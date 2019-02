Samsung Galaxy S10 Plus Teknik Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Galaxy Unpacked 2019 etkinliği kapsamında canlı olarka tüm dünyaya tanıtılan yeni S10 modellerinden en dolusu S10 Plus çıkış tarihine, özelliklerine ve fiyatına göz atıyoruz.

Uzun zamandır beklenen Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S10 Plus cihazının çıkış tarihi, fiyatı ve tüm özellikleri bugün yapılan etkinlikte tanıtıldı. Galaxy Unpacked 2019 etkinliği kapsamında tüm dünyaya canlı olarak tanıtılan Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e cihazları gerçekten harika özellikler barındırıyor diyebiliriz. Tüm detayları bu haberimizde öğrenebileceksiniz.

Uzun senelerdir Samsung fanlarının bir türlü değiştirtemedikleri tasarım sorunsalına nihayet Samsung firması kulak asmış ve tamamen yenilenmiş bir model olan Samsung Galaxy S10+ telefonu ile karşımıza çıkıyor. Sadece tasarım anlamında değil hem donanım hem de yazılım anlamında çok fazla geliştirilen yeni amiral gemisi telefon Samsung Galaxy S10+ bakalım özellikleri ve fiyatı ne durumda.

Galaxy Unpacked etkinliği kapsamıda tanıtılan cihazların en dolusu Samsung Galaxy S10+ modeli diyebiliriz. SamsunG2un yeni Infinity O kodu verdiği yeni ekran teknoloji ile üretilecek olan Galaxy S10 modelleri oldukça ilgi çektiğini söylemek mümkün. Şimdiden 2019’un en bomba telefonunun piyasaya çıkış yapacağını söylemek yanlış olmaz.

Samsung Galaxy S10 Plus Teknik Özellikleri;

6.4 inç, QHD+ ekran teknolojisi ve Gorilla Glass 6 ile üretilecek olan Galaxy s10 Plus bu özellikleri sayesinde çok net detaylar kullanıcılarına sunacak. Dünyanın ilk Dinamik Amoled ekranına (renklerde canlılığı derecelendiren VDE sertifika ve yüksek kontrast oranı) sahip olacak olan cihaz, Samsung Galaxy S10 Plus’ın birbirinden farklı 2 modeli Türkiye’de satışa çıkacak. Yeni Galaxy serisi, en fazla ışığa sahip olan bölgelerde bile en iyi fotoğrafı yakalama özelliğine sahip olacak. Bu görüntü teknolojileri sayesinde, görüntü ve fotoğraf kalitesinde standartları belirleyen Display Mate firması tarafından da onay aldığını belirtmek gerek.

Dinamik AMOLED dedikleri teknoloji ile, TÜV Rheinland sertifikalı Eye Comfort ekran özelliğiyle fotoğraf kalitesinde sorun yaşamadan ve bunun yanında çeşitli filtreler eklemeye gerek duymadan mavi ışıkları en aza ingirdeyerek gözlerdeki yorulmayı da düşürmeyi hedefliyor.

8 GB RAM 128GB depolama, 8GB RAM 512GB depolama olarak iki farklı şekilde piyasaya çıkan olan Galaxy S10 Plus, önünde iki adet selfie kamerası bulunacak. Arka kısma baktığımızda ise HDR10+ video çekimine izin verecek olan 3 adet kamera ile geliyor (biri geniş, biri ultra geniş 123 derece, diğeri normal) Günümüz her cihazın olmazsa olmazı olan parmak izi tarayıcısı da cihaza entegre edilmiş ancak daha da geliştirilmiş olarak karşımıza çıkacak bu parmak izi teknolojisi. Galaxy s10 Plus gücünü 4100 mAh bataryadan alacak.

Samsung Galaxy S10 Plus Önemli Özellikleri

Ekrana Gömülü (Ekran içi) Ultrasonik Parmak izi Tarayıcı

Dinamik AMOLED Ekran

HDR10+ Sertifika

Çift Piksel ve Çift Diyafram Özellikli Profesyonel Kalitede Yapay Zekalı Kamera

Kablosuz Güç Paylaşımı

Akıllı Performans

Bixby Rutinleri

Samsung Galaxy S10 Plus Renk Seçenekleri

Qualcomm firmasının 5G desteği sunan Snapdragon 855 mobil platformu / Samsung’un yapay zeka ile güç verdiği Exynos 9820 işlemcisinden güç alan Samsung S10 Plus’ın 128GB hafızaya sahip olarak satılacak modelinde şu renk seçenekleri mevcut olacak; Prizma Yeşil, Prizma Siyah ve Prizma Beyaz;

512GB hafızalı olarak satılacak olan modelinde ise sadece Seramik Beyaz renk seçenekleri bulunuyor.

Samsung Galaxy S10 Plus Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

128GB hafızalı Galaxy S10+, 27 Şubat 2019 tarihinden Türkiye’deki raflarda yerini alacak. Şuan için açıklanan ve tavsiye satış fiyatı; 7,499TL. olarak belirlenmiş durumda 21 Şubat 2019’ tarihinden itibaren ön siparişlere açılacak olan Galaxy S10 Plus, stoklarla sınırlı olacak. Sınırlı bir sayıda ön sipariş alınacak olan Galaxy S10+ için ön sipariş verenlere birde 799 TL değerinde Galaxy Buds kablosuz kulaklıklar için çekiliş hakkına sahip olacak.

512GB hafızalı olarak satılacak Galaxy S10+ modeli şuan için ülkemizde ne zaman ve ne kadar ücretle satılacağı belli olmadı. Bu konuda bilgi geldiği takdirde sizlerle paylaşacağız.