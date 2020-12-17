Ses Kısma Tuşu Olmayan Tablete Format Atma!

Bu sorun genellikle çin malı tabletlerde oldukça fazla görülüyor ve insanların başlarına büyük dert açıyorlar. Bu sorunu çözmek için telefoncuya veya herhangi bir teknik servise gittiğiniz zaman sizden faiş fiyatlar isteyebilirler çünkü bu tabletlerin tamir yöntemini pek fazla kişi bilmiyor bilmediği gibi de bu sorunu her telefon, tablet tamircisi çözemez fakat biz sizlere bu konu da yardımcı olacağız.

İşte sizlere ses kısma tuşu olmayan tabletlere format atma yöntemi!

Tabletiniz kilitlenmiş olabilir ve sizden şifre isteyebilir fakat siz bu şifreyi unuttunuz şimdi ne yapacaksınız? Hemen format atma işlemine yöneleceksiniz fakat internette bulunan format atma yöntemleri sizin tabletinizle uyumlu değil çünkü tabletinizde ses kısma tuşu yok. İşte bu devre de sizlere bu özel bilgiyi ilk defa biz paylaşacağız! Tabletiniz kitlendiyse ve ses kısma tuşu yoksa yapmanız gereken tek şey hemen tabletinizi usb kablo yardımıyla bir bilgisayara bağlamak ve bu bilgisayarın internete erişiminin olması gerekir. Bunlar tamamsa şimdi yapacağımız ilk işlem; ”tableti kapatıyoruz ve kapattıktan 20 saniye sonra power (güç) düğmesine yaklaşık 1 saniye aralıklarla 10 defa bastırıyoruz ve bu bastırmanın ardından ekran açılacaktır.

Ekran açıldıktan sonra tekrar bu sefer 2 saniye aralıklarla power (güç) düğmesine 3 – 4 defa basıyoruz. Şimdi karşımıza tabletinizin Recovery menüsü çıkacaktır. Bu çıkan ekranda tabletinizi ilk günkü haline getirebilir veya verilerinizi kurtarabilirsiniz.

Ses kısma tuşu olmayan tabletlere format atma yöntemi sadece bundan ibaret. Bu bilgi henüz başka bir web sitesinde yer almıyor ve daha bunun gibi bir çok özel bilgiye ulaşmak için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.