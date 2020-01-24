İnstagram Telefon Numarası Değiştirme 2020 - Teknofeed.COM

Günümüzün en çok kullanılan popüler sosyal medya platformu İnstagram, hayatımızın çok büyük bir parçası haline geldi. Bütün hayatımızın buradan paylaşırken bazı şeyleri es geçebiliyor, güvenliği göz ardı edebiliyoruz. İnstagram hesaplarını güçlü şifre, telefon numarası gibi birkaç farklı güvenlik önlemiyle güvene alabiliriz. Ayrıca girdiğimiz telefon numaralarını da istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Peki İnstagram telefon numarası değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Bu yazımızda sizlere İnstagram hesabının telefon numarasını değiştirme işlemini hem mobil hem de web üzerinden nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağız.

İnstagram Telefon Numarası Değiştirme Nasıl Yapılır?

İnstagram numara değiştirme işlemini ister mobilden ister webden yapabilirsiniz. Bunun için profilinize (https://www.instagram.com/kullanici-adi)giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu işlemi çok basit birkaç adımlar gerçekleştirebilirsiniz.

Mobil Arayüzden Değiştirme

İnstagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra “Profil” sekmesine geçiniz ve buradan üst kısımda yer alan “Profili Düzenle” butonuna tıklayınız. Ardından “Gizli Bilgiler” veya “Profil Bilgileri” bölümünde yer alan “Telefon” sekmesinden gerekli düzenlemeyi yapabilirsiniz.

Web Arayüzünden Değiştirme

Bu işlemi web arayüzünden de yapabilirsiniz. Profilinize girdikten sonra “Profili Düzenle” seçeneğine tıklayınız. Ardından yukarıdaki ekranı göreceksiniz. Buradan “Telefon Numarası” kısmından gerekli düzenlemeyi yapabilirsiniz.