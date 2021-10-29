mi PC süite telefon görmüyor – Son zamanlarda Mi telefonların artış göstermesi ardından Xiaomi telefonların ve tabletlerin kullanıcılar tarafından gözlenen şikayetlerin bir hayli artış göstermesine neden oldu. Bunlardan bir tanesi de mi PC süite telefon görmüyor sorunları olarak baş göstermeye başladı. Bu noktada belirli sorunların ön plana çıkması ardından hangi yollar ile çözümler aranmasına neden oluyor. Peki, Mi PC Suite telefonu neden görmüyor?

Mi PC Suite Telefonu Neden Görmüyor?

Mi PC Suite telefonu neden görmüyor sorusu karşısında Mi pc suite bağlanmıyor sorunu ön plana çıkmaya başladı. Bu noktada sadece belirli adımlar en merak edilenler arasında yer aldı. Ekranda cihazlara USB üzerinden bağlayın şeklinde bir mesaj göstermesinden dolayı oluşmaktadır. Hattın hemen hemen tüm operatördeki cihazları için geçerli olmaktadır. Bir bağlantı hatasından etkilenmesiyle beraber sorunlar başlar ve bir çözüm aranmaya başlar.

Mi PC Suite Telefonu Görmüyor

Mi PC Suite Görmüyor

Xiaomi telefonu bilgisayar görmüyor çözümü bulmak için ilk olarak hataların nereden geldiklerini bulmak gerekir. Ardından çözüm yolları üretmek gerekmektedir. Bunun için ilk olarak bağlantı kablolarının bütün olduklarından emin olmak gerekir. Ardından da kullanılması önerilen orijinalliklerini kontrol etmek gerekir.

Çin yapıda olan kablolar bu sorunların meydana gelmesine neden olabilir. USB arayüz hataları var mı yok mu kontrol edilir. İkinci adet dizüstü bilgisayarlar varsa aynılarını tekrar etmek gerekir. Telefonların kendi arayüzlerinde yer alan hasarları hariç tutmak şart değildir. Fakat bu özel beceriler yer almadan da doğrulama yapılamaz ve aynı cihaz varsa bu durum istisna tutulur.

Mi PC Suite Telefonu Görmüyor

Mi PC Suite Connect Your Device Via USB hatası

Mi PC Suite connect your device via USB hatası çözümleri bulmak için ilk olarak aşağıda yer alan nedenlerden dolayı mı kontrol edilir. Bu nedenler incelenecek olduğu zaman;

Telefonların Android ürün yazılımlarının program ya da sürümlerinde uyumsuz olma durumları Kablolarda hasar ya da USB bağlantı noktalarında hasarların meydana gelmesi Virüslerin erişim sağlaması Güvenlik duvarları, antivirüs ya da güvenlik durumlarında engelleme olması Eski sürücülerin tercih ediliyor olması neden olmaktadır.

Kaynak:

Bir önceki yazımız olan Xiaomi Türkiye Garantili Ne Demek? Xiaomi Türkiye Garantisi Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.