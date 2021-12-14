Torba Kapandı Ne Demek? Anlamı Nedir? Ne Zaman Gelir?

PTT torba kapandı ne demek, ne zaman gelir? Sorularınızın cevabını sizler için bir araya getirdik. PTT Kargo takip ekranı üzerinde PTT torba kapandı yazısı görülmesi durumunda, gönderinin dağıtıma çıktığı veya aktarımda olduğu ve iptal işlemlerinin yapılamayacağı ifade edilmektedir. Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse tün aşamalar detaylı şekilde makalemizin devamında yer almaktadır.

Torba Kapandı Ne Demek?

Torba kapandı ne demek sorusunun cevabına hızlıca değinirsek; PTT kargo üzerinden işlem yapan vatandaşların takip ekranında karşılaştığı ‘’torba kapandı’’ ifadesi, kargonun yola çıktığını ve alıcıya teslim edileceğini ifade eder. Paketin hazır olduğu ve iptal işlemlerinin de geçersiz olacağı bu ifade ile tanımlanmaktadır.

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PTT Kargo Torba Kapandı Ne Demek?

Torba kapandı ifadesi sadece PTT tarafından değil birçok kargo firması tarafından gönderi durumunu ifade etmek için kullanılabilir. PTT tarafından paketin hazırlanarak alıcıya doğru yola çıktığını belirtmek için torba kapandı ifadesi kullanılmaktadır.

Torba Kapandı Ne Demek

Ukim Torba Kapandı Ne Demek?

PTT torba kapandı demek kargonun teslimat için hazır hale getirildiğini ifade etmekte idi. Uluslararası Kargo İşletme Merkezi (UKİM) torba kapandı ise yurt dışından gelen kargonuzun PTT merkezinden alınarak bulunduğunuz ildeki PTT şubelerine aktarım sürecinde olduğunu belirtmektedir. Kargonun UKİM’den adresinize teslim edilmek üzere ilgili PTT şubesine gönderilme sürecinin başlatılmış olmasıdır. PTT kargo kapandı ifadesiyle aynı anlama gelir.

Torba Kapandı İst Uluslararası Pim Ne Demek?

Torba kapandı ist uluslararası pim ne demek? Posta İşleme Merkezi (PİM) tarafından, yurt dışından gelen kargonuzun ilgili PTT genel merkezinden alınarak bulunduğunuz yerdeki şubeye aktarım sürecinde olduğunu belirtmektedir. Bu notun sisteme düşülmesinin ardından kısa bir süre sonra kargonuz tarafınıza teslim edilecektir.

Aliexpres Torba Kapandı Ne Demek?

Aliexpress torba kapandı yazısının sistemde görülmesinin ardından, yurt dışı satıcıdan gönderilecek kargonuzun ilgili şubeye doğru hareket için hazır olduğu ifade edilir. Firma tarafından hazırlanan paketin Türkiye’ye doğru gönderim sürecinde olduğunu belirtmektedir.

Torba Kapandı Ne Zaman Gelir?

PTT torba kapandı ne zaman gelir sorusuna net bir yanıt vermek zordur. Torba kapanışı sonrasında gönderiniz büyük ihtimalle yola çıkmıştır. İlgili şubeye gelerek PTT kargo kapandı yazan gönderinizin 3 ila 5 iş günü içinde tarafınıza teslim edilmesi mümkündür.