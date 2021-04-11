Youtuberlar 1 Milyon İzlenme Başına Ne Kadar Kazanıyor - Teknofeed.COM

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Youtuberlar 1 Milyon İzlenme Başına Ne Kadar Kazanıyor
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Youtuberlar 1 Milyon İzlenme Başına Ne Kadar Kazanıyor

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Youtuberlar 1 Milyon İzlenme Başına Ne Kadar Kazanıyor
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Youtuberlar 1 milyon izlenme başına ne kadar kazanıyor sorusu günden güne popülerliği artan bir platform haline gelen YouTube üzerinden elde edilen kazançları algılayabilmek açısından son derece merak edilen konulardan biri haline gelmiştir.

Günümüzde internet ve sosyal medya kullanımının yoğunlaşması ile birlikte pek çok mecrada içerik üreten kişilerin kazanç elde etmeye başlaması söz konusu olmaktadır. Bu noktada pek çok kişi bu alanda çalışmak istemekte ve sistemin nasıl ilerlediğini merak etmektedir. Aynı zamanda takip ettikleri kişilerin ne ölçüde kazanç elde ettikleri hakkında fikir sahibi olma ihtiyacı duymaktadırlar.

Youtuberlar 1 milyon izlenme başına ne kadar kazanıyor
Youtuberlar 1 milyon izlenme başına ne kadar kazanıyor

Instagram ve YouTube üzerinden sanılandan daha çok kazanç elde eden çok sayıda fenomen bulunmaktadır. Kimisi kendi yaşamını paylaşarak kimisi eğlenceli içerikler çekerek ve daha farklı pek çok konuda paylaşım yaparak yüksek miktarlarda kazanç elde etmektedirler. Bu noktada pek çok kişinin aklında Youtube 1 milyon izlenme kaç para, ne kadar kazanıyor gibi sorular oluşmaktadır. Vergi mükellefi de olmaya başlayan youtuberların para kazanmalarını hesaplamak için bir algoritmadan yola çıkarak fikir yürütmek gerekmektedir.

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1Youtube Kazanç Tablosu
2Youtube 10 Milyon Abone Kaç Para
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Youtube Kazanç Tablosu

Youtube kazanç tablosu ile ilgili belirtilmesi gereken en temel bilgi, izlenmelere göre her içerik üreticisinin aynı ücreti elde etmediğidir. Bu bağlamda kazanç farklılığında en etkili hususlar şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Videonun izlenme süresi
  • Abone sayısı
  • İçeriğinde reklam yer alması,
  • Beğenilerin oranu
  • Yorum sayısı
  • Video içeriğinde Youtube kurallarına aykırı bir içeriğin olup olmadığı gibi durumlar bağlamında değişiklik gösterebilmektedir.

Bu bağlamda daha az izlenmede daha fazla kazanç elde eden kişiler olabildiği gibi çok izlenmede belli kuralları ihlal ederek hiç kazanç elde etmeyen kişiler de bulunmaktadır.

Youtuberlar 1 milyon izlenme başına ne kadar kazanıyor
Youtuberlar 10 milyon izlenme başına ne kadar kazanıyor

Youtube 10 Milyon Abone Kaç Para

Youtube 10 milyon abone kaç para sorusu kanala göre değişiklik gösterebilmekle birlikte her koşulda çok yüksek bir kazanç elde ettiğini söylemek mümkün olmaktadır. 1 milyon görüntüleme ile 2 bin dolar ve 40 bin dolar arasında kazanç elde edildiği düşünüldüğünde 10 milyon abonesi olan bir Youtuber için elde edilen aylık gelirin normalin çok üstünde olduğunu söylemek olanaklıdır.

Bir önceki yazımız olan Müzik Dosyalarınızı YouTube Music'e Nasıl Yükleyebilirsiniz? başlıklı makalemizde YouTube Music, youtube music nasıl kullanılır ve youtube music şarkı yükleme hakkında bilgiler verilmektedir.

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