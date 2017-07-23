Instagram’da Son Görülme Saati Nasıl Kapatılır ?

Gizliliğe önem veriyorsanız, bu makale tam sizlik...

İnstagram geçtiğimiz her gün yeni güncellemeler ile kullanıcılarını sevindiriyor. İçinde olduğumuz yıl içerisinde gelen güncelleme ile yeni bir özelliği daha içerisinde barındıran İnstagram’da artık son görülme durumunuzu kapatabilmektesiniz. İnstagram‘da çoğu kullanıcı artık en son çevrimiçi olduğunu farklı kullanıcılara göstermek istemiyor, bu güncelleme ile artık görmelerini engellenebilecek.

Son çevrimiçi görülmeniniz aslında bir bakıma faydalı bir eklenti, diğer kullanıcılar sizin ne zaman en son aktif olduğunuzu görebildiği için anlık olarak belki yakalayıp sizinle sohbete başlayabilme şansına sahip. Ancak siz bu özelliği kullanmak istemeyebilirsiniz doğal olarak, aşağıdaki adımları takip ederek bu özelliği kapatabilirsiniz.

Son görülme özelliğini kapatabilmek için bir kaç basit yere tıklamanız yeterli. Öncelikle instagram uygulamasına giriş yaptıktan sonra Ayarlar kısmına tıklamalısınız, sonrasında en alta doğru indiğiniz de Hareket Durumunu Göster yazan bir bölge karşınıza çıkacak işte burayı devre dışı bırakmanız gerekmekte.

Önemli Not : Siz bu özelliği devre dışı bıraktığınız da başka kişilerinde son aktif oldukça saati ve tarihi göremeyeceksiniz.