Sosyal Medyada Adabı Muaşeret Nedir? – BayiGram.com

Sosyal medyada adabı muaşeret içeriklerde kullanılan dil, paylaşım saatleri vb. pek çok faktörü içeriyor. Yaşamın parçası haline gelen dijital dünyanın saygı sınırlarını belirtiyor.

Günlük hayatla iç içe olan görgü kurallarına sanal dünyada da uyulmalıdır. Teknolojik aletlerle yapılan görüşmelerde üsluba dikkat edilmelidir. Mesajlaşmalarda yazım, dil bilgisi kuralları, harflerin büyük yahut küçük kullanımı gibi detaylar yanlış anlaşılmanıza sebep olmaktadır. Bunlara sadece iş hayatındaki yazışmalarında değil sosyal medya paylaşımlarınız açısında da önemlidir.

Sosyal Medya Adabı Muaşeret Nedir?

Sosyal medyanın adabı muaşereti, normal hayatınızdaki görgü kurallarının yansımasıdır. Paylaşımlar ila yorumlarda uyulması şart kurallar bütününü ifade eder. Diğer ismi dijital etik kuralları olan kavram sosyal ağlarının kullanımında önemli ayrıntıları içerir.

Spam yapmayan, nezaket kurallarına uygun gönderileri anlatmaktadır. Mesafeli, ölçülü tepkiler veren kullanıcı davranışlarıdır. Seviyeli bir üslup kullanan kişiler, platformlarda ön plana çıkar. Adap kurallarına uyan ve youtube izlenme satın al yararlananlar daha çok takipçiye sahip olabilir.

Dış dünyayla bağlantı kurmada kullanılan sanal uygulamalar artık yaşamın vazgeçilmez parçaları haline geldir. Ancak durum, beraberinden çeşitli sorunlar getirdi. Bunlardan en önemlisi mesajlaşma veya paylaşımlarda kullanılan üsluptur. Saygı çerçevesinde olmayan gönderiler pek çok kullanıcıyı rahatsız etmektedir.

Fenomenlerin buy instagram automatic likes vb. yollardan kazandığı takipçiler saygısızlık nedeniyle takibi bırakabilir. Bunun dışında mesajlarda uyulması gereken şartlara dikkat edilmemesi sorun yaratır. Gece yarısı atılan mesajlar, tek cümlede anlatılacak olayların kelime kelime yazılması gibi problemler vardır.

Sosyal Medya Paylaşımlarında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sanal dünyanın adap-ı muaşeret kuralları gerçek hayattan çok farklı değildir. Burada özgen gösterilecek noktalar şunlardır;

Paylaşımların saatleri önemlidir, tanımadığınız kişilere atılan mesajlarda sabah 10.00 akşam 22.00 sınırına uyulmalıdır.

Emojiler ila kullanılan kelimeler nazik olmalı, kişileri rencide edecek ifadelerden kaçınılmalıdır.

Hikayelerinizde başka kullanıcıların özel bilgilerine yer vermemelisiniz.

Büyük harfleri gerekli yerlerde kullanmalısınız, böylece karşınızda insana saygınızı gösterirsiniz.

Bunlara uyarak kullanıcı kitlenizi büyütürsünüz. Yaptığınız paylaşımlarla yeni takipçiler kazanarak popülerliğinizi artırırsınız. Nezaket çerçevesinde yayınlanan içeriklere yorumlar fazladır. Üstelik twitter beğeni satın al özelliği paylaşımlarınıza değer katar.

Sosyal Medya Yorumlarında Görgü Kuralları Neler?

Yorumlarınızda dijital evreninin etik kurallarına uyulmalısınız. Öncelikle bütün yorumları, saygılı- kibar şekilde cevaplamalısınız. Emoji kullanımı, hitap, harflerin yazımında dikkatli olmalısınız.

Cevabınız yazılı olabileceği gibi beğenme biçiminde olabilir. Tehdit içeren, aşağılayıcı, kaba, taciz içerikli sözler kullanmayın. Takipçilerinizin fikirlerine saygı duyduğunuzu verdiğiniz nazik cevaplarla gösterin. Eleştirilerinizde kişileri kıracak kelimeler kullanmayın.

Yorumlara kendinizin yahut başkasının özel bilgilerini yazmayın. Monoton dil yerine daha içten yaklaşım sergileyin. Böyle davrandığınızda takipçileriniz her gün artar. Ayrıca instagram yorum satın al özelliğini kullandığınızda belirtilen kurallara uygun olduklarından emin olun.

Olumlu- olumsuz her bir yoruma aynı nezaketle yaklaşın. Yapılan kötü değerlendirmelerde agresif tutum sergilemeyin. Takipçilerinize tutumunuzla değerli olduklarını gösterin.