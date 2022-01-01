Torbaya eklendi demek kısa süre içinde kargonuzun tarafınıza teslim edilmek üzere yola çıkmasını ifade etmektedir. Torbaya eklendi notunun düşülmesi, bulunduğunuz yerdeki dağıtım merkezine ulaşan kargonun dağıtım için torbaya eklenerek teslimat için hazır hale geldiği belirtilir. Dağıtım yapılacak yerin büyüklüğüne ve dağıtım sırasına göre torbaya eklendi notunun ardından kargo aynı dün içinde veya bir sonraki gün gelebilir.

Kargonun kısa süre içinde teslim edilmek üzere gönderim sürecine alındığını ifade eden bu tip kavramlar, kargo takip adresleri üzerinden görüntülenmektedir. Eğer bulunduğunuz yere en yakın şubeye kargo ulaşmışsa dağıtım için hazır olduğu bu ifadeler ile belirtilir.

Torbaya Eklendi Ne Demek?

Torbaya eklendi torba kapandı gibi notların sisteme düşülmesinin ardından kısa süre içinde kargonuz elinize ulaşacaktır. Kargonun dağıtım merkezinde olduğu ve dağıtım için sıra beklediği torbaya eklendi notuyla belirtilmektedir. Teslimat işlemleri ise dağıtım yapan merkezin personel sayısı, işlem sırası ve dağıtım yapılacak bölgenin büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.

PTT Kargo Torbaya Eklendi Ne Demek?

PTT torbaya eklendi demek kargonun ulaştığı PTT genel merkezinden sevk işlemlerinin bulunduğunuz şubeye başlatıldığını ifade eder. En yakın merkeze ulaştırılacak kargo, buradan da dağıtım sürecine başlayacaktır. Torbaya eklendi notunun sisteme düşmesi halinde, aynı ekranın hemen yanında en son bulunduğu yerdeki PTT adresi de belirtilmektedir. Muhtemelen genel merkez üzerinden bulunduğunuz yerdeki şubeye teslimat için kargonun hazır hale getirildiği ifade edilmektedir. Adresinize teslimat ise kısa bir süre içinde yapılacak.

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Türkiye, İst. Uluslararası Pim/İst. Uluslararası Pim, Torbaya Eklendi

İstanbul uluslararası Pim kargo sorgulama ekranı üzerinde yer verilen bu ifade, yurt dışından gelen gönderinin bulunduğunuz adrese en yakın PTT dağıtım şubesine doğru yola çıkacağını belirtmektedir. İstanbul Uluslararası Posta İşleme Merkezi veya kısaca İst. Uluslararası PİM olarak belirtilen yer ise Türkiye’ye ulaşan paketlerin gümrük kontrolü veya gümrüksüz ürünlerin sınıflandırılması işlemlerinin ardından torbaya eklendi ibaresiyle bulunduğunuz merkeze doğru gönderileceği belirtilmektedir. Uluslararası aktarım merkezinden tüm Türkiye geneli merkezlere dağıtım süreci ilgili PTT merkezleri üzerinden yapılmaktadır.