleri ile aynı şekilde yapılacaktır. Ancak, Multibanco gibi bazı banka transferi ödeme seçeneklerinde para iadesi gerçekleştirme olanağı bulunmamaktadır, bu durumda yardım almak için lütfen fruugo müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz.

Geri ödemelerin hesabınıza yansıma süresi, seçtiğiniz ödeme yöntemine bağlı olmakla birlikte genellikle 1-5 iş günü arasında değişmektedir.

Fruugo Türkiye İletişim ☎️

Alışveriş deneyiminizden tam anlamıyla memnun kalmadıysanız veya herhangi bir sorunuz varsa, Fruugo müşteri hizmetleri sizlere destek vermek için hazırdır. Fakat Fruugo Türkiye’de resmi bir ofis veya iletişim numarası bulunmamaktadır. Tüm iletişimler online olarak yapılmalıdır. Fruugo’ya ulaşabileceğiniz en kolay yol, web sitesinde bulunan “Yardım” kısmından giriş yapmaktır. Bu bölüme tıklandığında açılan sayfada çeşitli konular ve sıkça sorulan sorular yer alır. “İade politikası”, “ürünlerin teslimatı” , “sipariş durumunu kontrol etme” gibi hususlar hakkında genel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Hala bir cevap bulamadıysanız, sayfanın en altında yer alan “Bize Ulaşın” linkine tıklayarak Fruugo’yla doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Bu formda adınızı, e-posta adresinizi ve mesajınızı içeren detaylı bir bilgi istenir. Fruugo yetkilileri, bilgilerinizi aldıktan sonraki birkaç iş günü içinde sizinle iletişime geçecektir .

Lütfen Fruugo ile yaptığınız her türlü yazılı iletişimde, kendinizi ve sorununuzu mümkün olduğunca açık bir şekilde anlatmayı unutmayın. Aynı zamanda hangi dilde yanıt almak istediğinizi belirtmeniz zaman kazandırır. Fruugo, müşteri hizmetlerinin hizmet verdiği diller konusunda oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu yüzden, hangi dilde yanıt almayı tercih ediyorsanız o dili seçebirsiniz.

Bunun yanında, müşteri hizmetlerini yoğunluktan dolayı birkaç iş günü içerisinde geri döndüğünü aklınızdan çıkarmamalısınız. Acil durumlar için her ne kadar telefonla ulaşılabilecek bir servis olmasa da, form üzerinden yapacağınız iletişimler genellikle etkilidir.

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