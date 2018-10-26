Netflix’in Popüler Dizisi Sex Education İncelemesi

Son zamanlarda çıkan en sağlam yapımlardan biri olan Netflix'in orjinal dizisi Sex Education'a ve ilginç hikayesine yakından baktık. İşte dünyada sevilmesinin bir çok nedeni, şimdiden iyi seyirler...

Sex Education Dizisine Yakından Bakıyoruz

11 Ocak 2019 tarihinde izleyici ile buluşan Sex Education oldukça değişik bir hikâyeye sahip. Dizi daha önce kısa film tecrübesi bulunan Laurie Nunn tarafından ortaya çıkmıştır. Yönetmenlik koltuğunda ise Ben Taylor oturmaktadır. Yapımcılığını ise Jamie Campbell, Sian Robins-Grace ve Jon Jennings tarafından üstlenilen Sex Education dizisi diğer dizilere kıyasla farklı bir konuyla bizleri karşılamakta. Komedi ve drama öğelerini içinde bulundurarak bunların karışımıyla ortaya güzel bir gençlik dizisi çıkmıştır. Her bölüm ortalama 47-55 dakika arası süren dizinin 2. Sezonu hakkında bir bilgi henüz yok.

Konumuza gelirsek, seks terapisti bir anneyle beraber yaşayan Otis’in hayatını bizlere sunmakta. Otis öz güvensiz ve herhangi bir yeteneği ile göz önünde çok olmayan birisidir. Otis anne ve babası boşanmış ve 16 yaşında bir lise öğrencisi olarak hayatına devam etmekte ve seks terapisti annesi sayesinde cinsel hayat hakkında tavsiyelere sahip birisidir. Otis’te bu özelliği fark eden Maeve acil paraya ihtiyacı vardır. Maeve’nin aklına farklı işler gelir ve Otis’e bir iş teklifinde bulunur. Maeve, asi ruhlu bir kız dediğimiz tam karakterine uygun bir tiptir.

Cinsellikle İlgili Sorunları Çözme İşi

Maeve’nin teklifine gelirsek, okulda cinsel yaşamları sıkıntılı olan öğrencileri bularak Otis’e yönlendirmektir. Parayı ortak olarak paylaşacak ve köşe olacaklardı. Maeve ise güzelliği ile Otis’in dikkatini çeken fakat Otis’in sadece bakmaktan öteye geçemediği birisidir. Otis hem Maeve ile vakit geçirmek ve ona yakın olmak için hem de para kazanabilmek için Maeve’nin bu teklifini kabul eder ve sonrasında bu 2 farklı öğrencinin serüvenine şahitlik edeceğiz. Şimdi ise gelin Sex Education dizisindeki oyunculara yakından bakalım.

Otis (Asa Butterfield)

Kendisi, yukarıda bahsettiğimiz gibi annesinden kaptığı kadarıyla okuldaki sıkıntılı öğrencilere seks terapistliğini yapacak olan karakterdir. Özgüvensiz olarak bu işe başlamakta fakat terzi kendi söküğünü dikemez derler ya tam da o hesapta olan birisi, henüz kendi cinsel yaşamındaki problemleri çözebilmiş değil. Bahsettiğimiz olaylara katılmadan önce tek arkadaşı olan Eric ile birlikte takılmaktaydı. Kendi halinde bir hayatı bulunan Otis yeri geldiğinde yaşıtlarına kıyasla bilgili ve oldukça soğuk kanlı birisi ancak yeri geldiğinde ise son derece heyecanlı ve eli ayağı birbirine dolaşan bir karakter. Otis karakterine daha önce sinema filmlerinde oynayan Asa Butterfield canlandırmakta.

Maeve (Emma Mackey)

Otis’e teklifini sunan, asi ve asi olduğu kadar güzel olan karakter. Uyuşturucu bağımlısı bir anneye, sorumsuz bir babaya ve hayatında güzel olan bir şey olmayan, başı beladan eksilmeyen bir abi tarafından terk edilerek, hayatta kalmaya çalışan, 16 yaşında genç bir kız. Okulda her ne kadar kötü kız imajı salmış olsa da son derece zeki ve derslerinde oldukça başarılı olan biri. Geçimini sağlamak ve borçlarını ödemek için Otis’te olan bu özelliği fırsat bilerek bu fırsatı kazanca çevirmeye karar veriyor. Karaktere bu dizi sayesinde ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Emma Mackey hayat veriyor.

Eric (Ncuti Gatwa)

Otis’in en yakın arkadaşı. Cinsel kimliği fazlasıyla ortada tutmayı tercih eden, rengarenk kıyafetleri seven ve eğlenceli, coşkulu yapısıyla dikkat çeken, eşcinsel bir genç. Karakteri Ncuti Gatwa canlandırmaktadır.

Jackson (Kedar Williams-Stirling)

Maeve’den hoşlanan fakat aralarında bir sevgi bulunmayan bir genç. Maeve ile sadece cinselliğe dayalı, bağlılık olmayan bir ilişkileri var. Okulun popüler çocuklarından. Lezbiyen anneleri ile birlikte yaşayan, annesinin de telkinleriyle alkol tüketmeyen, sağlıklı bir yaşam süren, yüzme dalında fazlaca başarılı bir sporcu. Karakteri daha öncesinde dizilerde oynamış olan Kedar Williams-Stirling canlandırmakta.

Jean (Gillian Anderson)

Otis’in annesi karakterini canlandırmakta ve bir sex terapisti mesleği ile uğraşmaktadır. Bununla beraberde iyi bir yazar denilebilir. Yaşamına birden fazla adam girip çıkıyor ama asla biri ile bir bağ kurmayı tercih etmiyor. Otis ile arasındaki bağların yavaş yavaş gevşemeye başlamasından ise üzüntü duymakta ve bu bağları daha da kuvvetlendirmek için çalışmalara başlıyor. Karşısındaki kişileri ayak üstü çözümlemekten kendini alamayan, kibar görünümlü eleştirel bir hanım teyzemiz Jean.

Karaktermizi The X Files, Hannibal, The Fall ve Crisis benzer biçimde dizilerden yakinen tanımış olduğumuz Gillian Anderson canlandırıyor.