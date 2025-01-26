Xiaomi Redmi Note 9 Kamera Donma Sorunu Çözümü *2025

Xiaomi Redmi Note 9 kamera donma sorunu çözümü için kesin fayda sağlayan yöntemleri sizler için test ettik. Artık xiaomi kamera kasma sorunu yaşamayacaksınız. Gelin hep birlikte işlemleri sırası ile gerçekleştirerek maksimum performans ile eğlenceli çekimler yapalım. Bu adımları sırası ile takip ettikten sonra telefonunuzun kamerasını elinizden düşürmek istemeyeceksiniz.

Çözüm yöntemine geçmeden önce redmi serisi hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse Xiaomi redmi serisi ile uygun fiyatlı akıllı telefon sınıfında tartışmasız lider konumda. Hiç kuşkusuz bu liderlik önümüzdeki yıllarda da sürmeye devam edecek. Redmi serisi fiyat performans sınıfı cihazlar olmasına rağmen bazen cihazdan beklentimiz yüksek olabiliyor. Bu durum karşısında aradığımızı bulamadığımız gibi ekstra sorunlar yaşayarak bu durum can sıkıcı bir hal alabiliyor. Bu sorunların en başında da takılmalar ve kasma problemleri geliyor. Şimdi çözüm yöntemine geçerek bu sorunlardan kurtulmaya varmısınız? Cevabınız evet ise sayfayı aşağı doğru kaydırabilirsiniz.

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Xiaomi Redmi Note 9 Kamera Konma Sorunu

Xiaomi Redmi Note 9 Kamera Donma Sorunu

Xiaomi Redmi Note 9 ve Pro Kamera Donma Sorunu çözümü için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Öncelikle ayarlara giriş yapın. Ayarlardan güvenlik sekmesine geçiş yapın. Bu kısımdan yüz tanımayı kapatıyoruz. Sonrasında tekrar ayarlar menüsüne dönüş yapıyoruz. Daha sonra uygulamaları yönet diyoruz. Bu kısımda kamerayı buluyoruz. Buradan tüm verileri temizle diyoruz. Sonrasında telefonu yeniden başlatıyoruz. Artık kamerada donma takılma sorunu yaşamayacaksınız.

Redmi Note 9 kamera kasma sorunu yaşamanızın bir diğer sebebi de Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi kaynaklıdır. Burdan tavsiye olarak sizlere şunu söyleyebilirim:

Cihazınıza yeni bir güncelleme geldiği zaman mutlaka hemen güncelleme yapmayın.

Gerekirse birkaç hafta bekleyin.

Bu süre zarfında internetten yeni güncelleme hakkında yorumları ve değerlendirmeleri kontrol edin.

Kontrollerden sonra yorumlar olumlu olduğu takdirde güncellemenizi yapın.

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Öncelikle galeriye giriş yapın Hemen sağ üstten albümler sekmesine tıklayın. Buradan sayfayı en aşağıya doğru kaydırınç Sayfanın sonunda çöp kutusu gelecek. Sonrasında çöp kutusuna girerek tümünü temizle deyin. Artık işlem başarı ile tamamlandı.

Umarım yazımız sizlere faydalı olmuştur. İstek ve önerilerinizi yorum yazarak belirtebilirsiniz. Çözüm için yardımcı olmaya çalışağız.