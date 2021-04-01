Google Home Mini Nasıl Sıfırlanır?

Google Home Mini’niz sizinle konuşmayı kestiğinde veya komutlarınızı dinlemeyi bıraktığında, fabrika ayarlarına sıfırlama zamanı gelmiştir. İşlemin tamamlanması yalnızca birkaç dakika sürer ve cihazınız kutudan çıktığı gibi çalışacaktır. Google Home Mini’nizi yeni gibi çalışmasını sağlamak için fabrika ayarlarına nasıl sıfırlayabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Google Home Mini’nizi Sıfırlama

İlk nesil modelin fabrika ayarlarına sıfırlanması, ikinci nesle göre daha kolaydır, ancak her ikisi de yalnızca birkaç dakika sürüyor.

Cihazı ters çevirin Küçük, dairesel düğmeyi 15 saniye basılı tutun Zili duyana kadar bekle

Sıfırladıktan sonra, Google Home Mini’yi kutudan çıktığı zaman yaptığınız gibi kuracaksınız. Bitirdiğinizde, tam bir komut listesi oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Google Nest Mini’nizi Sıfırlama

İkinci nesil model, cihazın altında fabrika ayarlarına sıfırlama düğmesi ile gelmediğinden biraz farklı bir yöntem kullanacaksınız.

Mikrofon anahtarını kapatın. LED ışıklar turuncu renkte yanıp sönecek Google Nest Mini’nin ortasını 15 saniye basılı tutun Zili duyana kadar bekle

Sıfırlamadan sonraki süreç, birinci nesil model ile aynı olacaktır. Komut vermeye başlamak için ilk kurulumdan geçin.

Google Home Mini’nizi Yeniden Başlatma

Cihazınızı fabrika ayarlarına sıfırlamadan ve tüm kişisel verilerinizi ve ayarlarınızı kaybetmeden önce Mini’nizi yeniden başlatmayı denemelisiniz.

Cihazı yaklaşık bir dakika çıkarıp tekrar takarak yeniden başlatmak için güç döngüsünden geçin. Ayrıca, iOS veya Android için Google Home uygulamasını kullanarak yeniden başlatabilirsiniz . Gidin Ayarlar> Cihaz Ayarları> Basın üç nokta> Yeniden Başlatma.