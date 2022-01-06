Ptt Kargo Sevk Edildi Ne Demek? 2022

Sevk edildi ne demek sorusu kargo takip ekranında belirmesinin ardından merak edilmeye başladı. Sevk edildi notunun yer alması sevk işleminin başladığını ifade eder. Kargo takip ekranında yer alan sevk edildi ibaresi kargo teslimatının bir sonraki aktarım noktasında doğru iletildiği belirtilmektedir. Alıcı tarafına en yakın merkezlere aktarım sağlanarak gönderi işlemleri tamamlanacaktır.

Sevk Edildi Ne Demek

PTT İşyerine Sevk Edildi Ne Demek?

Ptt işyerine sevk edildi ibaresinin kargo takip ekranında görülmesi halinde kargonun yeni teslimat noktasına ulaştırıldığı belirtilmektedir. Örnek vermek gerekirse; A şubesinden teslim ettiğiniz kargo, B şubesine sevk edilmiş ise buradan alıcıya veya sonraki teslimat adresi için gönderiminin devam edeceği ifade edilmektedir. Son sevk adresinden sonra dağıtım yapılacak merkezden alıcıya kargo gönderilir.

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Ptt İşyerine Sevk Edildi İst. Uluslararası Pim/ İst. Uluslararası Pim Başakşehir İstanbul (Avr) Ne Demek?

İst. Uluslararası pim başakşehir telefon numarası üzerinden veya doğrudan kargo takip ekranını kullanarak gönderinizin son hareketini görmeniz mümkündür. Yurt dışından gelen veya yurt dışına gidecek kargonun İst. Uluslararası PİM merkezine aktarımı yapılarak burada gerekli gönderim işlemleri, gümrük kontrolleri vb. işlem adımları yapılır. Sevk edildi ibaresinin yer alması halinde kargonun belirtilen noktada olduğu ifade edilmektedir.

Gönderi Yurt Dışına Sevk Edildi (Giden) Ne Demek?

PTT gönderi yurt dışına sevk edildi ifadesi yurt dışı için herhangi bir engel teşkil etmeyen ürünlerin son gönderi adresine ulaştırıldığını ifade etmektedir. Bazı durumdalar giden yasaklı ürünler yurt dışından veya doğrudan gümrükten geri gönderilebilir. Bu nedenle kargo takip ekranı üzerinde yer alan tüm detayları takip etmeniz tavsiye edilir.

Gönderi Gümrüğe Sevk Edildi (Gelen) Ne Demek?

Gönderi gümrüğe sevk edildi (gelen) ibaresi gönderinizin gümrükte olduğunu ifade etmektedir. Olası bir yasaklı ürün olması durumunda buradan yeniden yurt dışı adresine gönderilebilir.

Kitapyurdu Sevk Edildi Ne Demek?

Kitapyurdu kargo takip işlemleri sırasında görünen sevk edildi ibaresi ürünün kargoya verildiğini ifade eder. Tarafınızdan gönderilen veya doğrudan firmanın göndereceği ürünün Kitapyurdu merkezinde olduğu belirtilmektedir. Birçok gün içinde kargo teslim edilecek veya iade edilecektir.