Her Bilgisayarda Olması Gereken Programlar - Teknofeed.COM

Her bilgisayarda olması gereken programlar başlıklı bu konumuzda, Windows tarafından sunulan ve bilgisayarların işlevselliğini artıran en iyi programlar hakkında küçük detaylara değindik.

WinRAR

Hiç şüphesiz ki en iyi dosya sıkıştırma ve klasörde açma programları arasında yer alan WinRAR, bilgisayarınızda olması gereken programlar arasında başı çekenlerden birisi. ISO, 7-Zip, ZIP ve RAR dosyalarını açmak ya da dosyalarınızı bu formata taşımak için, en popüler programlardan birisi olan WinRAR, genel bilgisayar kullanımında işlevselliği önemli ölçüde artırıyor.

Advanced SystemCare

Bilgisayar performansını artırmak isteyenler için, ideal bir program. Programın en önemli özelliklerinden birisi de, indirmiş olduğunuz tarayıcı ve programların ana sayfanızı değiştirmesini engellemesi olarak biliniyor.

UTorrent

.torrent uzantılı dosyaları indirmenin yanı sıra, bilgisayarınızda rahatça görüntülemek ve kullanmak için en ideal programlardan birisidir.

PhotoScape

Ücretsiz en iyi resim editörleri arasında yer alan PhotoScape, görsellerinizin üzerine efektif yazılar yazmanızı, fotoğraflarınızı düzenlemenizi, slayt tarzı şeyler yapmanızı sağlayan oldukça kullanışlı bir programdır.

CCleaner

Bilgisayarlarla orta düzey alakalı olan neredeyse herkesin bildiği CCleaner, bilgisayarınızdaki gereksiz program ve dosyalardan etkin bir şekilde kurtulmanızı sağlayan başlıca programlar arasında yer alıyor.

Recuva

Yanlışlıkla ya da bilerek silinen dosyaları, bilgisayarınıza yeniden getirmenizi sağlayan bir program olsa ne güzel olurdu değil mi? Recuva tamda bu işe yarıyor. Birkaç tıklamayla, silinen dosyalarınızı yeniden bilgisayara getirmenizi mümkün kılan bu muhteşem program, üstelik tamamen ücretsiz sunuluyor.

Avast Free Antivirus 2019

Sadece ücretli antivirus programlarının bilgisayarınız için en iyi güvenliği sağladığını düşünüyorsanız, henüz Avast Free Antivirus programı ile tanışmadınız demektir. Sürekli güncellenen antivirus programından yararlanarak, bilgisayarınızı ücretsiz olarak koruma altına almanız mümkündür.

Unlocker

Her bilgisayarda olması gereken programlar arasındaki Unlocker, silinmekte inat eden dosya ve programları kolaylıkla silmenizi sağlıyor.

BurnAware Free

DVD, CS, Blu-ray gibi birçok yazdırma işlerinizi, BurnAware Free ile kolay ve ücretsiz bir şekilde yapmanız mümkün. En kullanışlı CD yazma programlarından birisi olan bu programda, bilgisayarda olması gereken programlar arasında yer alıyor.

Microsoft Word

En iyi metin düzenleyiciler arasındaki Microsoft Word yazılımı da, bilgisayarlar için vazgeçilmez programlar arasındadır. Farklı birçok fonksiyonla, harika bir metin editörü olan Word ürünlerine, bilgisayarınızda mutlaka yer vermelisiniz.