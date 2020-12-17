Ses Kısma Tuşu Olmayan Tablete Format Atma!

Bu sorun genellikle çin malı tabletlerde oldukça fazla görülüyor ve insanların başlarına büyük dert açıyorlar. Bu sorunu çözmek için telefoncuya veya herhangi bir teknik servise gittiğiniz zaman sizden faiş fiyatlar isteyebilirler çünkü bu tabletlerin tamir yöntemini pek fazla kişi bilmiyor bilmediği gibi de bu sorunu her telefon, tablet tamircisi çözemez fakat biz sizlere bu konu da yardımcı olacağız.
İşte sizlere ses kısma tuşu olmayan tabletlere format atma yöntemi!
Tabletiniz kilitlenmiş olabilir ve sizden şifre isteyebilir fakat siz bu şifreyi unuttunuz şimdi ne yapacaksınız? Hemen format atma işlemine yöneleceksiniz fakat internette bulunan format atma yöntemleri sizin tabletinizle uyumlu değil çünkü tabletinizde ses kısma tuşu yok. İşte bu devre de sizlere bu özel bilgiyi ilk defa biz paylaşacağız! Tabletiniz kitlendiyse ve ses kısma tuşu yoksa yapmanız gereken tek şey hemen tabletinizi usb kablo yardımıyla bir bilgisayara bağlamak ve bu bilgisayarın internete erişiminin olması gerekir. Bunlar tamamsa şimdi yapacağımız ilk işlem; ”tableti kapatıyoruz ve kapattıktan 20 saniye sonra power (güç) düğmesine yaklaşık 1 saniye aralıklarla 10 defa bastırıyoruz ve bu bastırmanın ardından ekran açılacaktır.
Ekran açıldıktan sonra tekrar bu sefer 2 saniye aralıklarla power (güç) düğmesine 3 – 4 defa basıyoruz. Şimdi karşımıza tabletinizin Recovery menüsü çıkacaktır. Bu çıkan ekranda tabletinizi ilk günkü haline getirebilir veya verilerinizi kurtarabilirsiniz.
Ses kısma tuşu olmayan tabletlere format atma yöntemi sadece bundan ibaret. Bu bilgi henüz başka bir web sitesinde yer almıyor ve daha bunun gibi bir çok özel bilgiye ulaşmak için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
Gerçekten faydalı bir çalışma olmuş teşekkürler.
ttec magıtec 7 model ses açma tuşu olmayan tabletim var 2 gün uğraşıyorum bi türlü format ekranı gelmiyor
aynn bndede o tablet var bnde de olmadı nasıl yapcaz
Olmadı 🙁
CASPEE VİA T41 OLMADI YA DENEDİM DE
CASPER VİA T41 OLMADI YA DENEDİM DE
yazdıklarınızı uyguladım öyle bir ekran karşıma çıkmadı 2 sn aralıklarla 3 -4 defa bastım olmuyuor tablet QPQDX5
Lütfen yardım edin çıldıracağım. Alcatel A3 tablet. Sürekli olarak “Ayarlar durdu”, “windows durdu”, “wifi durdu”, kişiler durdu” gibi birçok ileti alıyor ve hiçbir yere giremiyorum. Tüm formatları denedim. Durum değişmiyor. 65 yaşındayım. Lütfen lütfen yardım.
goldmaster blanco tablet recovery menüsü açılıyor komut yok yazıyor reset menüsü seçilmiyor dokunmatik ve home tuşu işlev yapmıyor hiçbi sitede bilgi yok
Merhaba. Komple işletim sistemi ya da Recovery silinmiş olabilir mi?
herkes denemiş olmamış bende de olmadı demek ki denemeden böyle bilgileri yayınlamamak lazımmış teknofeed gözümden düştün…
Tabletin klavyesi durduruldu şifresi olduğu için giremiyorum format atma kısmında ses tuşu çalışmıyor ne yapmam gerektiğini bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz?
benim tabletime usb bağlasamda bilgisayara bağlanmıyor başka yöntemleriniz varsa lütfen söylermisiniz