iCloud Fotoğrafları Google Fotoğraflar'a Nasıl Aktarılır?

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iCloud Fotoğrafları Google Fotoğraflar’a Nasıl Aktarılır?

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iCloud Fotoğrafları Google Fotoğraflar’a Nasıl Aktarılır?
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Apple kısa süre önce kullanıcıların iCloud Photos’tan Google Photos’a veri aktarmasına olanak tanıyan yeni bir araç yayınladı. Bu yazıda, bu aracı veri aktarımı için nasıl kullanabileceğinize dair adım adım sizlere anlatacağız.

Apple’a göre desteklenen dosya biçimleri şunlardır: jpg, .png, .webp, .gif, bazı RAW dosyaları, .mpg, .mod, .mmv, .tod, .wmv, .asf, .avi, .divx,. mov, .m4v, .3gp, .3g2, .mp4, .m2t, .m2ts, .mts ve .mkv dosyaları. Ayrıca, bir albümün aktarımının albüm başına maksimum 20.000 fotoğraf sınırı olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla, 20.000’den fazla fotoğraf içeren bir albümü aktarırsanız, bunlar yine de aktarılır ancak Google Fotoğraflar’daki albüme eklenmez.

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iCloud Fotoğrafları Google Fotoğraflar’a Nasıl Aktarılır?

1. Adım: Git için Apple’ın Priva cy web Apple kimliğinizle ve yap.

2. Adım: Şimdi, ” Videoların ve Fotoğraflarınızın bir kopyasını aktarın” seçeneğine tıklayın.

3. Adım: Sayfanın en altına gidin ve “iCloud Fotoğrafları” nı ve ardından “Devam Et” i tıklayın.

4. Adım: “Hedef” i ve ardından seçeneklerden “Google Fotoğraflar” ı seçin.

5. Adım: Şimdi, aktarmak istediğiniz veri türünü seçin.

6. Adım: Şimdi Google Hesabınızda oturum açmanız istenecek. Bunu yaptıktan sonra, “Kabul Et” düğmesini tıklayın.

Verileriniz iCloud’dan Google Fotoğraflar’a kopyalanarak aktarım işlemi şimdi başlayacak. Apple, transferin en fazla yedi gün sürmesi gerektiğini söylüyor.

Bir önceki yazımız olan Chrome Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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