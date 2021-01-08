Instagram İşletme Hesabı Nasıl Açılır?

Hedef kitlenizi neyin eğlendirdiğini öğrenmek ve hızlı bir şekilde takipçileri büyütmek için görsel mikro hikayeler kullanabilirsiniz. Instagram işletme hesabı oluşturmak ve işletmenizi Instagram’da tanıtmaya başlamak için bu adımları uygulayın.

Bir Hesap Oluşturun

Uygulamayı başlatın ve iki yoldan biriyle bir hesap oluşturun:

Seçenek: E-posta adresiniz veya telefon numaranızla kaydolun ve ardından bir kullanıcı adı girin. Seçenek: Bir Facebook hesabınız varsa, aynı bilgilerle giriş yapabilir ve hesapları bağlayabilirsiniz.

Zaten hesabınız var mı? Sadece oturum açın ve doğrudan profil sayfanıza gidin.

Facebook’a Bağlanın

Varsayılan olarak, kişisel bir profille başlarsınız. Instagram işletme hesabı kullanmak için, hesabınızı bir Facebook işletme sayfasına bağlamanız gerekir. Ekranın sağ alt tarafındaki profil simgesini tıklayın. Sayfanın sağ üst köşesinde ayarlar menüsünü açın. Android’de dikey bir üç nokta veya iOS’ta bir dişli olarak görünür.

Sonraki sayfada, “İşletme profiline geç” i görene kadar aşağı kaydırın. Facebook’a bağlanmak için bir uyarı gelene kadar tanıtım slayt gösterisini tıklayın. “Bir sayfa seçin” i seçin ve sayfayı “genel” olarak ayarlayın. “Tamam” ı tıklayın. Ardından Instagram, Facebook sayfalarınızı yönetmek için izin ister. Önceden oluşturduğunuz Facebook işletme sayfalarının listesine bakın. Doğru sayfayı seçin ve “İleri” yi tıklayın. Bu adımı yalnızca hesaptaki bir yönetici tamamlayabilir. Yalnızca yetkili bir kullanıcıysanız sayfayı görmezsiniz.

Profil Kurulumunu Tamamlayın

Profilinizi tamamlamak için işletmeniz için bir e-posta, telefon numarası ve adres girin. Devam etmek için bu iletişim alanlarından en az birini doldurmalısınız. Facebook sayfanızda zaten görünüyorsa bazı bilgiler otomatik olarak doldurulacaktır.

“Bitti” yi tıklayın ve profilinize gidin. Instagram uygulamasının üstünde yeni bir grafik simgesi görünmelidir. Bu, promosyonları ve etkileşim istatistiklerini takip edebileceğiniz Analizler sayfanızdır. İstediğiniz zaman profil sayfasına geri dönebilir ve kişisel bir hesaba geri dönebilirsiniz.

Yeni Bir İşletme Sayfası Oluşturun

Henüz bir Facebook işletme sayfası oluşturmadıysanız, bunu aynı anda yapabilirsiniz. Bir sayfa seçme seçeneğine sahip olduğunuzda, ekranın altındaki “Bir tane oluştur” u seçin.

Profilinizi düzenleyin

Profil sayfanıza geri dönün ve “Profilinizi düzenleyin” i tıklayın. Buraya bir fotoğraf, biyografi ve web sitesi bağlantısı ekleyebilirsiniz. Kişisel bir hesaptan geçiş yaptıysanız, fotoğrafınızı, adı ve kullanıcı adını işletmenizi yansıtacak şekilde değiştirmeyi düşünün. Markanızın logosunu ve işletme adını kullanmak, müşterilerin sizi Instagram’da bulmasını kolaylaştırır. Henüz bir tasarımınız yoksa dakikalar içinde logo oluşturabilirsiniz.

Kişileri Sizi Takip Etmeye Davet Edin

Çevrimiçi kişiler oluşturmak için yaptığınız tüm çalışmalardan yararlanın. Ayarlar menüsünde, Facebook ağınızın tamamına bir bildirim göndermek için “Facebook arkadaşlarını davet et” seçeneğini kullanın. Gmail, LinkedIn, Twitter veya Yahoo! gibi diğer ağlara erişmek için “Arkadaş davet et” seçeneğini kullanabilirsiniz. kişiler. Ne kadar çok takipçiniz varsa, işinize o kadar çok sosyal medya güvenilirliği kazandırır.

Galerinizi Doldurun

Galerinize fotoğraf eklemeye başlayın. Instagram ile ilgili en iyi şey, eski fotoğrafları filtreler ekleyerek yeniden keşfetme yeteneğinizdir. Kullanıcılar platformun özgünlüğünü sever, bu nedenle harika hikayeler anlatmak için profesyonel becerilere ihtiyacınız olmaz.

Telefonunuzdan bir galeri açmak için haç şeklindeki “Ekle” düğmesini tıklayın. Google Drive gibi diğer kaynaklardan fotoğraf almak için ekranın üst kısmındaki açılır oku seçebilirsiniz. Instagram’ı iş için nasıl kullanacağınızı öğrendikten sonra, etkileşimi artırmak için Hikayeler oluşturabilirsiniz. Instagram hikayeleri, 24 saat sonra kaybolan kısa fotoğraf veya video koleksiyonlarıdır. Bu basit özellik, eğlenceli, eğitici veya iç açıcı bir anı takipçilerinizle paylaşmanın etkili bir yoludur.

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