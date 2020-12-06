Instagram’da Ziyaret Edilen Web Siteleri Nasıl Görüntülenir?

Instagram, fotoğrafları paylaşmak içindir ve bu nedenle, diğer sosyal medya platformlarına kıyasla Instagram’da bağlantı paylaşmak kolay değildir. Ancak şirket, kullanıcıların ürün sayfalarına veya bloglara bağlantı paylaşmasına izin verdi. Instagram’ı kullanırken yüzlerce gönderi ile karşılaşacaksınız ve bunların çoğu bağlantı içerecek. Uygulama ayrıca, uygulama içindeki bağlantılara göz atmanıza da olanak tanır; bu, bağlantıların Instagram’da açılacağı ve uygulamadan çıkmanız veya farklı bir tarayıcıda açmanız gerekmeyeceği anlamına gelir. Platform ayrıca ziyaret ettiğiniz tüm bağlantıların kaydını tutar. Bu yazıda, ziyaret ettiğiniz bağlantıları nasıl kolayca görüntüleyebileceğinizi ve isterseniz bağlantıların bir kısmını veya tamamını nasıl sileceğinizi göstereceğiz.

Instagram’da Ziyaret Edilen Bağlantılar Nasıl Kontrol Edilir?

Adım: Akıllı telefonunuzdaki Instagram uygulamasını açın. Adım: Şimdi, ekranın sağ alt köşesindeki profil simgenize dokunun. Adım: Profil sayfanızda, sağ üstteki menü simgesine dokunun. Adım: Şimdi, menüden “Etkinliğiniz” seçeneğine dokunun. Ziyaret ettiğiniz tüm bağlantıları “Bağlantılar” sekmesi altında göreceksiniz.

Gördüğünüz bağlantılar tarihe göre düzenlenmiştir ve en son ziyaret edilen bağlantı en üstte görünür. Bağlantıya dokunup basılı tutarsanız, söz konusu bağlantıyı gizlemek veya silmek için bir seçenek elde edersiniz. Bunun için herhangi bir arama özelliği bulunmadığını unutmayın. Bu nedenle, belirli bir bağlantıyı ziyaret etmek istiyorsanız, listeyi kaydırmanız ve bulduğunuzda üzerine tıklamanız gerekir. Sosyal medya hakkında daha fazla haber ve ipuçları için sitemizi takip etmeye devam edin.

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