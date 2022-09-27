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Youtube 1 Milyon İzlenme Kaç Para

Aybüke 8

Youtube platformunu meslek haline getiren bireyler, ürettikleri içeriklerin izlenme sayısına göre para kazanmaktadır. Çoğu kişi de YouTube 1 milyon izlenme kaç para ve 1 milyon izlenme kaç TL gibi sorulara cevap aramaktadır. Bu noktada bilinmesi gerekir ki, her Youtuber 1 milyon izlenmede aynı oranda kazanmamaktadır.

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1 1 Milyon İzlenme Kaç TL YouTube?
2 Youtube 1 Milyon İzlenme Kaç Para Türkiye 2022?
3 Youtube 100 Milyon İzlenme Kaç Para?
4 Türk Youtuberlar ne kadar kazanıyor?
5 Yabancı Youtuberlar ne kadar kazanıyor?
5.1 Youtube Kazanç Hesaplama Sitesi
5.1.1 100 bin izlenme kaç tl ?

1 Milyon İzlenme Kaç TL YouTube?

Youtube’da 1 milyon izlenme kaç para sorusunun yanıtını merak eden sayısız birey bulunmaktadır Bu noktada Youtube platformunda içerik üreticiliği yaparak gelir elde eden Youtuberların farklı kazançlarının olduğunu bilmek gerekmektedir. Zira her içerik üreticisi 1 milyon izlenme için aynı parayı kazanmamaktadır.

Youtube kazanç tablosu belirlenmesi yapılırken Youtube kanal sahiplerinin beğeni sayıları, paylaşılma oranları, kanalın aktiflik durumu gibi sayısız faktör değerlendirilmektedir. Bu nedenle belirtilmesi gerekir ki, her 1000 izlenme için elde edilen kazanç 0.5 ila 2 Dolar arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Bu bağlamda 1 milyon izlenme elde eden bir Youtube içerik üreticisi 2 bin Dolar ile 40 bin dolar arasında para kazanabilmektedir.

Ayrıca bu gelir miktarı ve oranları sizlerin kanalınızın kategorisine göre değişmektedir. Bazı kanallar 1000 izlenmeye 5 dolar bile verebilir. Bu tamamen kategori ve izleyen kitleye göre katlama yaparak aetabilmektedir. Bu sebeple çok net bir rakam söylemek zor olmaktadır.

YouTube 1 milyon izlenme kaç para
1 Milyon İzlenme Kaç TL YouTube Türkiye

Youtube 1 Milyon İzlenme Kaç Para Türkiye 2022?

Youtube 1 milyon izlenme kaç para Türkiye araştırması yapan insanlar, bu noktada kazançların ülkeye bağlı olarak pek fazla değişmediğini bilmelidir. Zira Türkiye’deki bir içerik üreticisi, başarısı ve hitap ettiği kesime göre yurtdışındaki bir içerik üreticisinden daha fazla para kazanabilmektedir.

  • Bu demek oluyor ki, 1 milyon izlenme sayısına erişen videoların geliri ülkemizde de 2 bin dolar ile 40 bin dolar arasındadır.
  • Yalnız Türkiye ile Yurt dışı gelirlerinde şöyle bir durum söz konusu olmaktadır. Türkiye kazançlarında gün sonu elde ettiğiniz gelir anlık kur fiyatına göre tl ye çevrildiği için o gün kur düşük ise daha az gelir getirmiş olacaktır.

Fakat yabancı bir adsense hesabınız ile kazanç elde ediyor olsaydınız siz parayı direk dolar olarak çekecektiniz. Ayrıca bu zaman diliminde dolar yükselirse kazancınız da ekstra artmış olacaktı. Türkiye adsense üzerinden böyle bir kazanç kaybı söz konusu olabilmektedir.

Youtube 100 Milyon İzlenme Kaç Para?

Youtube izlenme oranlarına ücretler her ülkeye göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca kanal kategorisi de, işin içine girince çok büyük farklar olabilmektedir.

Ülkemizde 100 milyona ortalama 200.000 TLile 500.000 TL kazanabilirken, yabancı ülkelerde bu rakam 200 bin ila 500 bin dolar seviyelerine çıkabilmektedir.

Youtube kazanç tablosu 2022 (Ortalama)Yabancı KanallarTürkçe Kanallar
Youtube 1000 izlenme500-1000 dolar10 ila 15 dolar
Youtube 1 milyon izlenme2.000-40.000 dolar1.000-10.000 dolar
Youtube 2 milyon izlenme4.000-60.000 dolar2.000-15.000 dolar
Youtube 3 milyon izlenme6.000-80.000 dolar3.000-20.000 dolar
Youtube 4 milyon izlenme8.000-100.000 dolar4.000-20.000 dolar
Youtube 10 milyon izlenme30.000 dolar 10.000 dolar
Youtube 25 milyon izlenme70.000 dolar25.000 dolar
Youtube 50 milyon izlenme100.000 dolar50.000 dolar
Youtube 75 milyon izlenme150.000 dolar75.000 dolar
Youtube 100 milyon izlenme250.000 dolar100.000 dolar

Türk Youtuberlar ne kadar kazanıyor?

Türkiye’de en çok kazanan youtube fenomenleri listesinde birçok youtuber bulunmaktadır. Kazançlarını ise nereden nasıl sağladığını soracak olursanız şu şekilde kazanç modelleri vardır;

  • Reklamlar: Youtube platformunda reklam kazancı elde edebilmek için minimum 1000 abone ve 4000 saat izlenme şartlarını sağlamanız gerekmektedir.
  • YouTube Premium: Bu seçenekte ise reklamsız video izlemek isteyen izleyiciler premium üyelik alarak videoları reklamsız izlemektedirler. Bu durumda ise yine izlenme durumuna premium üyelerden kanal sahiplerine bir miktar aktarılmaktadır.
  • Ürün Tanıtım: Tanıtım ayağında ise kazanç oranları takipçi sayınız ve izlenme oranınıza göre çok çok yüksek rakamlara çıkabilmektedir. Hatta tanıtımlardan elde edilen kazançlar bazen reklam gelirlerinden daha fazla olabilmektedir. Tamamen pazarlama odaklı bir gelir modeli olan bu seçenekte ürünlere bedava ulaşabileceğiniz gibi satış oranına göre de ekstra bonuslar kazanabilirsiniz.
  • Ürün satışları: Evet arkadaşlar bu aşamada ise birçok fenomen kendi markasını ve kendi ürünlerini geliştirmekte ve onları satmaktadır. Hem kendi ürününüzün reklamını yapabilir, en iyi şekilde pazarlamasını gerçekleştirir ve sürekli geliştirerek katma değeri yüksek bir marka yaratabilirsiniz. Eğer sadık bir hayran kitleniz varsa bu seçenek oldukça başarılı bir kazanç modelidir.

Şimdi ise bazı Türk youtuberların kazançlarına göz atalım.

Tabloda yer alan gelirler aylık izlenme sayılarına göre ve kategorisine bin gösterim başı ücretler hesaplanarak ortaya çıkmıştır. Gerçekte bu kazançlar daha fazla olması muhtemeldir.

Kanal AdıTakipçi Sayısı2022 Aylık Kazanç Miktarı (Ortalama Tahmini Değerlerdir. )
Oyuncak Oynuyorum10,8 Milyon1 Milyon TL
Enes Batur15,7 Milyon1 Milyon TL
Orkun Işıtmak9,96 Milyon1 Milyon TL
Dila Kent4,2 Milyon500.000 TL
Sevimli Dostlar7,34 Milyon500.000 TL
Deli Mi Ne8,04 Milyon300.000 TL
Niloya4,87 Milyon300.000 TL
Meryem Can4,53 Milyon150.000 TL
Türk Youtuberlar ne kadar kazanıyor 2022

Yabancı Youtuberlar ne kadar kazanıyor?

Youtuberlar ne kadar kazanıyor sorusuna yabancı kanallar üzerinden cevap verecek olursak bu durum daha da değişkendir. Yabancı kanal sahiplerinin geliri dolar üzerinden olacağı için kur fiyatlarındaki düşüşlerden etkilenmemektedir. Ay sonu kur yükseldiği zaman kazanç oranları TL ye çevirince daha da yüksek olabilmektedir. Buna rağmen çektiğiniz video içerikleri iyi bir kategoride veya yüksek bgbm li reklamlar çıkıyor ise çok yüksek rakamlar kazabilirsiniz.

Nate O’Brien

 1,1 milyon abonesi bulunan Nate O’Brien, aylık ortalama 40.000 dolar kazandığını açıklamıştır. Kanalına göz attığımız zaman ise finans kategorisinde olduğunu görmekteyiz. Nate O’Brien, bin görüntüleme başına ortalama 8 dolar kazanmaktadır.

SemideCoco

Masaj ve terapi üzerine içerikler üreten 240 bin abonesi bulunan SemideCoco, 1 milyon izlenme başına 4.000 dolar kazanmaktadır. Buradan şu sonuca varabiliriz: Kazancı belirleyen en önemli faktör kategorinizdir.

Kevin David

1,47 Mn abonesi bulunan Kevin David, 1 Mn izlenme başına 40.000 dolar kazandığını açıklamıştır.

Tiffany Ma

1,8 Milyon abonesi bulunan Tiffany Ma ayda 10.000 dolar kazanmaktadır.

Andrei Jikh

1,7 Milyon abonesi bulunan Andrei Jikh ayda 11.000 dolar kazanmaktadır.

Youtube Kazanç Hesaplama Sitesi

Youtube kazanç hesaplama sitesi adı altında pek çok web sitesi bulunmaktadır. Bu siteler, BGBG raporunun hesaplanmasına yardımcı olmakta ve bu bağlamda Youtube gelirinin ne kadar olacağının tahmin edilmesini sağlamaktadır.

Youtuberlar ne kadar kazanıyor sorusuna yanıt arayan bireyler, herhangi bir Youtube videosunun izlenme sayısını bu sitelerde yer alan hesaplama panellerine girerek gerçeğe yakın sonuçlar görebilmektedir. Bu sayede hem Youtube kanalı olan bireyler, hem de başkalarının Youtube kazancını merak eden bireyler, bu sorularına cevap bulabilmektedir.

100 bin izlenme kaç tl ?

Yabancı dilde bir kanalı bulunan Aybüke isimli bir okuyucumuz, söylediğine göre haftalık videolarına 100 bin görüntüleme almakta. Bu izlenmelere istinaden ise 500 ile 1000 dolar arasında bir kazanç elde ettiğini belirtmiş.

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8 Yorumlar
  1. Meliha diyor

    YouTube 500 milyon izlenme kaç tl olur acaba?

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    1. Aybüke diyor

      Öncelikle 1.000 000 izlenme kac tl sorusunu açık bir yanıt vermek gerekirse;
      2022 yılı itibari ile 10.000 tl ile 30.000 tl arası değişmektedir.

      Bu rakamlar ülkeye, kanal kategorisine göre değişmektedir.

      Bu durumda 500 milyon izlenme Türkiye olarak ele alırsak; yüksek bgbg li bir kanala sahipseniz 2 milyon TL civarı bir kazanç elde edebilirsiniz.

      Yabancı kanallarda, Amerika ve Almanya ya hitap eden kanallarda ise bu rakam 5 milyon TL civarlarında olmaktadır.

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  2. 4 milyon diyor

    Hocam youtube 17 milyon izlenme kaç para eder?
    Teşekkür ederim.

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    1. Aybüke diyor

      YouTube İzlenme parası 2022 yılında, 17 milyon da Türkiye izlenmelerine göre yaklaşık 100 bin tl ye kadar çıkabilmektedir.

      Fakat Amerika, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden izlenme alıyorsanız, yabancı kitleye hitap ediyorsanız bu rakam 30 bin dolar seviyelerine kadar çıkabilmektedir.

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  3. 10 milyon diyor

    YouTube İzlenme parasını nasıl alabilirim? Direk banka hesabıma çekebilir miyim. Aynı zamanda kredi borcumda var, banka otomatik keser mi?

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  4. Mehmet Ege Yetkin diyor

    Reis 2.885.383.000 izlenme ne kadar eder teşekkür ederim

    Orkun’un yaklaşık ne kadar kazandığını merak ediyorum

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  5. arzu diyor

    İyi günler hocam,
    Acaba 3 milyon izlenme kaç TL veya kaç dolar eder?

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  6. Delimi Ne diyor

    80 milyon izlenmeye kaç tl yada kaç dolar alırım?

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