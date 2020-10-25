iPhone’de Touch ID Çalışmıyorsa Ne Yapılmalı?

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Pandeminin ortasında olduğumuz için, Touch ID’li bir iPhone’a sahip olmamız, kilit açma işlemini kolaylaştırır çünkü bazen Face ID, maske takan kişiyi tanıyamaz. Bununla birlikte, Touch ID kendi problemleriyle birlikte gelir ve bazen tamamen yanıt vermez hale gelir. iPhone’unuzdaki Touch ID ile aynı sorunu yaşıyorsanız, bu yazı tam size göre. Bu yazıda, iPhone’unuzdaki Touch ID’yi düzeltmek için kullanabileceğiniz çeşitli yöntemlere bir göz atacağız. Daha fazla beklemeden başlayalım.
Bazen sadece Touch ID’yi kapatmak ve tekrar etkinleştirmek sorunu çözer ve karşılaştığınız sorunları düzeltir. Nasıl yapıldığını görmek için aşağıda verilen adımlara bir göz atın.
Android Akıllı Telefonlardaki parmak izi tarayıcıları bazen ıslak olduklarında bile çalışır, ancak Touch ID’de durum böyle değildir. Dokunmatik Kimliğe sahip bir iPhone kullanıyorsanız, ellerinizin veya Dokunmatik Kimliğin ıslak olmadığından emin olun, aksi takdirde Dokunmatik Kimliğin tepkisiz kalmasına neden olur.
Bundan kaçınmak için Touch ID’nizi yumuşak bir bezle temizleyebilir ve yüzey kuruduktan sonra kullanmaya çalışabilirsiniz.
Yukarıdaki yöntemler sizin için işe yaramadıysa, bunu deneyebilirsiniz. Nasıl yapıldığını görmek için aşağıdaki adımlara bir göz atın.
Her yeni iOS güncellemesi birçok hata düzeltmesiyle birlikte geldiğinden, bazen iOS’unuzu en son sürüme güncellemek sorunu çözmenize yardımcı olabilir. Ancak, iOS’un en son sürümünü çalıştırıyorsanız ve hala Touch ID’nizle ilgili sorunlarla karşılaşıyorsanız, Fabrika Ayarlarına Sıfırlama yardımcı olabilir.