Arçelik/Beko Kablosuz Adaptör Bağlı Değil Hatası Çözümü

Arçelik ve Beko tv lerde kablosuz adaptör bağlı değil hatası en sık görülen sorunlardan birisidir. Kablosuz adaptör bağlı değil veya wifi bağlanamama hatasının çözümü için yapılacak seçenekler kısıtlıdır. Yazımızda anlattığımız işlemler ile çözüm bulamadığınız takdirde, servis yolu gözükmektedir.

Fakat TV garantisi bittiyse, servis çağırmadan kendinizde kolayca bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz.

Kablosuz Adaptör Bağlı Değil Hatası Sebebi?

Kablosuz adaptör bağlı değil hatası bir kaç sebebi bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olanları;

Modem ayarlarının bozulması,

TV internet bağlantı ayarlarının karışması,

DNS ve ip adreslerinin yanlışlıkla silinmesi,

Modeminizin wifi kartında bir arıza meydana gelmesi,

TV de yazılımsal bir sorun meydana gelmesi,

TV anakartında yer alan wifi entegtesinin veya adaptörünün yanması.

Başlıca sebepleri üstte maddeler halinde sıraladık. Şimdi ise çözüm yöntemlerini ele alacağız. Aşağıda yer alan çözüm yöntemleri Arçelik ve Beko olmak üzere tüm tv ler için geçerlidir. Sadece menü sıralamaları farklılık gösterebilir. Geri tüm işlemler benzerdir.

Kablosuz Adaptör Bağlı Değil Hatası Çözümü

Kablosuz adaptör bağlı değil hatası için çözümü basit ve küçük bir parça değişimi yapılarak gerçekleşmektedir. Bu parça sizin de tahmin edeceğiniz üzere, anakart üzerinde yer alan mini bir wifi adaptörüdür. Fakat arıza wifi kartında mı değil mi anlamak için önce makalemizde yer alan aşağıdaki çözüm yöntemlerini denemeniz gerekmektedir. Eğer bunlardan olumlu sonuç alamaz iseniz wifi adaptörü değişimi nasıl yapılır onu da anlatacağız.

Arçelik Adaptör Bağlı Değil Hatası Çözümü

Arçelik TV lerde meydana gelen adaptör bağlı değil hatası çözümü için yapılması gereken işlemler oldukça kolaydır.

Arçelik kablosuz adaptör bağlı değil hatası çözümü

Öncelikle modeminizin internet ayarlarının tam olduğundan emin olun.

Farklı cihazlardan wifi ağınıza sorunsuz şekilde bağlanıp bağlanmadığınızı kontrol edin.

TV nizin ayarlarını sıfırlayın.

Yeniden wifi kurulumu yapmaya çalışın.

Wifi kurulumu yaparken, aynı zamanda modemden Tv ye bir kablo ile de bağlantı yapın.

Wifi kurulumu esnasında wifi ağları içinden kendi internetinizi seçtiğinizden emin olun.

Sonrasında wifi şifrenizi doğru şekilde girin.

Şu an sorunsuz şekilde bağlanmanız gerekmektedir.

Diğer çözüm yöntemi için hemen aşağıdaki adımları takip edin.

Beko Kablosuz Adaptör Bağlı Değil Hatası Çözümü

Bir üst başlıktaki işlem adımları ile çözüm bulamadı iseniz, bu sorunun bir diğer sebebide yazılımsal sebeplerden demiştik. Bu durumda yapmanız gerekenler ;

Menü tuşuna basın.

Sonrasında sağ alt köşedeki “Ayarlar” kısmına gelip kumandadan “OK” tuşuna basın.

Bundan sonra “Görüntü” – “Ses” – “Kaynak” seçeneklerine ve sonra “TV” sekmesine basın.

Daha sonra “Hakkında” satırına gelerek kumandadan “OK” tuşuna basın.

Daha sonra açılan sayfada “Ürün Bilgisi” kısmına “OK” tuşu na basın ve yazılım sürümünü kontrol edin.

Daha sonra aşağıdaki linklerden güncel yazılım sürümleri ile karşılaştırın.

Arçelik için :

https://www.arcelik.com.tr/tv-yazilim-indirme-merkezi/

Beko için:

https://www.beko.com.tr/destek/

Grundig için:

http://www.grundig.com.tr/destek/

Kontrol sonucu sürümünüz eski ise güncel yazılımı ilgili linklerden indirin.

Zip veya rar formatında indirdiğiniz yazılımı, bilgisayarınıza taktığınız USB belleğin ana dizinine açın.

USB belleğinizin içerisinde “Target” isimli bir klasörün oluştuğunu göreceksiniz.

USB belleği televizyona takın ve televizyonu eğer varsa şebeke anahtarından kapatın veya fişini prizden çıkartın.

TV’nin yan tarafında bulunan tuş takımından “P+” tuşuna basın. Yuvarlak düğme varsa tam ortasına basılı tutun.

Daha sonra düğmeye basılı tutarken, açma kapama düğmesinden TV’yi açın veya güç kablosunu fişe takın ve bekleyin.

Güncelleme işlem bitene kadar televizyonunuzun elektrik bağlantısını kesmeyin veya kapatmayın.

Artık başarılı bir şekilde güncelleme işlemini tamamladınız.

Sonrasında bir önceki çözüm yöntemindeki gibi wifi internet kurulumunu yapın.

Muhtemelen adaptör bağlı değil hatası çözülmüş olacaktır.

Arçelik / Beko Wifi Adaptör Değişimi

Üstteki adımları takip etmenize rağmen hâlâ kablosuz adaptör bağlı değil hatası almaya devam ediyorsanız wifi adaptörünüz arızalıdır ve değişmesi gerekmektedir.

TV’niz garantili ise; yetkili servis çağırarak wifi adaptörünüz için değişim talep edebilirsiniz.

Garantili değilse; aynı şekilde servis çağırabilir yada daha ucuza mâl etmek için kendiniz değiştirebilirsiniz.

Kendiniz değiştirmek isterseniz :