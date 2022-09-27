Youtube platformunu meslek haline getiren bireyler, ürettikleri içeriklerin izlenme sayısına göre para kazanmaktadır. Çoğu kişi de YouTube 1 milyon izlenme kaç para ve 1 milyon izlenme kaç TL gibi sorulara cevap aramaktadır. Bu noktada bilinmesi gerekir ki, her Youtuber 1 milyon izlenmede aynı oranda kazanmamaktadır.

1 Milyon İzlenme Kaç TL YouTube?

Youtube’da 1 milyon izlenme kaç para sorusunun yanıtını merak eden sayısız birey bulunmaktadır Bu noktada Youtube platformunda içerik üreticiliği yaparak gelir elde eden Youtuberların farklı kazançlarının olduğunu bilmek gerekmektedir. Zira her içerik üreticisi 1 milyon izlenme için aynı parayı kazanmamaktadır.

Youtube kazanç tablosu belirlenmesi yapılırken Youtube kanal sahiplerinin beğeni sayıları, paylaşılma oranları, kanalın aktiflik durumu gibi sayısız faktör değerlendirilmektedir. Bu nedenle belirtilmesi gerekir ki, her 1000 izlenme için elde edilen kazanç 0.5 ila 2 Dolar arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Bu bağlamda 1 milyon izlenme elde eden bir Youtube içerik üreticisi 2 bin Dolar ile 40 bin dolar arasında para kazanabilmektedir.

Ayrıca bu gelir miktarı ve oranları sizlerin kanalınızın kategorisine göre değişmektedir. Bazı kanallar 1000 izlenmeye 5 dolar bile verebilir. Bu tamamen kategori ve izleyen kitleye göre katlama yaparak aetabilmektedir. Bu sebeple çok net bir rakam söylemek zor olmaktadır.

1 Milyon İzlenme Kaç TL YouTube Türkiye

Youtube 1 Milyon İzlenme Kaç Para Türkiye 2022?

Youtube 1 milyon izlenme kaç para Türkiye araştırması yapan insanlar, bu noktada kazançların ülkeye bağlı olarak pek fazla değişmediğini bilmelidir. Zira Türkiye’deki bir içerik üreticisi, başarısı ve hitap ettiği kesime göre yurtdışındaki bir içerik üreticisinden daha fazla para kazanabilmektedir.

Bu demek oluyor ki, 1 milyon izlenme sayısına erişen videoların geliri ülkemizde de 2 bin dolar ile 40 bin dolar arasındadır.

ile arasındadır. Yalnız Türkiye ile Yurt dışı gelirlerinde şöyle bir durum söz konusu olmaktadır. Türkiye kazançlarında gün sonu elde ettiğiniz gelir anlık kur fiyatına göre tl ye çevrildiği için o gün kur düşük ise daha az gelir getirmiş olacaktır.

Fakat yabancı bir adsense hesabınız ile kazanç elde ediyor olsaydınız siz parayı direk dolar olarak çekecektiniz. Ayrıca bu zaman diliminde dolar yükselirse kazancınız da ekstra artmış olacaktı. Türkiye adsense üzerinden böyle bir kazanç kaybı söz konusu olabilmektedir.

Youtube 100 Milyon İzlenme Kaç Para?

Youtube izlenme oranlarına ücretler her ülkeye göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca kanal kategorisi de, işin içine girince çok büyük farklar olabilmektedir.

Ülkemizde 100 milyona ortalama 200.000 TL ile 500.000 TL kazanabilirken, yabancı ülkelerde bu rakam 200 bin ila 500 bin dolar seviyelerine çıkabilmektedir.

Youtube kazanç tablosu 2022 (Ortalama) Yabancı Kanallar Türkçe Kanallar Youtube 1000 izlenme 500-1000 dolar 10 ila 15 dolar Youtube 1 milyon izlenme 2.000-40.000 dolar 1.000-10.000 dolar Youtube 2 milyon izlenme 4.000-60.000 dolar 2.000-15.000 dolar Youtube 3 milyon izlenme 6.000-80.000 dolar 3.000-20.000 dolar Youtube 4 milyon izlenme 8.000-100.000 dolar 4.000-20.000 dolar Youtube 10 milyon izlenme 30.000 dolar 10.000 dolar Youtube 25 milyon izlenme 70.000 dolar 25.000 dolar Youtube 50 milyon izlenme 100.000 dolar 50.000 dolar Youtube 75 milyon izlenme 150.000 dolar 75.000 dolar Youtube 100 milyon izlenme 250.000 dolar 100.000 dolar

Türk Youtuberlar ne kadar kazanıyor?

Türkiye’de en çok kazanan youtube fenomenleri listesinde birçok youtuber bulunmaktadır. Kazançlarını ise nereden nasıl sağladığını soracak olursanız şu şekilde kazanç modelleri vardır;

Reklamlar: Youtube platformunda reklam kazancı elde edebilmek için minimum 1000 abone ve 4000 saat izlenme şartlarını sağlamanız gerekmektedir.

Youtube platformunda reklam kazancı elde edebilmek için minimum 1000 abone ve 4000 saat izlenme şartlarını sağlamanız gerekmektedir. YouTube Premium : Bu seçenekte ise reklamsız video izlemek isteyen izleyiciler premium üyelik alarak videoları reklamsız izlemektedirler. Bu durumda ise yine izlenme durumuna premium üyelerden kanal sahiplerine bir miktar aktarılmaktadır.

: Bu seçenekte ise reklamsız video izlemek isteyen izleyiciler premium üyelik alarak videoları reklamsız izlemektedirler. Bu durumda ise yine izlenme durumuna premium üyelerden kanal sahiplerine bir miktar aktarılmaktadır. Ürün Tanıtım : Tanıtım ayağında ise kazanç oranları takipçi sayınız ve izlenme oranınıza göre çok çok yüksek rakamlara çıkabilmektedir. Hatta tanıtımlardan elde edilen kazançlar bazen reklam gelirlerinden daha fazla olabilmektedir. Tamamen pazarlama odaklı bir gelir modeli olan bu seçenekte ürünlere bedava ulaşabileceğiniz gibi satış oranına göre de ekstra bonuslar kazanabilirsiniz.

: Tanıtım ayağında ise kazanç oranları takipçi sayınız ve izlenme oranınıza göre çok çok yüksek rakamlara çıkabilmektedir. Hatta tanıtımlardan elde edilen kazançlar bazen reklam gelirlerinden daha fazla olabilmektedir. Tamamen pazarlama odaklı bir gelir modeli olan bu seçenekte ürünlere bedava ulaşabileceğiniz gibi satış oranına göre de ekstra bonuslar kazanabilirsiniz. Ürün satışları: Evet arkadaşlar bu aşamada ise birçok fenomen kendi markasını ve kendi ürünlerini geliştirmekte ve onları satmaktadır. Hem kendi ürününüzün reklamını yapabilir, en iyi şekilde pazarlamasını gerçekleştirir ve sürekli geliştirerek katma değeri yüksek bir marka yaratabilirsiniz. Eğer sadık bir hayran kitleniz varsa bu seçenek oldukça başarılı bir kazanç modelidir.

Şimdi ise bazı Türk youtuberların kazançlarına göz atalım.

Tabloda yer alan gelirler aylık izlenme sayılarına göre ve kategorisine bin gösterim başı ücretler hesaplanarak ortaya çıkmıştır. Gerçekte bu kazançlar daha fazla olması muhtemeldir.

Kanal Adı Takipçi Sayısı 2022 Aylık Kazanç Miktarı (Ortalama Tahmini Değerlerdir. ) Oyuncak Oynuyorum 10,8 Milyon 1 Milyon TL Enes Batur 15,7 Milyon 1 Milyon TL Orkun Işıtmak 9,96 Milyon 1 Milyon TL Dila Kent 4,2 Milyon 500.000 TL Sevimli Dostlar 7,34 Milyon 500.000 TL Deli Mi Ne 8,04 Milyon 300.000 TL Niloya 4,87 Milyon 300.000 TL Meryem Can 4,53 Milyon 150.000 TL Türk Youtuberlar ne kadar kazanıyor 2022

Yabancı Youtuberlar ne kadar kazanıyor?

Youtuberlar ne kadar kazanıyor sorusuna yabancı kanallar üzerinden cevap verecek olursak bu durum daha da değişkendir. Yabancı kanal sahiplerinin geliri dolar üzerinden olacağı için kur fiyatlarındaki düşüşlerden etkilenmemektedir. Ay sonu kur yükseldiği zaman kazanç oranları TL ye çevirince daha da yüksek olabilmektedir. Buna rağmen çektiğiniz video içerikleri iyi bir kategoride veya yüksek bgbm li reklamlar çıkıyor ise çok yüksek rakamlar kazabilirsiniz.

Nate O’Brien

1,1 milyon abonesi bulunan Nate O’Brien, aylık ortalama 40.000 dolar kazandığını açıklamıştır. Kanalına göz attığımız zaman ise finans kategorisinde olduğunu görmekteyiz. Nate O’Brien, bin görüntüleme başına ortalama 8 dolar kazanmaktadır.

SemideCoco

Masaj ve terapi üzerine içerikler üreten 240 bin abonesi bulunan SemideCoco, 1 milyon izlenme başına 4.000 dolar kazanmaktadır. Buradan şu sonuca varabiliriz: Kazancı belirleyen en önemli faktör kategorinizdir.

Kevin David

1,47 Mn abonesi bulunan Kevin David, 1 Mn izlenme başına 40.000 dolar kazandığını açıklamıştır.

Tiffany Ma

1,8 Milyon abonesi bulunan Tiffany Ma ayda 10.000 dolar kazanmaktadır.

Andrei Jikh

1,7 Milyon abonesi bulunan Andrei Jikh ayda 11.000 dolar kazanmaktadır.

Youtube Kazanç Hesaplama Sitesi

Youtube kazanç hesaplama sitesi adı altında pek çok web sitesi bulunmaktadır. Bu siteler, BGBG raporunun hesaplanmasına yardımcı olmakta ve bu bağlamda Youtube gelirinin ne kadar olacağının tahmin edilmesini sağlamaktadır.

Youtuberlar ne kadar kazanıyor sorusuna yanıt arayan bireyler, herhangi bir Youtube videosunun izlenme sayısını bu sitelerde yer alan hesaplama panellerine girerek gerçeğe yakın sonuçlar görebilmektedir. Bu sayede hem Youtube kanalı olan bireyler, hem de başkalarının Youtube kazancını merak eden bireyler, bu sorularına cevap bulabilmektedir.

100 bin izlenme kaç tl ?

Yabancı dilde bir kanalı bulunan Aybüke isimli bir okuyucumuz, söylediğine göre haftalık videolarına 100 bin görüntüleme almakta. Bu izlenmelere istinaden ise 500 ile 1000 dolar arasında bir kazanç elde ettiğini belirtmiş.

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