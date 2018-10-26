Netflix Breaking Bad Konusu. Nasıl Dizi İzlenir mi ?

Tüm dünyada en sevilen dizilerin başında parmakla gösterilen yapımlardan bir tanesi Breaking Bad'in detaylarına göz attık...

Güzel günler dileriz değerli okuyucularımız. Bugün sizler için, seyirci kitlesi oldukça geniş, sevilerek takip edilen, kaliteli bir diziden bahsetmek istiyoruz. “Netflix Breaking Bad Dizisi”

Öncelikle kısaca Netflix hakkında bilgilendirme yaparak, dizimizle ilgili öğrenmek isteyebileceğinizi düşündüğümüz ana başlıkları sunalım.

Çalışma hayatına ilk olarak 1997 tarihinde, ABD’de başlayan Netflix, DVD kiralama olarak işe başlamış ve pek çok ülkede faaliyet göstermiştir. Söz konusu günlerde, ülkemizle de aynı bağlantıları kurmuş, fakat korsan sebebiyle başarıyı yakalayamamıştır. Bir süre sonra, zamana ayak uydurarak, dijital platforma taşınmış ve bu şekilde devam etmeye başlamıştır. Türkiye, firmanın servis sağladığı 130 abone ülkesinden biridir.

Alt yapısını günden güne geliştirmeye devam eden Netflix, çeşitli farklı digital platform üzerinden seyredilebilmektedir. Ülkemizde; Türkçe alt yazı ve Türkçe dublaj seçenekleriyle takip edilen firma, değişik üyelik başlıkları altında, kullanıcıya hizmet vermektedir.

Netflix Breaking Bad Dizisi

Genel olarak sinemalarda ve televizyonlarda seri şekilde yayınlanan yapımlar, bir müddet sonra kendini tekrarlamaya başlayarak, izleyiciyi sıkmaktadır. Breaking Bad Dizisi ise, gerek yetenekli oyuncu kadrosu, gerekse sürükleyici konusuyla, yayınlandığı günden itibaren izleyici kitlesini kendisine bağlamayı başarabilmiştir. Toplamında 5 sezon ve 62 bölümden oluşan dizi, efsaneler arasında sayılmaktadır.

Topladığı birçok prestijli ödüllerle de başarısını kanıtlayan yapım, günümüzde Netflix platformunda gösterilmektedir. Gelin şimdi, ilgiyle takip edilmeye devam edilen dizimiz hakkında bilmeniz gereken ana başlıklardan bahsedelim.

Dizinin yaratıcısı; Vince Gilligan

Vince Gilligan Yapım; ABD

ABD Yönetmenler; Seth Rogen, Evan Goldberg

Seth Rogen, Evan Goldberg Oyuncu kadrosu ve karakterlerinin isimleri; Walter White – Bryan Cranston, Jesse Pinkman – Aaron Paul, Skyler White – Anna Gunn, Marie Schrader – Betsy Brandt, Walter White Jr. – RJ Mitte, Hank Schrader – Dean Norris, Saul Goodman – Bob Odenkirk, Mike Ehrmantraut – Jonathan Banks.

Walter White – Bryan Cranston, Jesse Pinkman – Aaron Paul, Skyler White – Anna Gunn, Marie Schrader – Betsy Brandt, Walter White Jr. – RJ Mitte, Hank Schrader – Dean Norris, Saul Goodman – Bob Odenkirk, Mike Ehrmantraut – Jonathan Banks. İlk yayın tarihi ve yayınlandığı kanal; 20 Ocak 2008 AMC kanalı

20 Ocak 2008 AMC kanalı Sezon sayısı; 5 sezon

5 sezon Dizinin tema şarkısı; Breaking Bad Theme

Breaking Bad Theme Dizinin Türü; Gerilim, Drama, Suç Temalı Diziler, Amerikan Dizileri, Şiddet

Gerilim, Drama, Suç Temalı Diziler, Amerikan Dizileri, Şiddet İzleme sınırı; 16 yaş ve üzeri

16 yaş ve üzeri IMDB puanı; 9,5

9,5 Dizinin Kazandığı Ödüller; 16 Emmy, 2 Peabody, Altın Küre Drama Dalında En İyi Televizyon Dizisi Ödülü, Beyaz Perde Sanatçıları Derneği En İyi Drama Dizisi Kadrosu Ödülü, TCA En İyi Drama Dizisi Ödülü, Amerikan Senaryo Yazarları Birliği Televizyon Dalında En İyi Drama Dizisi Senaryosu Ödülü ve daha birçok prestijli ödül kazanmıştır.

Dizinin konusu; Bir bölümünün maliyeti ortalama 3 milyon dolar olan dizi, sakin bir lise kimya öğretmeni olan Walter White’ın yaşadığı inanılmaz olaylar neticesinde, karakterinin dönüşümünü konu almaktadır. Karakterimiz, öğretmenlik dışında, ailesine yeterli parayı temin edebilmek için, bir araba yıkama dükkânında çalışmaktadır. Zaman içerisinde sağlığının bozulmasıyla doktora gider. Burada akciğer kanseri olduğunu öğrenir. Hastalığı çok ilerlemiştir ve fazla şansı yoktur.

Ölmeden önce ailesinin rahat bir hayat yaşamasından emin olmak isteyen Walter, polis bacanağının bir uyuşturucu operasyonu sırasında, söz konusu kirli işlerde büyük paralar döndüğünü öğrenir. Eski öğrencilerinden olan Jesse Pinkman’la olay yerinde karşılaşan öğretmen, çocuğu polise teslim etmez ve onunla bir anlaşma yapar. Kimya öğretmenliğinden elde ettiği bilgilerle, metamfetamin adlı sentetik bir uyuşturucu üretmeye başlayan kahramanımızın şöhreti, kısa sürede duyulur. Fakat bu şöhret, ona çoğu zaman büyük sorunlar yaratacaktır.

“Netflix Breaking Bad Dizisi” makalemizin merak ettiğiniz sorulara yanıt bulduğunu umud ederek, yazımızı sonlandırıyoruz.