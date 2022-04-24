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OK Google Cihazımı Kur ( Mibox4, Mi Tv Stick, Tv Plus)

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Ok Google cihazımı kur ne demek bir hayli araştırılan konular arasında yerini almaya devam ediyor. Android işletim sistemi olan cihazların kullanılarak yakınlarında yer alan cihazları bulmasına ve ayarlamasına yardımcı olan seçenektir. Bu anlarda yapılması gereken belirli adımlar olacaktır. Bunun için;

  1. Telefonlarda ayarlamalar yapılır. Telefonlardan bluetooth ile konum bilgileri açılır.
  2. Yeni cihazların kurulum aşamaları için;
  3. Kurulumları olmayan cihazlar açılır ve eşleme moduna girilir.
  4. Telefonlarda yeni cihaz kurulumları için ekran açılır.
  5. Ok Google cihazımı kur Mibox4 gibi tüm kurulumlar için teklif bildirimleri alınacak.
  6. Ok Google cihazımı kur Mi Tv Stick için bildirimlere dokunulur.
  7. Ardından ekrana gelen Ok Google cihazımı kur TV Plus için adımları uygulamak gerekir.
OK Google Cihazımı Kur ( Mibox4, Mi Tv Stick, Tv Plus)
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1 OK Google Cihaz Nasıl Kurulur?
2 OK Google Cihaz Kurma Sorunları Nasıl Düzeltilir?

OK Google Cihaz Nasıl Kurulur?

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OK Google cihaz nasıl kurulur kısmında tüm modeller için aynı adımlar uygulanır.  Ok Google cihazımı kur Cosmos noktasında bildirim etkinleştirme ya da devre dışı bırakmak gerekir. Bu anlarda telefonların ayarlar uygulamalarını açmak gerekir. Ardından da Google > Cihazlar ve paylaşım > cihazlar kısmında seçim yapılması gerekir. Hemen ardından da yakındaki cihazları tara ayarlarını etkin hale getirmek ya da devre dışı bırakmak gerekir.

OK Google Cihazımı Kur ( Mibox4, Mi Tv Stick, Tv Plus)
OK Google Cihazımı Kur ( Mibox4, Mi Tv Stick, Tv Plus)

OK Google Cihaz Kurma Sorunları Nasıl Düzeltilir?

OK Google cihaz kurma sorunları nasıl düzeltilir kısmında her cihazlara aynı adımlar denenir. Bu noktada; Ok Google cihazımı kur xiaomi için de  Ok Google cihazımı kur Vestel için de aynı adımlar meydana gelecektir. Bu süreç içerisinde;

  1. Bildirimler eğer gelmezse ayarlar kısmından Google > cihazlar ve paylaşım > cihazlar adımlarını detaylı bir şekilde takip etmek gerekir.
  2. Cihazların yakın bir yerde olduğundan emin olmak gerekir. Hızlı eşleşme ile çalışmaları olan aksesuarların 0,5 m yakında olma şartları da aranıyor.
  3. Telefonlarda bluetooth ve konum bilgileri açılır.
  4. Telefonlar bir kablosuz ağ ya da mobil ağ kısmına bağlı olarak ekrana gelen adımlar sırası ile de takip edilir.
Gamze
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