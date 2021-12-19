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Torba Geliş Kaydı Yapıldı Ne Demek? 2022

tarafından Aybüke
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PTT torba geliş kaydı yapıldı demek, gönderinizin kısa süre içinde tarafınıza teslimatının yapılacağını ifade etmektedir. Sistemde torba geliş kaydı yapıldı olarak görünen kargonun teslimat adresinin olduğu bölge şubesi tarafından kabul aldığı belirtilmektedir. Torba geliş kaydı yapıldı ifadesinin sisteme eklenmesinin ardından kısa sürede ilgili adresinize teslim edilmek üzere yola çıkacaktır.

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Torba geliş kaydı yapıldı ne demek
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1 PTT Kargo Torba Geliş Kaydı Yapıldı Ne Demek?
2 Gönderinin Geliş Kaydı Yapıldı Ne Demek?
3 İstanbul Avpim Torba Geliş Kaydı Yapıldı

PTT Kargo Torba Geliş Kaydı Yapıldı Ne Demek?

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Torba geliş kaydı yapıldı ne demek sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle yurt dışından gelen ürünler için kargo takibini ilk kez yapacak kişiler bunun gibi yabancı oldukları bir takım ifadeleri görebilirler. PTT kargo torba geliş kaydı yapıldı olarak sisteme not düşülmesinin ardından, yurt içi veya yurt dışından gönderimi yapılan kargonun, adresinize teslim edecek şubeye ulaştığı ifade edilmektedir. Günümüzde gelişen kargo takip uygulamaları sayesinde vatandaşların gönderi takibi konusunda tüm detayları görüntülemesi mümkündür.

Torba geliş kaydı yapıldı ne demek

Gönderinin Geliş Kaydı Yapıldı Ne Demek?

Yurtdışı kabul geliş kaydı yapıldı demek, kargonun teslimat şubesine ulaştırıldığını ifade eder. Geliş kaydı ibaresinin yanında yer alan teslimat adresleri ve şube isimlerini inceleyerek kargonun bulunduğu son adresi öğrenmeniz mümkündür. Gönderinin geliş kaydının yapılması kısa süre içinde ilgili şubeye paketinizin teslim edileceğini ifade etmektedir. 

Kargo takip adresleri üzerinden PTT dahil olmak üzere birçok kargo firması detaylı doküman sunmaktadır. Özellikle yurt dışı merkezli gelecek kargoların nerede olduğuna dair detaylı bilgileri görüntüleyebileceğiniz ekranlar üzerinden, teslimatın hangi şubede olduğunu ifade etmek için torba kapandı ifadesi veya torba geliş kaydı yapıldı notları düşülmektedir.  

İstanbul Avpim Torba Geliş Kaydı Yapıldı 

İstanbul avpim/İstabul avpim notunun sisteme düşmesinin ardından gönderi kısa bir süre içinde elinize ulaşacaktır. AVPİM, gümrüksüz ya da gümrük kontrollerinin yapılmasının ardından, herhangi bir sorun olmadığı takdirde, tüm Türkiye için ilgili merkezlere dağıtımının yapıldığı noktadır. İstanbul AVPİM torba geliş kaydı yapıldı ifadesine sahip gönderinizin ilgili dağıtım merkezine gönderim sürecin olduğu belirtilmektedir. Buradan yola çıkacak gönderi, bulunduğunuz ildeki en yakın PTT şubesine aktarılarak tarafınıza teslim edilecektir.

Aybüke
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