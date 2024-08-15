Gimbal Nedir? Ne İşe Yarar?

Video kayıtlarında yaşanan en büyük sorunlardan biri olan titremenin önüne geçebilmek için kullanılan Gimbal adı verilen cihazlar, makul fiyatlar ile akıcı videolar çekmeniz için yardımcı olmaktadır.

Kelime anlamına bakıldığı zaman Gimbal dengeleme halkası ya da yalpa anlamına gelmektedir. Gimbal adı verilen ürünler ise üzerinde 2 – 3 adet motor bulunan ve titreşimi engellemek ya da yok etmek için kullanılan cihazlardır. Üzerine yerleştirilen, video kayıt yapabilen cihazlardaki taşımadan kaynaklanan sarsıntıyı en aza indirmek için kullanılan bu cihazların temel mantığını ise titreşim yönünün aksine hareket sağlamasıdır.

Aksi yönde hareket eden Gimbal’ın üzerinde bulunan algılayıcılar sayesinde titreşim engellenmektedir. Hareket yönünü hisseden bu algılayıcılar, Gimbal’ın üzerinde bulunan motorlara ters yönde hareket etmeleri için işaret vermektedir. bu hareketin sağlanması için bütün Gimbal modellerinin üzerinde pil bulunmaktadır. Mekanik olarak yapılan bu işleme pil ile güç sağlanmaktadır.

Gimbal ile Neler Yapılır?

Kullanacağınız cihaza uygun bir Gimbal modeli ile koşarken kayıt yapabilir, birçok aksiyon sahnesini kesintisiz ve sanki özel bir eksendeymiş gibi çekebilirsiniz. Videolar için büyük kolaylık sağlayan Gimbal cihazının çözümleri, pahalı cihazların yaptığı işlerin neredeyse benzerini yapmaktadır.

Bu cihaz üzerindeki sensörler sayesinde titreşimlerin kaynağını tespit ederek ters yönde titreşim oluşmasını sağlayarak sarsıntıyı engellemektedir. Mekanik stabilizatör olarak da bilinen Gimbal aparatları hareketleri algılayarak sarsıntısız görüntülerin oluşmasını sağlamaktadır. İki eksenli ya da üç eksenli olarak kullanıma sunulan Gimbal çeşitleri, hafifliği, küçük boyutları ve kolay taşınabilirliği ile video çekimleri için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu şekilde yüksel maliyetli, ağır ve yer kaplayan kamera sabitleyicilerine güçlü bir alternatif oluşturmaktadır.

Videoların daha akıcı olmasını sağlayan Gimbal kamera teknolojisi yalnızca internet yayıncılığında kullanılmamaktadır. Drone gibi insansız hava araçlarında hedefin tam olarak yakalanabilmesi içinde Gimbal cihaz modelleri sık sık kullanılmaktadır. Bu cihazın kullanım alanı oldukça geniştir.

Gimbal Nasıl Kullanılır?

Titreşimsiz şekilde video çekebilmek için bir Gimbal modeline ihtiyacınız vardır. Ancak Gimbal cihazının nasıl kullanılacağını bilmeden bu şekilde video çekmek mümkün değildir. Markalara ve modellere göre Gimbal cihazının kullanım şekli değişse de genel olarak kullanışları benzerdir. Net bir görüntü elde etmeniz için Gimbal cihazının kullanım aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz;

İlk olarak kullanım süresini uzatmak ve çekim yaparken kesinti yaşamamak için çekime başlamadan önce Gimbal cihazınızı tamamen şart etmelisiniz. Şarj etmeniz için gerekli olan tüm ürünler cihaz ile birlikte size verilecektir, Manyetik halka tutucuyu ve kıskacı telefonunuzun orta kısmına sabitlemelisiniz. Bunu yapabilmek için ürünün kullanım kılavuzundaki detaylı anlatımları inceleyebilirsiniz. Sabitlenen kıskacın üzerine Gimbal takılacaktır, Tüm bu işlemlerden sonra üzerinde bulunan güç düğmesi ile cihazı çalıştırmalısınız ve eşleştiği uygulamayı kullanarak ince ayarlar yapmalısınızç

Çekmek istediğiniz video süresine ya da türüne göre Gimbal cihazınızın ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ağır çekim, hızlı çekim ve dinamik yaklaştırma gibi birçok farklı video modunu kullanabilirsiniz. Tüm bu aşamaları tamamladığınız zaman Gimbal cihazınız kullanıma hazır hale gelecektir. Çekim bittiğinde Gimbalı güç düğmesinden kapatıp kıskaçtan aynı şekilde çıkarabilir ve katlayarak kutusuna geri koyabilirsiniz.