Xiaomi redmi note 8 ve pro kamera ayarları en doğru şekilde nasıl yapılır? En iyi fotoğraflar ve videolar nasıl çekilir? Hâlâ doğru cevabı bulamadınız mı? Bu yazımızda siz değerli okuyucularımız için en doğru ayarları ve bilgileri bir araya getirerek mükemmel kamera kamera deneyimi yaşatmaya geldik.

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Bu makalede geçen yöntemler note 8 tüm serisi için geçerlidir.

Xiaomi Redmi Note 8 ve Pro Kamera Ayarları Nasıl Yapılır 2022

Redmi note 8 ve pro kamera ayarları en güncel halini sizde uygulayarak mükemmel fotoğraflar çekebilir, sosyal medyada paylaşabilirsiniz. En güzel story’ler sizlerin olabilir. Bunun için yapmanız gereken adımlar için aşağı doğru devam edin.

Redmi Note 8 orjinal kamera ayarları nasıl yapılır?

Eğer kamera ayarlarını karıştırdınız ve kötü fotoğraflar çekiyor iseniz default ayarlara dönmeniz gerekmektedir. Bunun için öncelikle kamera uygulamasını açın. Daha sonra bu sayfadan sağ üstteki 3 çizgi ye tıklayın. Sonrasında ise sol üst köşede yer alan ayarlar işaretine tıklayın. Açılan sayfada en alta inerek varsayılan ayarları geri yükle diyerek orjinal ayarlara geri dönebilirsiniz.

Redmi Note 8 ve Pro Kamera Ayarları – Profesyonel Çekimler Nasıl Yapılır?

Xiaomi redmi note 8 kamera ayarları en doğru şekilde nasıl yapılır ve en güzel fotoğraflar nasıl çekilir, sizlere en önemli püf noktaları anlatacağız.

Xiaomi rredmi note 8 ve pro kamera ayarları

Filigran: Çektiğiniz fotoğraflar havalı gözükmesi için filigran ekleyin. Canlı ipuçları: Bu seçeneği açık olması size birtakım öneriler sunacaktır. Qr kodu tara: Bu seçenek fotoğraf çekimi esnasında pek bir işinize yaramayabilir. Ultra geniş çekimlerde bozulmaları düzeltin: Bu seçeneği mutlaka açık bırakın. Geniş açı çekimlerde daha başarılı sonuçlar alacaksınız. Fotoğraf Kalitesi: Bu seçeneği en yüksek ayara getirin. Ses tuşları fonksiyonu: Kalite için önemsiz bir seçenek. Dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Odakla ve Çek: Bu seçeneği mutlaka açık bırakın. Fotoğraflarınız daha da kaliteli olacaktır.

Xiaomi Redmi Note 8 ve Pro Serisinde Pro Mode Kamera Ayarları Nasıl Yapılır

Otomatik ayarlarda çekilen fotoğraflar sizi kesmiyor mu? Daha da kaliteli fotoğraflar mı çekmek istiyorsunuz. Sizler içinde makalemizde neler yapabiliriz hepsini ele aldık.

Adı üstünde daha kaliteli ve istediğiniz ayarlarda fotoğraflar çıkarabilmek için pro mod da çekimler yapmanız gerekecek. Fakat alışana kadar bu işlem biraz zaman alacaktır. Pro mod da çekimler yapmak zaman, sabır ve yaratıcılık istemektedir. Bunun kesin kurallı bir ayarı yoktur. Tamamen bulunduğunuz ortam ve ışık nesne dengesine ve sizin zevklerinize bağlı olarak değişmektedir.

Redmi note 8 kamera ayarları pro mod dikkat etmeniz gereken adımlar :

Pro Mod seçeneğine geçiş yap. İSO ayarını yap: En iyi İSO ayarını yapmak için yavaş yavaş İSO ayarlarını değiştir. İşte bu dediğin zaman en iyi İSO ayarını buldunuz. Kamera açısını ayarla: Geniş açı seçeneğini aktif etmek size daha fazla detay ve daha güzel fotoğraflar sunacaktır. Kontrast ve Doygunluğu ayarla: Kontrast ve doygunluk ayarları ile oynayarak en sevdiğiniz renkleri elde edebilir, can alıcı çekimler yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey, zaman ortam ve yaratıcılık geri kalan herşey sizin kontrolünüzde. Beyaz dengesini ayarla: Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz? O halde beyaz dengesine bakmaya ne dersiniz? HDr seçeneğini kullan: En gerçekçi renklere ulaş. Makro çekimler yap: Yakın çekimler mi yapmak istiyorsun? Makro seçeneğini değerlendirin. En iyi yakın çekimler bu seçenekten geçer.

Hala yazdıklarımız ile yetinmeyenler mi var? Sizler içinde bir seçenek var ne mi? Aşağıya devam et o halde.

Xiaomi Redmi Note 8 ve Pro Gcam Kamera Ayarları Nasıl Yapılır

Redmi note 8 ve pro Gcam Kamera ayarları ve kurulumu tüm detayları ile birlikte sizler için derledik.

Xiaomi Redmi Note 8 Gcam Kurulumu

Videonun açıklama kısmında vermiş olduğumuz linkten apk dosyasını indirin. Dilerseniz Google üzerinden de en uyumlu Gcam apk aratabilirsiniz. Linkteki dosya note 8 tüm serileri için geçerlidir. Daha sonra harici kaynaklardan yüklemeye izin ver diyerek yüklemeyi tamamlayın.

Redmi Note 8 Gcam Ayarları

Ayarlar için linkteki videoyu izleyerek gerekli ayarları yapabilirsiniz.

Ayrıca aaçıklama kısmında yer alan hazır ayarları da yükleyebilirsiniz.

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