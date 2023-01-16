Clash of Clans 9. seviye köy düzeni oyun tutkunları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Pek çok oyuncu, köylerini başarılı bir şekilde savunmak için tasarım kopyalamayı tercih ediyorlar. Belediye binanızı 9. seviyeye yükselttiyseniz, klan savaşlarında ve kasaba saldırılarına karşı savunmada zaten oldukça iyi olmalısınız. Eğer savaşlarda başarısız oluyorsanız hiç üzülmenize gerek yok. Size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız.

Sizin için en iyi temel düzeni bulmak adına Clash of Clans köy düzeni önerileri hazırladık. İçreğimizde diğer bilgi düzeylerini de bulabilirsiniz. Köyünüzü tasarlamaya başlamadan önce hedeflerinizi tanımlamanız gerekir. Kaynaklarınızı korumak mı istiyorsunuz? Daha da önemlisi, klan savaşları için bir köy düzeni mi arıyorsunuz? En başarılı örneklerin hepsi alt başlıkta. Kopyalama linki sayesinde dilediğinizi rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Clash Of Clans 9. Seviye Köy Düzeni

Clash of Clans 9. seviye köy yerleşim düzenleri ile köyünüzü oldukça savunulabilir hale getirebilirsiniz. Aşağıda ganimet, kaynak koruma ve klan savaşı için 2023’teki en başarılı köy düzenleri bulunmaktadır. Böylece kaynaklarınızı koruyacak ve klan üyelerinize karşı mahcup olmayacaksınız.

9. seviye belediye binası köy düzeni

9. seviye belediye binası köy düzeni

Bu tasarımda ilk tuzak sırasının birbirinden daha uzak olduğunu fark edebilirsiniz, bu da şu anda 9. seviye bir belediye binası düzeninde saldırıların nasıl yapıldığına ilişkin son deneyimlerimize dayanarak daha savunmacı olmaya yardımcı oluyor. Ayrıca ortadaki savunma konumunu daha etkili olacak şekilde ayarlandı.

Kopyalama Linki

Coc 9. seviye köy düzeni

Coc 9. seviye köy düzeni

Bu düzende güçlü çekirdeğe sahip üslerin genellikle şehir kurulumlarında bile iyi çalışması, ancak daha deneyimli oyuncular tarafından kolayca göz ardı edilebilmesi gibi basit bir nedenden ötürü güçlendirilmiş ortamlara daha fazla odaklanmak istedik. Bu üs, saldırganları bir hayli zorlayacak.

Kopyalama Linki

9. seviye köy düzeni

9. seviye köy düzeni

Birliklere tuzaklar kurarak saldırganlara daha az seçenek sunduğu için ortamı daha verimli olacak şekilde optimize ettik. Bu tasarımda çekirdek daha kapalıdır. Söz konusu tasarım, düz şehir düzenlerinde gördüğünüz yaygın saldırı taktiklerine çok iyi uyuyor.

Kopyalama Linki

Belediye binası 9 köy düzeni

Belediye binası 9 köy düzeni

Ortamın ve tuzakların tasarlanma şekline göre, üssün saldıran birlikleri “hazırlama” konusunda yüksek bir etkinliği var. Böylece tüm temel savunmalar ve tuzaklar mümkün olduğunca etkili bir şekilde çalışıyor. Bu tasarım, günümüzde çoğu savaşta göreceğiniz bir saldırı taktiğidir.

Kopyalama Linki

9. seviye köy binası düzeni

9. seviye köy binası düzeni

İlk bakışta temel düzenlere çok benziyor. Aslında bir öncekini temel olarak kullandık çünkü son derece iyi çalıştı. Fakat daha iyi çalışması için birkaç şeyi değiştirdik. Temel olarak daha deneyimli bir saldırgan tarafından suistimal edilebilecek bazı parçaları kaldırdık.

Kopyalama Linki

Belediye 9 köy düzeni

Belediye 9 köy düzeni

Bu düzende merkeze daha fazla bina yerleştirdik. Birliklere yardımcı olmak için çevre çevresinde yalnızca birkaç etkili yapıyla saldıran birliklere karşı saat gibi çalışacak şekilde optimize ettik. Böylece savunmalar ve tuzaklar, tam bir yıkım düzeyine ulaştı.

Kopyalama Linki

bb9 köy düzeni

bb9 köy düzeni

Bb9 şehir düzeni için bu yeni üs tasarımında merkezi bölgeleri daha fazla güçlendirmeye ve çevredeki üsleri mümkün olduğunca basit tutmaya çalıştık. Ayrıca mümkün olduğunca birlikleri savunmaya odakladık.

Kopyalama Linki

Clash of clans belediye 9 köy düzeni

Clash of clans belediye 9 köy düzeni

Bu tasarım belirli stratejilere, özellikle de tuzak yerleştirmeye karşı nihai dayanağınız olacak. Bu aynı zamanda birlik savunma yolunun değiştirilmiş bir versiyonudur. Çalışmasını verimli hale getirmek için onu biraz daha değiştirdik. Sorunsuz bir Clash of Clans 9 seviye köy düzenini arıyorsanız, bu tasarım en doğru tercih olabilir.

Kopyalama Linki

Coc bb9 köy düzeni

Coc bb9 köy düzeni

Coc bb9 köyü kurulumundaki güzel erişim noktaları ve yollarla, kupayı oldukça iyi bir şekilde zorlayabileceksiniz. 6.000’den fazla bölgede sorunsuz kullandığımızı belirtmek isteriz.

9 belediye köy düzeni

9 belediye köy düzeni

Ortak kasabanın düzeni için erişim noktaları üzerinde çalışmaya devam ettik. Bu üssü çok çeşitli saldırılara karşı birkaç kez test etme fırsatı yakaladık. Beklediğimizden çok daha iyi çalıştı. Ganimet aralığında ne kadar yüksekteyseniz, saldırganlar o kadar güçlü oluyor, ancak bu tasarım 6.000’e kadar ganimet ile iyi iş çıkarıyor.

Clash of clans 9. seviye belediye binası köy düzeni

Clash of clans 9. seviye belediye binası köy düzeni

Üssün bazı erişim noktalarını kapattık. Klanlar için 9. seviye belediye binası düzenindeki çatışmalar nedeniyle, diğer parçaları değiştirdik ve daha yüksek ganimet menzilinde popüler saldırı stratejisine karşı test ettik. Bu düzen, özellikle saldırgan protokole göre saldırıyorsa çok etkilidir. Özellikle tuzak yerleşimi harika çalışıyor.

Böylece Clash of Clans 9. seviye köy düzeni konusuna detaylı bir şekilde değinmiş olduk. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın. Tüm soru, öneri ve görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.

İlginizi çekebilir;