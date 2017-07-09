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iOS için Profesyonel Flaş Işığı Uygulaması
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iOS için Profesyonel Flaş Işığı Uygulaması

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iOS için Profesyonel Flaş Işığı Uygulaması

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iHandy adlı yazılım şirketi tarafından geliştirilen Flashlight uygulaması, standart flaş ışığını daha profesyonel seviyeye taşıyor. Acil durumlarda, elektrikler kesildiğinde ve karanlıkta kaldığımızda imdadımıza yetişen flaş ışıkları, evlerdeki ışıldakların yerini almaya başladı. Cebinizdeki flaş ışığını bir adım daha profesyonel hale taşıyan Flashlight Mini uygulaması, S.O.S. desteğide sunuyor.

Adım adım flaş ışığını yükseltebilme şansıda sunan uygulama, standart flaş ışığının parlaklığını rahatlıkla sizin ayarlayabilmenize olanak sağlıyor. Örneğin bir kaza alanında veya ışığının olmadığı bir yerde karanlıkta kaldığınızda diğer yaya ve araçların sizi farketmesi için 1 ila 9 arasındaki hız ayarlarından birini seçerek selektör yapmayı sağlayabilirsiniz. Ya da SOS seçeneği ile mors alfabesi ile yardıma ihtiyacınız olduğunuzu belirtebilirsiniz.

Morse seçeneği ile de istediğiniz yazıyı yazarak karşı tarafa mors alfabesiyle anlatabilirsiniz. Bununla birlikte uygulamada pusula üzerinde hangi yönde olduğunuzu ve hangi yöne bakmakta olduğunuzu harita üzerinde görebilirsiniz.

Kısaca Mors alfabesi nedir? 

Mors alfabesi, kısa ve uzun işaretler (nokta ve çizgiler) kullanarak bilgi aktarılmasını sağlayan yöntem. Geçmişte telgraf ile kullanıma başlayan Mors alfabesi, günümüzde ise daha çok gemiler arası iletişimde tercih edilmekte.

Flashlight uygulaması iOS 6.0 sonrası tüm cihazlarda kullanılabilmekte. 42 MB büyüklüğündeki uygulamayı indirmek için ise buraya tıklayabilirsiniz.

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Anıl Güzel Ben Anıl GÜZEL. Kadir Has Üniversitesinde Grafik Tasarım bölümünde okumaktayım. Teknoloji meraklısıyım ve internet projeleri geliştirmekteyim.

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