İnstagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır? instagram dondurma nasıl yapılır tüm detayları ile birlikte yazımızın devamında sizler için hazırladık. Ayrıca uzun süre instagram hesabınızı kullanmak istemiyorsanız İnstagram hesap dondurma linki ile işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Gelin hep birlikte geçici olarak instagram hesabı dondurma, instagram dondurma linki nedir adım adım inceleyelim.

Ayrıca bu yazımızda instagram hesabını kapatmak isteyen ama silmekte istemeyen okuyucularımız içinde instagram dondurma nasıl yapılır sorularının cevabınıda vereceğiz.

İnstagram Hesabı Dondurma

İnstagram hesabı dondurma işlemine başlamadan önce hesabınızı geçici olarak mı yada tamamen mi silmek istediğinize karar vermelisiniz. Eğer instagram geçici dondurma işlemine karar verdiyseniz bu süre zarfında hesabınızı tekrar aktif edene kadar tüm gönderi, yorum, beğeni ve fotoğraflarınız gizli kalacaktır. Hesabınızı tekrar aktif edince hiçbir içeriğiniz silinmeden tekrar geri gelecektir.

İnstagram Hesabı Dondurma Nasıl Yapılır?

Geçici ve kalıcı İnstagram dondurma nasıl yapılır? sorusunun cevabını detaylı bir şekilde sizler için araştırdık. En kolay şekilde tüm platformlarda nasıl yapılır bir araya getirdik. Tüm detaylar yazımızın devamında.

İnstagram Hesap Dondurma Linki

İnstagram Hesap Dondurma

İnstagram hesabını dondurma için İlk önce instagram.com‘a android veya ios mobil tarayıcıdan yada bilgisayardan giriş yapın. Dilerseniz direk instagram hesap dondurma linki türkçe bağlantısınada tıklayabilirsiniz. Giriş ekranında kullanıcı adı ve şifremizi girerek giriş yapın. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra profil sekmenize geçiş yapın. Profilimize giriş yaptıktan sonra birçok seçenek karşımıza gelecek. Daha sonra profilimi düzenle seçeneğine tıklayarak devam edin. Karşımıza gelen ekranda seçenekler arasından ”Hesabımı geçici olarak kapat” bölümünü bularak seçin. Daha sonra size onaylamanız için seçenekler gelecek. Bu aşamayıda geçtikten sonra size instagram hesap kapatma sebebinizi soran sorular gelecek. Bu sorular arasından size en uygun olanını seçiniz Çok zamanımı alıyor. Takip edecek kişileri bulamıyorum. Gizlilik ile ilgili endişeler. Ara vermek istiyorum. Bir şeyi kaldırmak istiyorum. Çok fazla reklam var. Başka bir şey. İkinci bir hesap açtım. Kullanmaya başlamakta zorlandım. Bize en uygun cevabı seçerek ileri diyoruz Sonrasında devam et diyerek ilerleyin Bu ekranda sizden tekrar şifrenizi girmenizi isteyecek. Şifremizi girerek ”İnstagram hesabınızı kapatmak mı istiyorsunuz?” sorusuna EVET diyerek devam edin. Artık instagram hesabını dondurma işlemini gerçekleştirdiniz.

İnstagram Hesabı Dondurma

İnstagram Hesabı Dondurma Linki

İnstagram hesabı dondurma bilgisayardan nasıl yapılır açıkladık. Ayrıca yazımızın devamında farklı cihazlardan hesap dondurma instagram işlemi nasıl yapılır adım adım anlatacağız. Ayrıca 2020 de olduğu gibi 2021 yılındada en çok arananlar listesinde bulunan instagram hesabi dondurma işlemi telefondan nasıl yapılır sorusuna cevap vereceğiz.

Telefondan Instagram Dondurma

İnstagram hesabı dondurma işlemini bilgisayardan olduğu gibi dilerseniz android veya ios işletim sistemine sahip telefonlarınızdan da kolayca yapabilirsiniz. Telefondan instagram hesap dondurma adımları için yazımızın devamına doğru ilerleyin.

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Telefondan İnstagram Hesabı Nasıl Dondurulur?

Instagram hesap dondurma iOS ve Android için telefondan instagram hesap dondurma linki bağlantısına tıklayın. Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek instagram hesabınıza giriş yapın. Açılan sayfada hesabınızı neden dondurmak istediğinizi seçeneklerden seçin. Seçeneklerden herhangi birini seçtikten sonra devam diyerek ilerleyin. Sonrasında tekrardan şifrenizi girin. Son olarak en altta yer alan instagram geçici dondurma ”hesabımı geçici olarak kapat” seçeneğine tıklayarak işlemi sonlandırın.

İnstagram Dondurma Linki

Yazımızda instagram hesabınızı nasıl donduracağınıza dair tüm detayları verdik. Aşağıdaki bağlantıdan tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca hesap dondurma işlemini haftada 1 kez yapabilirsiniz.

İnstagram dondurma link https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/temporary/

İnstagram Dondurulan Hesabı Tekrar Açma

İnstagram dondurma işlemi yaptıkttan sonra hesabınıza tekrar giriş yapmak isterseniz;

Öncelikle instagram.com adresine giriş yapın. Telefon kullanıyor iseniz intagram uygulamasını açın. Kullanıcı adı ve şifre seçeneklerine gerekli bilgileri girin. Daha sonra hesabınıza giriş yapın. Artık hesabınız tekrar açıldı.

İnstagram Dondurma Sıkça Sorulan Sorular

İnstagram hesabımı tekrar dondurma yapamıyorum, neden? İnstagram hesabınızı tekrar dondurmak için hesabınızı açtıktan sonra 7 günlük bir zaman geçmesi gerekmektedir. İnstagram hesabımı dondurdum resimlerim ve paylaşımlar silinmiş, bu resimler geri gelir mi? İnstagram hesap dondurma işlemi sonrası hiçbir paylaşamınız ve resminiz silinmez. Çok uzun süre hesabınızı açmadı iseniz içeriklerin geri gelmesi bir kaç gün sürebilir. Dondurulan instagram hesabı nasıl açılır? Kullanıcı adı ve şirenizi girerek hesabınızı kolayca açabilirsiniz. Dondurulan instagram hesabı ne zaman açılır? İnstagram hesap dondurma işlemi yapılan hesabı ortalama 24 ila 48 saat sonra açabilirsiniz. Dondurulan instagram hesabı silinir mi? Dondurulan instagram hesabı siz istemediğiniz sürece silinmez. Dondurulan instagram hesabım açılmıyor? Dondurduğunuz instagram hesabınıza daha önce giriş yaptığınız cihazlardan kullanıcı adı ve şifrenizi doğru şekilde girerek kolayca açabilirsiniz. Dondurulan instagram hesabı kendiliğinden açılır mı? Siz giriş yapmadığınız sürece hesabınızın kendiliğinden açılması söz konusu değildir, açılmaz.