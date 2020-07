Robot Ne Demektir? Robotik Kodlama Nedir? - Teknofeed.COM

Robot, otonom bir yazılım aracılığıyla önceden programlanmış görevleri yerine getirebilen, iş ve değer üreten elektromekanik cihazlardır. Günümüzde yapay zekâ çalışmalarıyla bilgisayar programı kontrolünde olması kaydıyla kendi kendine bağımsız hareket edebilen robotlar geliştirilebilmektedir. Robotlar günümüzde en fazla bant şeklinde üretimin devam ettiği endüstriyel üretim alanında, kol şeklinde robotlar kullanılmaktadır. Bu tür robotlar, bilgisayar programları sayesinde sürekli aynı işi, programlı şekilde yaparlar. Ev işlerini yapabilen robot bile geliştirildi. Kendi üzerine yerleştirilen sensörler ve motorlarla evi süpürebilen, silen robotlar bunun en güzel örneğidir.

Robotik Ne Demektir?

Bu makinelerin ortaya çıkmasıyla birlikte ‘robotik’ bilimi türedi. Robotik bilimi; bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol, uzay bilimlerinin birbirileriyle entegre çalıştığı bir alandır. Mekanizmaların tasarlanması, kontrolünün yapılması, uygun özellikte elektronik donanımlarının yerleştirilmesi, kontrollerinin dijital ortamda sağlanması için yazılımların üretilmesi ‘Robotik’ biliminin çalışma alanı içerisinde yer almaktadır.

Endüstride bu alana yapılan yatırımların artmasıyla, Robotik Ve Kodlama Eğitimi‘ne talep artmıştır. Robotik Kodlama eğitimine küçük yaşlarda başlatılan çocuklarda analitik düşünme yeteneğinin ve problem çözme becerisinin artacağı, etrafındaki fonksiyonları üretebileceği ve strateji geliştirme yeteneklerini arttırabileceği söylenmektedir.

Robotik Kodlama Eğitimde Kullanılan Setler:

– Legolar: Anasınıfında dişli kavramının anlatılması, temel birleştirme becerilerinin kazandırılması için Legolar kullanılır.

– Mbot: Bir parçayı kendileri monte ederek ve üzerine sensörler yerleştirerek, bilgisayar üzerindeki bir paket program aracılığıyla kodlama yaparak parçanın hareketini gerçekleştirebilirler.

– Uzaktan Kumandalı Robot Araba Kiti: Öğrencinin kendi arabasını kendisinin yapma becerisini kazanması beklenir. Arduino kart üzerine tekerleri, milleri, motorları takarak kendi aracını üretebilir. Arduino eğitim setlerinin kendi programı bulunmaktadır.

– Cubetto Seti: Labirent üzerinde öğrencinin gitmesi gereken yere en kısa yolu bularak gitmesi istenir. Bu setin kodlanması için bilgisayara ihtiyaç duyulmaz, kendi üzerinden kodlama yapılabilir.

– Ev3 Logo Maestro Setleri: Çocuklara matematik, fen, teknoloji tasarımı, mühendislik alanında çocukların gelişimini sağlayan bir eğitim aracıdır. 10 yaş ve üzeri yaşlardaki çocukların Robotik Kodlama eğitimi için kullanılan setlerdir.

–Twin setler: İçerisine bir dijital ekran, motor, sensörler barındıran bir settir.

Robotik Kodlama Nedir? Ne İşe Yarar?

Kodlama -programlama- bilgisayara, cep telefonlarına, tablete, elektronik devrelere, robotlara ihtiyaçlarımızın karşılanabilmesi için neler yapacağını kendi dilinde anlatmaktır. Kodlama; bilgisayar yazılımları, uygulamalar ve web sitelerini oluşturmamızı mümkün kılan programlardır. Kullandığımız internet tarayıcı, işletim sistemi, cep telefonlarındaki uygulamalar, youtube, facebook, linkedin gibi sosyal paylaşım platformları kodlama yardımıyla çalışmaktadır.

Bugünkü bilgisayarlara ilham veren karmaşık makineler 19.yy’da üretilmiştir. İngiliz matematikçi Ada Lovelace’ın bir makine tarafından çalıştırılması amacıyla hazırlanmış ilk yazılımdır. Üzerine bilgisayar yazılan ilk kod ise, 1946’da ABD ordusu tarafından geliştirilen, onluk sayı tabanına dayanan, genel kullanım amaçlı ENIAC’tır. 0,1 ile yani makine diliyle programlaması yapılmıştır.

Kodlama dilleri seviyelerine göre ayrılmaktadır ve her biri kendi içinde metotlar barındırmaktadır. Kodlama dillerinin seviyeleri, insan diline yakın olup olmamalarına göre tanımlanır. Assembly makine diline daha yakın bir dil iken, Visual Basic dili insan diline daha yakın seviyededir. Bunların haricinde C, C plus plus, JavaScript, Java gibi dilleri orta seviyeli dillerdendir.

Kodlamaya başlamadan önce algoritma hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Kod yazarak bilgisayarın yapmasını istediğimiz şeyleri bir sıra ve düzen içerisinde yapmamız gerekir. Komutların sırasının yanlış olması durumunda istenilen sonuç alınamaz.

Kodlama Eğitiminin Faydaları Nelerdir?

Sorunları parçalara ayırarak çözmeyi öğretir.

Olaylarda neden-sonuç bağını daha çabuk kurabilir.

Endüstriyel makinelerin çalışma mantığını daha çabuk anlayabilir.

Yaratıcı düşünme yeteneği gelişir.

Karşısına çıkan her probleme çok yönlü bakabilme ve çok yönlü çözüm geliştirme

Eyleme geçmeden önce çok yönlü düşünme alışkanlığı

Çözüme en kısa yoldan ulaşabilmek için tüm varyasyonları değerlendirme becerisi

Algoritma kurabilme ve ortaya koyulan algoritme için program yazabilme

Kodlama Başlangıç

Gelecekte var olmak isteyen herkesin kodlama dilini öğrenmesi gerekir. Geliştirilen IOT’ler sayesinde teknolojik araçlar insanlardan aldı komutlarla çalıştırılabilir hale gelmiştir. Robotik kodlama aslında insan için anlamlı olan bir şeyin, elektronik olarak da anlamlı hale getirilmesi demektir. Günümüzde farklı yetkinlikler için özgünleşen 250 adedin üzerinde kodlama dili mevcuttur. Ancak benzer dil ailesinden sadece bir dilin bilinmesi, aynı dil ailesinden diğer dillerin de anlaşılması için yeterlidir. Kodlama dillerini, bir nevi konuşma dillerinin farklı lehçeleri gibi düşünebiliriz.

Kodlama dilleri ilk başta 1,0 ile başlayıp zaman içerisinde oldukça gelişti. Move, If kalıpları yazılım dilleri içerisinde yer aldı. Java, JavaScript, Python, C sharp günümüzde en popüler olan yazılım dilleridir. Eğer popüler olan yazılım dillerinden biriyle kodlama öğrenilirse kaynaklara ulaşım ve mentor bulma konusunda işinizi biraz daha kolaylaştırabilir.

Kodlama dilini neden öğrenmek istiyorsunuz? Sorusuna verdiniz cevap çok önemlidir. Örneğin; kullanıcı deneyiminin ön planda olduğu bir web sitesi geliştirilmek isteniyorsa JavaScript tercih edilmelidir. Görsellik ihtiyacından uzak, ön yüzü olmayan, çamaşır makinesi, buzdolabı gibi elektronik cihazlar için kod yazılacaksa C temelli diller tercih edilmelidir.

İnsan diline yakın olan her makine dili makine dilinden de uzaklaşmış olur. Yazılım geliştikçe insanlara anlamlı gelen dillerin makinelere de anlamlı gelebilmesi için derleyicilere ihtiyaç vardır. Yapılan projelerden yüksek performans bekleniyorsa makine diline yakın ve derlenen dille ilerlemek gerekir. Her bir derlemede yazılan dil makine diline çevrilir; program her çalıştırıldığında da derlenen hali üzerinden okunur. Python dilinde makine her çalıştırıldığında, makine dili yorumlayıp kendi diline çevirmeye çalışır, bu da performansın düşmesine sebebiyet verir.

Bir dili iyi bilen ve konuşan herkes iyi bir şair ve yazar olamayacaksa, kodlama dilini iyi bilmekle de iyi bir yazılımcı olunamaz. İyi bir yazılımcı olabilmek için öncelikle algoritma yazabilmeli ve neden-sonuç ilişkilerini iyi kurabilmelisin. Kodlamaya başlangıç için en doğru yol, kişisel olarak seni neyin motive ettiğini bulmak ve ondan yola çıkarak algoritma geliştirmek ve kodlama yapmak önemlidir. Zaman içinde algoritma yaptıkça, farklı projeler için kod geliştirdikçe pratikliğiniz artacaktır.

Kodlama eğitimi usta- çırak ilişkilerinin devam ettiği mesleklerden biridir. Bu nedenle birçok usta kodlamacılar, online platformlarda kendi deneyimlerini aktarmaktadırlar. Bir dili öğrenirken, o dilin en iyilerinin sunduğu platformları izlemek faydalı olacaktır.

Kodlama Uygulamaları

İnternette temel yazılım becerilerinden gelişmiş seviyeye kadar her seviyede kod yazmayı öğreten çok fazla eğitim sitesi yer almaktadır.

EnCode; En önemli özelliği internet bağlantısı gerektirmemesidir. Program dili olarak Javascript tercih edilmiş ve uygulamadaki ders süreleri kısa sürelidir.

Lightbot : Özellikle çocuklara kodlama işini sevdirmek için bulmaca oyunlarıyla öğretme yolunu seçmiş. Ücretsiz versiyonunda yer alan 28 bulmaca ile öğreti mantığını anlayıp, beğendiğiniz takdirde ücretli versiyonuyla kodlama eğitimi almaya devam edersiniz. Ücretli versiyonunda 50 bulmaca yer alıyor.

Udacity: Kod öğrenme uygulamalarından en kapsamlısıdır. Udacity ile HTML, Python, Java, Javascript programlarını öğrenebilirsiniz.

Udemy; Pekçok konuda ücretli dersin verildiği bir portaldır. Burada konuları derinlemesine öğrenebilirsiniz. Python, Java, JavaScript, HTML, Ruby on Rails gibi programlama dillerini bu portalden her seviyede sunulan derslerle öğrenebilirsiniz.