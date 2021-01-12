WhatsApp Yüksek Kaliteli Fotoğraflar Nasıl Gönderilir?

Bugün WhatsApp, sohbet, masaj, fotoğraf, video, ses paylaşımı için dünyada 1 numara konumdadır. Herkes WhatsApp kullanıyor, günlük rutin hayatın bir parçası haline geldi. Çok güvenli bir uygulama ve birçok özelliğe sahip. İnsanların WhatsApp’ı seçmelerinin nedeni, kullanıcıların verilerine tam gizlilik ve güvenlik sağlayan uçtan uca şifrelemedir. Bir fotoğraf gönderdiğimizde, orijinal fotoğrafı alamadığımız veya gönderemediğimiz için sıkıştırılır. Ancak fotoğrafların kalitesinden ödün vermelisiniz. WhatsApp yüksek kaliteli fotoğraflar göndermenin basit bir yolu yoktur. Bazen bir resmi yüksek kalitede paylaşmanız gerekir. WhatsApp aracılığıyla orijinal kalitede fotoğrafları nasıl gönderebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır. Aşağıdaki WhatsApp yüksek kaliteli fotoğraflar nasıl gönderileceği hakkında yöntemler içermektedir.

Yerleşik Dosya Seçeneğini Kullanma

Öncelikle WhatsApp’ı açın, herhangi bir kişi sohbeti seçin ve ardından ataş simgesi olan ek seçeneğine tıklayın. Şimdi Galeri seçeneği yerine Belge seçeneğini seçin. Bu, dosya depolama alanınızı açacaktır. Dosya depolamaya girdikten sonra resminizi arayın ve seçin. Görüntüyü göndermek için, açılır kutudan Gönder seçeneğine tıklayın. Tüm resimleriniz tam kalitede teslim edilecektir.

Dosyayı Yeniden Adlandırın

WhatsApp uygulaması, görüntüleri JPEG ve PNG formatlarına göre tanır. Görselleri başka bir şeyle değiştirirseniz, WhatsApp görselleri tanımayacak ve dosyayı aynı biçimde dağıtacaktır. Resimlerin meta verileri vardır ve bazen WhatsApp dosya türünü tanıyabilir, ancak bu nadirdir ve bu nedenle bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Öncelikle dosya yöneticinizi açın ve göndermek istediğiniz görseli seçin. Bu görüntü dosyasını tutun ve yeniden adlandır seçeneğine dokunun. Bundan sonra, dosya uzantısı adını yeniden adlandırarak PDF veya DOC olarak değiştirin. WhatsApp’ınızı açın ve ardından kişi sohbetini açın. Şimdi ekleme seçeneklerine (ataç simgesi) dokunun ve belge seçeneğini seçin. Sizi dosya tarayıcısına götürecektir. Adını verdiğiniz görüntüye göz atın ve bulun ve seçin. Seçili dosyayı göndermek için gönder düğmesine dokunun. Alıcıya, dosya uzantısını daha önce olduğu gibi geri döndürmek için dosya uzantısını JPEG veya PNG olarak yeniden adlandırmasını söyleyin.

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