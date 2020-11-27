Laptoplarda Isınma Sorunu Nasıl Çözülür ?

Laptoplarda ısınma sorunu, oldukça yaygın bir problem. Laptoplarda ısınma sorunu nasıl çözülür? Laptopların kullanıcılar tarafından dile getirilen en büyük sorunlarından biri tahmin edersiniz ki, ısınma sorunlarına neden olmasıdır. Özellikle uzun süreli kullanımlarda bu durum en çok şikayet edilen noktalardan biri haline gelebilir. Laptop ısınma sorununu bitirmek açısından birkaç adıma dikkat edebilir ve hissedilebilir şekilde durumun çözülmesini sağlayabilirsiniz. Umarım bu yazımız da sizlere yardımcı olabiliriz.

Güç Seçeneği Ayarları

Bilgisayarın bu şekilde ısınmasının en büyük nedenlerinden biri yanlış şekilde ayarlanmış güç seçeneği ayarları olmaktadır. Özellikle yüksek performansta çalışan bir laptopun ısınması daha hızlı şekilde gelişir. Çünkü size daha hızlı ve performanslı bir bilgisayar hizmeti verebilmek için gerek işlemcisini gerek ramlerini tüm frekanslarını kullanarak çalıştırır bu sayede ısınır ve Laptop’ta ciddi sıkıntılar meydana çıkarabilir. Eğer cihazınız bu modda çalışıyor ve sizde internette gezinme vb. gibi basit işlemler yapmıyorsanız, bu planda çalışmak yerine bilgisayarınızı güç tasarruf moduna getirerek gözle görülür şekilde farkı mutlaka hissedebilirsiniz.

Güneşli Yerlerde Kullanmayın

Laptobunuzu eğer dış mekanlarda kullanılıyorsa, kullanım konusuna biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Özellikle güneşli havalarda güneşin dik açıdan geldiği ve en yoğun olduğu zamanlarda bilgisayar kullanımından kaçınmak iyi bir tercih olacaktır. Size bile zarar verebilecek kapasitede olan doğal kaynağımız bilgisayarlarınıza neler yapmaz düşünün ve gölge bir yerde altını kapatmadan kullanmaya özen gösterin.

Kullanım Yerine Dikkat

Gün içinde her ne kadar dikkat etmeseniz de, kullanım yerinin yanlışlığı laptopun ısınma nedenleri konusunu oluşturuyor. Laptop kullanım alanları daha çok sert düzeylerde olmalıdır masa vs gizi yerlerde kullanmaya özen göstermelisiniz. Özellikle yatak gibi bilgisayarın hava almasına engel olacak durumlar kullanıcıların bu alanda yaptığı en büyük hatalardan biridir. Öte yandan laptopun düzenli olarak hijyeni sağlanan bir masada tutulması ve tozlu ortamlarda bulundurulmasından kaçınılması tavsiye ediliyor.

Kaliteli Bir Soğutucu Alın

Eğer bu zamana kadar bütün önlemleri aldıysanız, ancak laptop ısınma sorunu halen devam ediyorsa o zaman fazla vakit kaybetmeden bir soğutucu almanız öneriliyor. Ancak tek fanlı ve ucuz modellere pek bakmamanızı öneriyoruz ışıklı gibi özelliklere kanıpta dandik bir şeyler almayın. Mutlaka 3 fanlı ve güçlü bir soğutucu ile bu ısınma sorunlarınızı çözebilirsiniz.