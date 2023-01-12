Clash of Clans 8. Seviye Köy Düzeni ile sizlerleyiz! 8. seviye belediye binanız varsa, klan savaşları ve saldırılara karşı köyünüzü en iyi şekilde savunabileceksiniz. Merak etmeyin, sizin için Clash of Clans Köy Düzeni önerilerimiz var. Düzeninizi özelleştirebilirsiniz ve diğer seviyeler için de bilgi edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.

Önce, hedefinizi netleştirmelisiniz. Kupa kazmak için mi bir köy düzeni arıyorsunuz? Yoksa kaynaklarınızı koruma amacıyla mı? En önemlisi, klan savaşı için köy tasarımı hazırlamak istiyor musunuz? Dilediğinizi kolayca kopyalayıp kullanabilirsiniz, çünkü her biri için en iyi örnekler alt başlıkta bulunuyor.

Clash Of Clans 8. Seviye Köy Düzeni

Clash Of Clans 8. Seviyede köyünüzü oldukça güvenli bir biçimde koruyabileceğiniz tasarımlar vardır. 2023 yılında kupa, kaynak koruması ve klan savaşlarının en iyi köy tasarımları sunulmaktadır. Böylece hem kaynaklarınızın korunmasını sağlayacaksınız hem de klan arkadaşlarınıza mahcup olmaycaksınız. Biz bunu önlemek için özel olarak çalıştık.

8. Seviye Belediye Binası Köy Düzeni

8. Seviye Belediye Binası Köy Düzeni

Son zamanlarda, bu tasarımlardan birkaçını açık çekirdekli bölümle görebilirsiniz. İşte belediye binasının 8. seviye köy düzeni için gerçekten iyi çalıştığını keşfettiğimiz bir yerleşim tasarımı. En son revize edilmiş sürüm önünüze sunulmuştur. Bunu seçmemizin nedeni, BB 8’deki 10 saldırıdan 9’u gibi standart saldırılara karşı çok iyi çalışıyor olmaları.

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8. Seviye köy düzeni

8. Seviye köy düzeni

8. seviye köy düzeni için bu tür üsleri sık sık görmek mümkün ve bu durumun nedeni, çok başarılı çalışmalarından dolayıdır. Test ettiğimiz birçok Savaşta bunların gerçekten etkili olduğunu gördük ve her zaman bir adım önde kalmayı başardılar.

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Coc 8. seviye köy düzeni

Coc 8. seviye köy düzeni

Bu tasarımda, özellikle Coc 8. Seviye Köy Savunmasında kullanılan yaygın saldırı stratejilerinde, bir saldırganın çekirdeğe doğru düzgün bir yol oluşturmasını gerçekten zorlaştıran küçük, kapalı bölmelerle elmas/halka ortamını birleştirdik. Elde ettiğimiz sonuçlar büyük oranda başarılı oldu.

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Bb8 köy düzeni

Bb8 köy düzeni

Ana Köy’deki ganimet üssü düzenlemelerinin tasarımının esinlendiği Bb8 köy düzeni, patika ile uğraşmada etkili bir çevre tasarımı olarak kullanılmaktadır. Savaşlarda doğru bir huni inşa etmek güç olduğundan bu tasarım üssün etkili olmasını mümkün kılıyor.

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Belediye binası 8 köy düzeni

Belediye binası 8 köy düzeni

Buradaki düzen oldukça farklı denebilir. Geçmiş dönemlerde 8. Seviye belediye binasına ait tasarımlarda açık üsler etkiliydi. Ancak buradaki yaklaşım, çekirdekte yer alan açık bölümleri çevresindeki halkalarla bir bütün haline getiriyor. Saldırganların işini bir hayli zorlaştırdığı söylenebilir.

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Clash of clans 8. seviye köy düzeni kopyala

Clash of clans 8. seviye köy düzeni kopyala

Bu tasarım, daha küçük bölmeler ile çevre düzenine sahip bir düzen olarak karşımıza çıkıyor. Clash of clans 8. seviye köy düzeni kopyala işlemleriyle pratik bir şekilde savunmanızı artırabilirsiniz. Bu düzenin daha önce gördüğünüz popüler saldırı stratejileriyle altüst edilmesi oldukça zor olacak.

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8 belediye binası köy düzeni

8 belediye binası köy düzeni

Bu üssün açık bölümleri mevcuttur. Saldırganın üssün merkezine asker göndermesini zorlaştırır. Verimli bir şekilde çalıştığı belirlenmiştir. 8 belediye binası köy düzeni aradığınız tasarım olabilir.

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Kb 8 köy düzeni

Kb 8 köy düzeni

Bu düzende, bir öncekine göre bazı değişiklikler uyguladık. Tuzak kurulumları değiştirildi. Yollarda çeşitli farklılıklar yaratıldı. En iyi çalışan Kb 8 köy düzeni diyebiliriz.

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Belediye 8 köy düzeni 2023

Belediye 8 köy düzeni 2023

Bu köy düzeni diğerleriyle benzerlik gösterse de çekirdek bölünmüş ve kapalı bölmeler ile yan bölümler açılmıştır. Saldıran birlikler tuzaklara yönlendirilmektedir. Saldırganı orta bölümden uzaklaştırmak amaçlanmıştır. Belediye 8 köy düzeni 2023 en verimli çalışan tasarımlardan biri olarak nitelendirilmektedir.

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Bilgilendirme

Clash Of Clans 8. Seviye Köy Düzeni tasarımlarımız, daha önce denenmiş ve başarılı elde edilmiş düzenleri kapsamaktadır. Linkleri kopyalayarak kullanabilir, ya da üzerinde çeşitli oynamalar gerçekleştirerek daha fazla geliştirebilirsiniz. Tüm soru, öneri ve görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.