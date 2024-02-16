Kod bilmeden telefon uygulaması nasıl yapılır? (Wix Owner APP)

Her firmanın birtakım işlevlerini yerine getirmek için yazılıma veya uygulamaya ihtiyacı vardır. Bunun için programlama dilleri konusunda geniş bilgiye sahip olan uzmanlardan yardım alınır. Fakat, geliştiricilerin işletme ihtiyaçlarını tam olarak anlayamaması gibi durumlarla karşı karşıya gelinebilir. Yanı sıra, gereken uygulamanın oluşturulması haftalar sürebilir. Bu gibi hallerde, kodsuz uygulamaya yönelmek en mantıklı seçenek haline gelir. Wix, birçok markanın hayallerindeki web sitesi kurma özgürlüğünü sunar. Aynı zamanda mobil uygulamalar geliştirebilmenin de etkili bir yoludur.

Wix Nedir?

Wix, internet sitesinin işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için eklenebilecek üçüncü taraf uygulamasıdır. Ücretli ya da ücretsiz olmak üzere çok sayıda farklı alternatif sunar. Bunlar sayesinde e-ticaret işleyişini, rezervasyon sistemlerini, formları, galerileri ve farklı özellikleri internet sitesine entegre etmek mümkün hale gelir. Wix uygulamaları aracılığıyla ziyaretçilere çok daha iyi bir deneyim sunulur. Web sitesi kurma ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanır.

Wix sayesinde markanızın dijital mağazalarına birçok özgün özellik ekleyebilirsiniz. Bu durum, bilhassa ziyaretçiler açısından ciddi bir avantajdır. İnternet sitesi, eskiye kıyasla çok daha ilgi çekici ve yararlı hale gelir.

Wix ile Nasıl Uygulama Oluşturulur?

Wix, markasına ait bir uygulamayla işini büyütmek isteyenler için en iyi seçeneklerden biridir. Bunu gerçekleştirebilmek adına koda ihtiyaç duyulmaması ciddi bir avantajdır. Yalnızca markayı ve brandingi içeren bir uygulamayla App Store ya da Google Play’de var olunabilir. Kod bilmeden mobil aplikasyon yapımı sırasında sonsuz özgürlük sunar. Simgeyi tasarlamak, düzeni, görünümü ve hissiyatı özelleştirmek mümkündür. Bunun yanı sıra, e-ticaret, rezervasyonlar, randevular, forumlar ve çok daha fazlası gibi yerleşik özelliklerle mevcut iş daha da geliştirilebilir.

Kod bilmeden telefon uygulaması oluşturmak için ilk olarak siteye kayıt olunmalıdır. Wix’e üye olmak ücretsizdir. E-posta ve şifre dışında bir bilgiye gereksinim duyulmaz. Üyelik sürecinin tamamlanmasının ardından yönlendirmeler takip edilerek mobil uygulama yapım sürecine başlanabilir.

Wix Hangi Özelliklere Sahiptir?

En son teknolojilerle çalışan Wix, tek satır kod yazmaya bile ihtiyaç duyulmadan sezgisel uygulama oluşturucu özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra, iOS ve Android’in güncel sürümlerine uygun olacak şekilde yenilemeler gerçekleştirilir. Wix’le; site, kontrol paneli ve uygulama etkinliği, gerçek zamanlı olarak senkronize edilir.

Bahsedilen sistem sayesinde uygulama oluşturan işletmeler; küçük, orta veya büyük ölçekli olmalarından bağımsız bir şekilde müşterilerine çok daha güçlü bir mobil deneyim sunarlar. Bunun yanı sıra,

Bildirimleri ve yenilikleri takip etmek

Diğer kullanıcılarla iletişim kurmak

Oluşturulan forumlarda veya gruplarda sohbete katılmak

Yerden ve zamandan bağımsız bir şekilde alışveriş yapmak

Çok daha hızlı bir şekilde yer ayırtmak gibi avantajlar da uygulama oluşturmanın faydaları arasında yer alırlar.

Ücretsiz ve kullanıcı dostu bir web sitesi oluşturma platformu olarak bilinen bu sistem, sezgisel teknolojisi ve güçlü yerleşik özellikleriyle hareket eder. Böylece her cihazda harika gözüken telefon uygulamalarını kolaylıkla tasarlama özgürlüğünü sunar.

Wix’in Avantajları Nelerdir?

Wix, bir internet sitesi oluşturucusundan çok daha fazlasıdır. Çevrim içi varlığını oluşturmak isteyen işletmelere arama motorlarında bulunma ve işini geliştirmeye kadar uzanan bir dizi fırsat sunar. Faydaları bunlarla da sınırlı değildir. İşletmenize kazandıracağı tüm artılara bu kılavuzun devamında detaylıca yer verilmiştir.

Kullanıcı Dostu ve Sezgisel Editörler

Wix editörleri, hayal edilen internet sitesini oluşturmayı mümkün kılarlar. Uygulamanın sahip olduğu sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, kod satırı yazmadan tüm sürecin kolaylıkla halledilmesini sağlar. Düzenleyicisi, sadeliği tercih edenler için kullanıcı dostu bir deneyim sunarken Stüdyo Editörü ise karmaşık tasarım öğelerini uygulamak isteyen profesyoneller için uygundur. Her ikisi de önceden dizayn edilmiş şablonlar ve öğeler sunarak yeni başlayanların işini kolay hale getirirken ileri seviyedeki kullanıcılara da esneklik sunar.

Sonsuz Özelleştirme Seçeneklerine Sahip Şablonlar

Bünyesinde bulundurduğu profesyonelce tasarlanmış şablonlardan oluşan koleksiyonuyla herhangi bir amaca veya sektöre yönelik site oluşturmayı mümkün hale getirir. Çevrim içi mağazalar, danışman ajanslar, portföyler, kişisel bloglar ve daha birçok farklı seçenek mevcuttur. Her bir şablon, ilgili kategori için en kullanışlı yerleşik özellikleri vadeder. Yanı sıra yeni stilleri eklemek adına kapsamlı pazar araştırmalarından faydalanan tasarımcılar tarafından oluşturulmuşlardır.

Şablonun seçilmesinin ardından; metin, resimler, iletişim formları gibi öğeleri eklemek için sürükle ve bırak teknolojisinden yararlanılmalıdır. Dileyenler, bunları tam istedikleri gibi özelleştirme şansına da sahip olurlar. Düzenin ve tasarımın yanı sıra ihtiyaçlara göre farklı işlevler eklemeye kadar internet sitesinin her yönünü kişiselleştirmek mümkündür.

İşletmeler İçin Çok Sayıda Uygulama ve Entegrasyon

Wix, internet sitesinin işlevselliğini arttıracak çok sayıda uygulama ve entegrasyon sunar. Gelişmiş analizler ve sosyal medya optimizeleri sayesinde kapsamlı kodlama veya teknik bilgiye gereksinim duymadan işlemler yürütülebilir. Bu doğrultuda; e-ticaret araçları veya randevu sistemi gibi ihtiyaçlar eklenebilir. İşletmeler; marka oluşturmak, potansiyel müşteriler toplamak, onlarla etkileşim kurmak ve trafiği analiz etmek adına Wix’ten yararlanabilirler.

Gelişmiş SEO Teknikleri ve Araçları

SEO, çevrim içi varlığını hedef kitlesine ulaştırmak isteyen işletmeler açısından hayati öneme sahiptir. Yapılandırılmış veriler, otomatik XML haritaları, site özelleştirme, meta etiketleri ve daha fazlasını içeren araçlarla arama motorlarının kriterleri yerine getirilir. Bunun yanı sıra, anlaşılması kolay olan Wix SEO kurulum kontrol listesi, internet sitesinin optimize edilme sürecini yönetir.

Bahsi geçen sistem, oluşturulan tüm internet sitelerinin mobil uyumlu olmasını sağlayarak onları arama motorlarının algoritmalarına uygun hale getirir. Hızlı yükleme süreleri, kusursuz tarama deneyimi ve tutarlı kullanılabilirlik sağlayan son teknolojiye sahip altyapısı Wix’i özel kılan detaylar arasındadır.