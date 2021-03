Her bir bilgiye, ürüne ve genel anlamda her şeye ulaşabildiğimiz tek yer var, o da internet. İnternet aracılığı ile tüm dünyaya ulaşabiliyor ve her türlü bilgilere bir tık sayesinde erişebiliyoruz. 2020 yılında yapılan bir araştırmada (WeAreSocial) dünya genelinde 4,5 milyardan fazla kişi internet kullanıyor. Ayrıca sosyal medya kullananların sayısı 3,8 milyarı aşmış durumda. Hal böyle olunca internetin çok daha fazla gelişeceğini ve sürekli yeniliklerin çıkacağını unutmamak gerekir.

Gelişen teknoloji ve gelişen çağımızda sizlerde internet ortamında yerinizi almakta geç kalmamalısınız. Eğer internet üzerinden ürün ve ya hizmet satıyorsanız kalitenize çok önem vermeniz gerekmektedir. Gelişen ve yenilenen internet dünyasında araştırmalar yaparak ve farklılıklar elde ederek internet dünyasında adınızı yazdırabilirsiniz. Geliştirdiğiniz projeleri yayınlamaktan asla vazgeçmeyin, çünkü artık her şey internet oldu desek bu konuda yanılmayız.

Peki benim harika bir projem var ve internet üzerinden bu projemi duyurmak istiyorum fakat hiç bir bilgim yok neler yapabilirim diyorsanız gelin size internet sitelerinin nasıl popüler olduğunu ve nasıl arama motorlarında üst sıralarda bu kadar sağlam durabildiklerini anlatalım. İlk işimiz SEO tabii ki. Web siteniz var ise öncelikli işiniz SEO’yu iyice kavramak. Bu terim 3 harf olsa da, 3 harften de çok fazla.

SEO Nedir?

Bu sorunun en basit cevabı bir web sitesi hakkında arama motorları için iyileştirme çabalarının yapıldığı çalışma SEO nedir sorusunun cevaplarındandır. İnternet kullanıcıları arama yaparken, arama sonuçlarında genellikle ilk sayfalardaki siteleri ziyaret etmektedirler. Web sitesi sahibinin de kullanıcıların ilk uğrak noktası olmak istemesi bir zaman sonra bu sektörün oluşmasında büyük bir önem kazanmıştır.

İnternet üzerinden yayın yapan siteniz var ise ayrıca yüksek kitlelere de ulaşarak güzel işler yapmak istiyorsanız çalışmalarınızı hızlandırmanız gerekecektir. Bunun için web site sahiplerinin en çok dikkat etmesi gereken konu SEO nedir konusu olduğunu söylemekte yarar var.

SEO nedir? SEO’nun genel mantığını kavramak adına size bir örnek vererek başlamak istiyorum. Kısa tabiri ile arama motorlarında üst sıralarda yer almak için yapılan optimizasyondur. Daha kapsamlı anlatmak gerekirse; e-ticaret siteniz var ve ürünlerinizi daha fazla kitleye yaymanız gerekiyor ancak bir sorun var, e-ticaret siteniz pek fazla ziyaretçiye sahip değil. O halde ne yapmanız gerekir? Ya reklam vererek üst sıralarda yer alacaksınız ki bu epey maliyetli olacak, ya da SEO çalışması yaparak üst sıralarda yerinizi alarak ürünlerinizi daha fazla kişiye gösterebileceksiniz.

SEO konusunda oldukça başarılı bulduğum ve SEO ile alakalı harika işlere imza atan

Sorusunun cevabı için öncelikle ilgili anahtar kelime taranır. Anahtar kelime, arama motorlarında üst sıralara çıkarak bu kelimelere ait olan ve arama trafiğinde en fazla ziyaretçi sayısına ulaşmak hedeflenir.

Genel olarak SEO çalışmaları, site içi SEO ve site dışı SEO olarak ikiye ayrılmaktadır. Site içi SEO, kişiye ait web sitesinin tasarımı ve yazılımı ile beraber hali hazırda sahip olduğu içerikler için yapılan kapsamlı çalışmalardır. Site dışı SEO da site dışından gelen görsel materyaller, linkler, bloglar ve sosyal medya forumları gibi birbirinden farklı kaynaklar üzerinden internet kullanıcılarının siteye akışını sağlamak ve sitenin kalitesinin arttırılarak tanınmasını sağlamak hedeflenir.

Neden SEO

SEO bir sitenin can damarıdır, kalbidir her şeyidir. Web sitenize SEO çalışmaları yapmak, size ziyaretçi getirecektir. Şöyle örnek vermek gerekirse; günlük web sitenize 50 kişi giriyorken, SEO yaptırdığınız veya yaptığınız çalışmalar neticesinde 500+ ziyaretçi alabilirsiniz. Bu da size ekstra müşteri demek olacaktır. İnterntet üzerinden ayakkabıcı satıcısısınız ve günlük ziyaretçiniz 500+ olduğunu düşünün. 50 kişide 50 sipariş mi almak mantıklı yoksa 500+ kişide 50 sipariş mi? Neden SEO işte bu yüzden :), daha fazla ziyaretçi daha fazla müşteri siparişi demektir.

Bir web sitesinin ilk sayfada yer alması ve daha çok ziyaretçi çekebilmesi için SEO çalışmaları burada devreye girerek, diğer yandan web sitelerini tüm yönüyle arama motorlarına uyumlu bir hale getirir. Oldukça nitelikli ve kaliteli bir SEO çalışması sonucunda, internet kullanıcılarının daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşacakları bir web sitesi platformu oluşturulur. Dolayısıyla Neden SEO diye soracak olursanız; SEO çalışması daha anlaşılır, kolay kullanım ve ziyaretçinin aradığı şeyi veren bir web sitesi seviyesine gelmesine yardımcı olur.

SEO Nasıl Yapılır?

Web site sahibi olmak o kadar zor değil, fakat oluşturulan web sitesinin kitlelere ulaşması ve belli bir ziyaretçi sayısına ulaşması bir takım çalışmayla mümkün görülmektedir. Sitenin grafikleri ve işleyişi ne kadar iyi olursa olsun ziyaretçiyle paylaşacak ve işe yarayacak bir bilgiye sahip değilse sitenizi maalesef tozlu raflarda yerini alması içten bile değildir. İnternet ortamında yayın yapan siteniz, yüksek kitlelere ulaştırmanız gerekiyor ki yaptığınız işleri daha fazla kitleye duyurabilesiniz. Burada da ortaya SEO ( Arama Motoru Optimizasyonu) çıkıyor. Yapılacak SEO ( Arama Motoru Optimizasyonu) çalışmaları 2 ana başlık altında inceleyebiliriz.

SEO çalışması, zor bir çalışma olmakla beraber web siteleri için gerekli bir çalışmadır. İnternet kullanıcıları, merak ettikleri soruları arama motoruna yazarak cevabını aramak isterler ya da alışveriş yaptıklarında arama motoruna almak istedikleri ürünü yazarlar. Dolayısıyla karşılarına çıkan web siteleri ile ihtiyaçlarını bu doğrultuda giderirler.

SEO Nasıl Yapılır sorusunun cevabını arıyorsanız biz size söyleyelim; SEO yapmak, aslında sayfanızın ön plana çıkmasını sağlamaktır. Öncelikle arama motoruna odaklanmalı ve SEO çalışmasının teknik aşamaları konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. SEO danışmanlığı yapan ve işinde uzman kişilerden alınan SEO danışmanlığı hizmeti alarak, istenilen web sitesi için detaylı bir SEO raporu çıkarılır. Daha sonra birçok kriter göz önüne alınır ve çıkarılan rapor analiz edilerek site içi SEO ve sitenizin dışında kalan Site dışı SEO olarak adlandırılan işlemlere belirli çalışmalar yapılır. Sitenizin verdiği hizmet göz önünde bulundurularak, gerekli olan kelime ya da kelime grupları baz alınır. Sonuç olarak siteniz, arama motorları tarafından sık arananlar listesine girecek ve üst sıralara çıkabilecektir.

Site İçi Optimizasyon

Site içi optimizasyon, web sitenizin arama motorlarına uyumlu bir şekle bürünmesi olayıdır. Bilinen ve en çok ziyaret edilen arama motoru Google olduğuna göre, Google’ın belirlediği belli başlı kurallar ve şartlar mevcut. Bundan dolayı da Google’ın koymuş olduğu bu kurallara uymak durumundayız. Genel olarak kurallar; başlığın içerik ile uyumu buna web tasarım dilinde Title denilmektedir. Birde ziyaretçiyi çekmekte en çok işe yarayan bölüm olan tanım kısmı bizi en çok ilgilendiren durumlardan. Bu kısıma web dilinde Desciription deniliyor. Son olarak ise anahtar kelimeler sitenin en can alıcı noktası. SEO çalışmalarında önemli bir yere sahip oluyor. Bunun öz ismi ise Keywords olarak karşımıza çıkıyor.

İç optimizasyon, isminden de anlaşılacağı üzere web siteleri için yapılan değişikliklerle ilgili olan bir çeşit optimizasyon türüdür. Kullanıcılara gösterilen içeriğinizin nasıl göründüğünü bilmek önemlidir. SERP’te Bir başlık, bir açıklama ve bir web sitesi URL’si, web sitesini optimize etmeye başladığınız zaman ilk sırada iyileştirilmesi gereken alanlardır. Size ait web sitenizin her sayfasında benzersiz, açıklayıcı ve ilgi çekici bir başlık girmeniz gerekir. Bununla birlikte net ve içeriğe hitap eden URL yapısına sahip olmanız gerekir. Doğru iç optimizasyon için ele alınması gereken faktörler şunlardır;

Web sitenizin ilgili olduğu sektöre uygun ilgi çekici içerikler hazırlamalısınız

Her sayfaya ayrı ayrı benzersiz başlık ve açıklama etiketi kullanılmalıdır

kullanılmalıdır Başlık etiketlerinin (H1 – H6) uygun olarak kullanıldığına emin olmalısınız

Görsel optimizasyon, görsel URL kullanımı ve ALT etiket kullanımına özen gösterilmelidir

Web sitenizin mobil dostu olmasından emin olmalısınız

Web sitenizin hızlı açılmasını sağlamalısınız

Tüm bu aşamalar sıralamanızı iyileştirerek daha fazla ziyaretçi çekmenizi sağlayacaktır.

Makale ile Site Besleme

Birçok kişi tarafından yapılan ama anlamı tam olarak bilinmeyen içerik, günümüz dijital dünyasında yazılı, sesli, görsel ve görüntüye kadar ne var ne yoksa hepsi içeriğin ana kuralıdır. Fakat bu içerikler, akıcı, göze hitap eden, kendini okutan, anlaşılır dilde olan ve konunun ihtiyacına uygun bir içerik olması gerekir. Bu durum ise aslında "nitelik" olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca hiçbir şekilde hiçbir yerde olmaması ve bildiğimiz üzere "intihal içerik" olmaması gerekir. Nitelikle birlikte "özgünlük" kavramı ele alınarak bir içeriğin "hem nitelikli hem de özgün" olması gerekmektedir. Asıl konumuz olan ve sıklıkla duyduğumuz SEO açılımı yapılırken genel tanım "arama motoru optimizasyonu" olup "SEO UYUMLU MAKALE" yazım teknikleri nelerdir, nasıl yapılmaktadır, kimlerden destek alınmalıdır?

Dış Optimizasyon

Dış Optimizasyon (Dış SEO çalışması) adından da anlaşılacağı üzere site dışında gerçekleşmekte olan etkileşim ve paylaşımları içerir. Bu çalışma, internet projelerinin popülaritesi ve bilinirliğinin arttırılması şeklinde de düşünülebilir.

Oldukça hassas olan Site dışı SEO, dikkat edilmesi gereken bir çalışmadır. SEO çalışmalarında Google’ın kandırılmasına yönelik yapılmış olan site dışı paylaşımlar, Google tarafından bu sayfanın silinmesine kadar büyük hasarlara neden olabilir. Neden SEO sorusu burada devreye giriyor. Doğal yöntemlerden uzak bir şekilde siteyi öne çıkarmak için yapılan suni popülerlik çalışmaları, gelecek dönemlerde sitenizi tehlikeye atar. Google, yapılan bu çalışmaları kolaylıkla tespit etmektedir.

Site içi ve dışı optimizasyonlarında eğer altyapınız WordPress ise bu ; En İyi WordPress Seo Eklentisi konumuza da göz atmanızı tavsiye ederim.

Web siteleri, olumsuz tespitlere maruz kalınca sıralama kaybı yaşamakta ve toparlanması zor olan bir yola girer. Site dışı yapılan çalışmaların bir diğer ismi backlink çalışmalarıdır.

Backlink Nedir?

Bir web sitesinin başka bir web sitesi için referans olarak link vermesi işlemine backlink denir. Bu durumun anlaşılır olması için şöyle açıklayalım; Google tarafından güvenli ve popüler olan bir site, kendi sitesi içinde sizin sitenizi önererek kendi kullanıcılarına tavsiye ediyorsa, Google sizin sitenize de güven duymuş olacak. Seo nedir mantığını iyi kavramak gerekmektedir, çünkü bir web sitenin gelişmesi için en önemli şeylerin başında gelmektedir. Bunun için ise makalemizi iyi tanımanız gerekmektedir.

Dolayısıyla bu popülerlik sayesinde sitenize hem trafik çekecek hem de bilinirlik oranını arttırmış olacaksınız. Google’ın son güncellemeleri ile beraber, backlink oldukça hassas davranılması gerek bir konu olmuştur.

Doğal olmayan yollarla popülariteyi sağlamak isteyen siteler için Google, arama kelimelerinizi filtreye düşürerek sitenizi geri plana atar. Siteniz bu durumda kapanma noktasına bile gelebilir. Bu yüzden para karşılığı alınan suni backlink için sitenizi kesinlikle tehlikeye atmayın.

Doğal Backlink

Doğal Backlink oluşturmak için öncelikle iyi bir içeriğe ihtiyacınız var. Bu durumda iyi bir içerik sunduğunuzda sitenize gelen ziyaretçiler, sizden edinmiş olduğu bilgiler sayesinde başkalarına da sitenizi tavsiye edebilir. Dolayısıyla siz de bu durumda doğal bir link kazanmış olursunuz. Fakat tüm çalışmalar sadece link atmaktan ibaret değildir. Doğal backlink için güncel ve kaliteli içerikler hazırlanmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Neden SEO çalışması yaptırmalıyım?

Pazarlama, bir firmanın yaşam döngüsünü sürdürebilmesi ve devamlılığını sağlaması açısından temel ihtiyaçlardan biridir. Pazarlama sayesinde firmalar, kurumsallaşmaya giderek daha çok büyümektedir. SEO çalışmasını da bu şekilde düşünebilirsiniz. Bir internet sitesinin pazarlama yatırımı SEO olup, internette var olmak ve geniş kitlelere ulaşmayı hedefler. Sitenizin Google’da var olmasını istiyorsanız alanında uzman bir SEO danışmanıyla çalışmaya başlamalısınız.

SEO desteği aldıktan sonra web sitem ne zaman üst sıralara çıkar?

Üst sıralara çıkmak ve Google’da var olmak için düzenli bir çalışma ve bekleme süresi gereklidir. Bu bekleme süresi 3 ila 12 ay arasında değişmektedir. Bu zaman aralığının belirlenmesindeki en önemli faktörler web sitenizin sunumu, dinamik yapısı, Google algoritmasına uyumluluğu ve hedef kitlesi gibi standartlar göz önüne bulundurulmalı; rekabet hacmi tespit edilmelidir.

SEO çalışması sitemde ne kadar trafik oluşur?

Google’da üst sıralarda yer aldığınız zaman trafik artışı da beraberinde olacaktır. Trafik artışı her geçen ay artmakla beraber SEO çalışması ile %10 ve %60 üzerine kadar çıkabilmektedir.

SEO çalışması için SEO nasıl yapılır sorusuyla başladığınız bu yolda, destek almaya karar verdiğinizde ve çalışmaya başladıktan sonra web sitenizi kesinlikle bırakmamalısınız. Ziyaretçileriniz için düzenli olarak yeni içerikler üretmeniz gerekir. “Sitem artık oturdu, bu kadar içerik yeterli” dediğiniz zaman sitenizin kendi kendine düşüş yaşayacağını ve ilk sayfalardayken arka plana atılacağınızı unutmayın.

SEO çalışmasında kısa süre içerisinde bir sonuç beklemek büyük bir hatadır. Unutmayın ki SEO çalışması aynı zamanda sabır ve zaman gerektiren bir iştir.

Ayhan Karaman ve ekibi SEO eğitimi konusunda en çok tercih edilen ekiplerin başında geliyor. Uzun soluklu ve piyasada kalıcı olmak istiyorsanız Ayhan Karaman ve ekibinin bu muhteşem eğitimlerine bir göz atmanızı tavsiye ediyorum.