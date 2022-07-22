Google Sunucularıyla İletişim Kurulurken Bir Sorun Oluştu 2022

Google sunucularıyla iletişim kurulurken bir sorun oluştu 2022 hatasını android telefonlarınızda çok sık almaya başladıysanız çözüm için doğru sayfadasınız. Bu yazımızda tıpkı sizler gibi play store uygulamasını açtığı esnada Google sunucularıyla iletişimde bir sorun oluştu uyarısı alan kullanıcıların çözüm yöntemlerini bir araya getirdik.

Detaylı bilgi ve çözüm yöntemleri için aşağıya doğru devam edin.

Google Sunucularıyla İletişim Kurulurken Bir Sorun Oluştu

Play store uygulamasını açtığınız zaman karşılaşmış olduğunuz bu hata bir çok farklı modellerde ki telefonlarda karşımıza çıkabilmektedir. Bunların en başında xiaomi ve samsung marka cihazlar gelmektedir.

Özellikle Xiaomi de ise room kurulmasına bağlı olarak daha çok görülmektedir. Hemen sonrasında en çok satılan telefon markası içinde yer alan samsung marka telefonlar gelmektedir.

Google Sunucularıyla İletişimde Bir Sorun Oluştu Çözümü

Google sunucularıyla iletişim kurulurken bir sorun oluştu hatasının çözümü için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden başarılı olanları sırası ile sizlerle paylaşacağız.

İlk önce cihazınızda yer alan google uygulamalarını tamamen silin.

Daha sonra ise telefonunuzun modeline uygun Google Play Hizmetleri ve Google Play Store uygulamalarının apk larını kurun.

Kurulum işlemini yaptıktan sonra ise telefonunuzu yeniden başlatın.

Telefonunuz açıldıktan sonra ise Google hesabıyla giriş yapın.

Giriş işleminden sonra sorununuz kalıcı şekilde çözülmüş olacaktır.

Eğer hata almaya devam ederseniz cihazınızı yeniden başlatın.

Eğer hala aynı hatayı almaya devam edersiniz aşağıdaki yöntemleri de deneyebilirsiniz.

Google Sunucularıyla İletişimde Bir Sorun Oluştu Hatasının Sebebi

Google sunucularıyla iletişim kurulurken bir sorun oluştu hatasının başlıca sebepleri;

Telefonuzda orjinal rom olmaması,

Telefonunuza çok fazla sayıda rom dosyası yüklemenize bağlı olarak google hesabınızı kapatılması da diğer sebeplerdendir. Bu aşamada 2 faktörlü kimlik doğrulama seçeneğini kapatmanız gerekmektedir.

Bozulmuş olan ön bellek dosyaları da bu hatayı almanıza sebep olabilmektedir. Her cihazda yer alan bu önbellek dosyaları zamanla bozulabilmekte ve hataya sebebiyet verebilmektedir.

Hatalı format atma işlemi sonrasında bu sorunu yaşayabilirsiniz.

Evet arkadaşlar bahsettiğimiz belli başlı nedenler içinde çözülemeyecek olanı yoktur. Yazımızda yer alan yöntemleri veya hemen sayfa sonunda yer alan kullanıcı deneyimlerini sırası ile samsung olsun, xiaomi olsun tüm marka cihazlar da kullanabilirsiniz.

Sorunun çözümüne dair yorumlar

2 adimli dogrulamayi kapatip tekrar deneyin. Ben öyle çözdüm.

Öncelikle benzer bir sorun kardesımın telefonundada format sonrası meydana geldi kaynak aradım ama çözüm bulamadım kendi deneme yanılmalarım sonucu android sürümünüze uygun Google Play Hizmetleri ve Google Play Store apk sını internetten arayıp indirip kurun sorun düzeliyor.

Ben de cihaza farklı ülke romu attım fakat Google İnstaller uygulamasını yükleyin sorun çözülüyor.

Merhaba arkadaşlar ben Google İnstaller diye bi uygulama vardı yükledim düzeldi bilginize

Benzer bir olayı eski telefonumda da yaşamıştım. Sorunu Google Installer apk dosyasını yükleyerek çözdüm. Google Installer Apk 2.0 diye Google üzerinden aratırsan Apk dosyasını bulabilirsin. Tabi bu hatayı hangi aşamada andığın konusunda bir fikrim yok. Benim durumumda Google Play’e erişemiyordum ve oturum açamadığım için Google uygulamalarını kullanamıyordum.

Bir de aklıma gelen diğer şey tarih saat gibi ayarları kontrol et. Düşük de olsa böyle bir durum olabilir. Model değişikliğinden sonra Google hesabını engellemiş de olabilir tabi ya da cihazı.

Xiaomi Google sunucularıyla iletişim kurulurken bir sorun oluştu

Google sunucularıyla iletişimde bir sorun oluştu uyarısı en çok Xiaomi telefonlarda görülmektedir. Çözüm yöntemi için yukarıdaki işlemleri yapmanız yeterli olacaktır.