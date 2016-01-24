Netflix, evde canınız sıkıldığında, televizyon izlemeyi de istemediğinizde sizlere orjinal bir görüntü sunacak akış seçeneğidir. Neredeyse 20 yıl önce gündeme geldiğinde, DVD’leri doğrudan evinize gönderen sistem, 2007 yılında Netflix adında yayın hizmetine giriş yapmıştır. İzleyicilerin isteği üzerine, yüz binlerde TV şovunu ve reklamsız olarak film izlemenizi sağladı. Aradan 10 yıl geçtikten sonra Netflix, insanlar arasında eğlence alanında en büyük isimlerin arasında yer almaya başladı.

Sizlere hayal edemeyeceğiniz genişlikte içerik yelpazesi sunan Netflix, son zamanların klasik filmlerini de izleme imkanını sizlere sunmaktadır.

Netflix Nasıl Çalışır?

Şayet daha önce Netflix’e benzer bir servis kullandıysanız, Netflix’i de kullanmanız zor olmayacaktır. Netflix web sitesinde ve uygulamasında içeriğe göz atarken, küçük bir artı işaretiyle karşılaşacaksınız. Bu düğme size, daha sonra görüntüleyeceğiniz filmleri seçme imkanını sunacaktır.



Diğer bir öğrenmeniz gereken şey, Netflix de filmlere ve televizyon programlarına göre, türe göre sıralanmış seçeneklerin yerini tespit etmektir. Bir film, dizi izlerken, karşınıza çıkacak olan özel türlerden, seçim yaparak daha sonra izleme şansını kazanabilirsiniz.

Netflix’in kütüphanesinde sizlere sunulmak üzere hazırlanmış, çok sayıda film vardır. Netflix kendini geliştirdikçe, Hulu ve Amazon gibi rakiplerin teklif vermesi nedeniyle, Netflix seçeneklerini giderek küçülteceğe benziyor. Sadece dizi film alanında değil, orjinal stand-up komedi özelliği ile de sizlere evinizde kaliteli vakit geçirme imkanını sunmaktadır.

Netflix Ne Kadar Veri Kullanıyor?

İnternet kullanımınıza göre belirleyeceğiniz veriler şu şekildedir:

Düşük: Temel video kalitesi saatte 0,3 GB’a kadar veri kullanır

Orta: Standart video kalitesi saatte 0,7 GB’a kadar veri kullanır

Yüksek: En iyi video kalitesi, HD için saatte 3 GB’a ve Ultra HD için saatte 7 GB’a kadar veri kullanır

Otomatik: Bağlantınız tarafından belirlenen kalite

Sınırsız: Cihazınız ve izlediğiniz program ya da film için mümkün olan en yüksek kalite, Yüksek ile aynı oranda doruğa ulaşır.

Netflix’in Maliyeti Nedir?

Netflix hizmeti, Temel, standart ve premium abonelikler olarak gelişmektedir. Ne tür bir aboneliğe sahip olursanız olun, herkesle aynı içeriğe erişebileceksiniz.

Temel Abonelik İçin

Netflix içeriklerini, bu servisi destekleyen herhangi bir cihazda bir defa izleyebilirsiniz. Bu aboneliğin size maliyeti 7.99 Dolar olacaktır.

Standart Abonelik İçin

Netflix’i aynı anda iki ekranda izlemek ve yüksek tanımlı olarak sunulması için Standart abonelik hizmeti almanız geekir. Bu aboneliğin size olan maliyeti 10.99 Dolar olacaktır.

Premium Abonelik İçin

Bir 4K TV’niz ve yeterince güçlü internet bağlantınız varsa 12.99 Dolar vererek Premium Abonelik hizmetini edinebilirsiniz. 4K Ultra HD içeriğe ve aynı anda dört cihaza kadar yayın yapma yeteneğine sahip olan abonelik hizmeti için ilk ay sizden herhangi bir ödeme talep edilmeyecektir.

Netflix’te Ne İzlenir?

Netflix de ne izlenir diye merak ediyorsanız şayet, sizlere net bir bilgi veremeyeceğiz. Çünkü netflix de izleyebileceğiniz çok fazla içerik var ve bu içeriğe her ay daha fazlası eklenmektedir. Herhangi bir gece de izlemek için doğru şeyi aramaya saatlerinizi harcayabilirsiniz.

Sizde bir Netflix aboneliği edinerek, kesintisiz film, dizi, tv programı izleme keyfini yaşayabilirsiniz.