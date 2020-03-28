PUBG Mobile Yeni Oyun Modu Geliyor - Teknofeed.COM

PUBG MOBILE, oyuncuların sahip oldukları tüm silahlar arasında kolay geçiş yapmasına izin veren yeni bir oyun modu ile birlikte yeni bir harita ile geliyor.

İki yılı aşkın bir süre önce piyasaya çıkan ve mobil oyun endüstrisinde büyük farklılık yaratan PUBG Mobile, her geçen gün gücünü artırıyor. Geçtiğimiz günlerde 2. yıl kutlamalarına başlayan uygulama geliştiricileri önümüzdeki günlerde büyük bir güncellemeye hazırlanıyor. PUBG Mobile yeni oyun modu bu güncelleme ile karşımıza çıkacak.

PUBG Mobile Yeni Oyun Modu Beta Olarak Çince’de!

PUBG MOBILE’ın Çince sürümü beta oyuncuları için yeni bir güncelleme aldı ve oyunda ilk kez bir iç mekan haritası yer alacak. Haritanın ismi Kütüphane olarak karşımıza çıkacak ve harita yeni bir oyun modu içerecek.

Yeni Oyun Modu Tüm Silahları Kullanmaya İzin Verecek

Oyun modunda, oyuncular bir takımda başka bir takıma karşı savaşacaklar. Bu oyun modunda oyuncuların oyundaki tüm mühimmatlar arasında geçiş yapmasına izin verecek. Her silah yükseltilebilecek. Yine bu modda tüm silahlar kullanıldıktan sonra, oyuncular tabanca ve av tüfeğiyle son turlarda savaşmak için kullanılacak. Son turda kalan oyuncunun kızartma tavası ile mücadelesine tanık olunacak.

PUBG Yeni Oyun Modu Ne Zaman Gelecek?

Güncelleme şu an için sadece PUBG Mobile’ın Çince beta sürümünde yer alıyor. Global sürüme geleceği net olarak belli olmasa da 2.yıl kutlamaları nedeniyle kısa sürede geleceğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Kütüphane haritasının Call Of Duty Mobile haritalarından ilham aldığı açıkça görünüyor. Bu da oyunda farklı bir heyecan yaratacak.