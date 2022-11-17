iPhone 11 ısınma sorunu son dönemlerde çok sık araştırılıyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı forumlarda veya destek sayfalarında bu problemden dert yanmaya başladı. Cihazın fazla ısınması doğal olarak performansı düşürüyor. Bu da oldukça kötü bir deneyim oluşturuyor. Ancak hiç panik yapmanıza gerek yok. Sizler için en etkili çözümleri derledik. Şimdi ayrıntılara geçelim.

iPhone 11 Çok Isınıyor

iPhone 11 Çok Isınıyor

Genellikle diğer cihazlara kıyasla iPhone 11 çok ısınıyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ancak yanlış kullanımında bu durumda etkisi oldukça büyük. iPhone 11 ısınma sorunu pek çok nedenden dolayı meydana gelebilir. Uzun saatler boyunca hiç durmadan cihazı kullanmak ya da kalın bir kılıf almak ısıyı artıracaktır. Fakat ilgili sorun yazılımsal veya donanımsal bir arızayı kapsıyorsa çözüm süreci farklılık gösterecektir. Artık çözüm önerilerine geçme vakti geldi.

İphone 11 Isınma Sorunu Çözümü

İphone 11 Isınma Sorunu Çözümü

Teknoloji devi Apple, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin beğenisini toplayan ürünler sunuyor. İphone 11’de bunlardan biridir. Akıllı telefonunuzu kullanırken belirli bir sıcaklık aralığında kullanmanız gerekir. Bu sıcaklık genellikle 0 derece ile 35 derece arasındadır. Örnek verecek olursak; bulunduğunuz yerde sıcaklığında 40 derece olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda sürekli kullanım yerine belirli aralıklarla kullanmanız, iPhone 11 ısınma sorunu açısından faydalı olacaktır.

İphone 11 Pro Max Isınma Sorunu Çözümü İçin Öneriler

iPhone 11 ısınma sorunu açısından en sık karşılaşılan şikayet genellikle sahte şarj cihazlarının kullanılmasıdır. Herkesin bildiği üzere piyasada sayısız taklit şarj aleti bulunuyor. Apple bu konuda katı kurallar koyuyor. Ancak fiyattaki uygunluk duruma göre yan sanayi ürünler tercih edilebiliyor. İşte ısınma probleminin en büyük sebeplerinden biri olarak bu sahte şarj aletleri gösterilebilir. Bu aletler cihazınızı doğru bir şekilde şarj edemediği için ısınmaya yol açar. Eğer bu gibi bir durumla karşılaşırsanız hemen telefonunuzu şarjdan çekin.

Bunun yanında Bluetooth ve Wi-Fi gibi bağlantılarını kapatmakta etkili olacaktır. Uzun süre kablosuz bağlantıların kullanması ısıyı artırabilir. Belirli bir süre telefonunuzu dinlendirmeniz yeterli olacaktır. iPhone 11 çok ısınıyor diye dert yanıyorsanız konum hizmetlerini de devredışı bırakmayı unutmayın. Arka planda çalışan uygulamalar telefonu yorar. Bu da ısınmaya neden olur. Konum servislerini kapatmak için “Ayarlar>Gizlilik>Konum Servisleri” adımlarını takip edebilirsiniz.

Yukarıdaki çözümlere ek olarak düşük pil modunu da kullanabilirsiniz. Düşük pil moduna geçmek ilk bakışta biraz mantıksız gelebilir. Ancak bu sistemi kullanmanız halinde indirmeler gibi güç tüketimi yapan işlevler durdurulacaktır. Böyle bir durumda güç tüketimi dengeli kullanılır. “Ayarlar > Pil > Düşük Güç Modu” yolunu izlemeniz yeterlidir.

İphone 11 neden çok ısınıyor?

iPhone ısınma sorunu iOS güncellemeleri düzenli bir şekilde yapılmadığında da yaşanabiliyor. iOS sürümünde bir hata olursa Apple şirketi bunu takip eder. Güncelleme yaparak bu sorunları düzeltir. O nedenle güncellemeler varsa mutlaka en son sürüm güncellemesini yükleyin. Eğer tüm çabalarınıza rağmen hala ısınma sorunu yaşıyorsanız Apple destek ekibiyle iletişime geçin. Çünkü problem donanımsal bir arızadan ya da pilden kaynaklı olabilir. En iyi çözüm Apple destek ekibiyle irtibata geçmek olacaktır.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre ısınma sorunu genellikle iPhone 11 modellerinde yaşanıyor. Eğer telefonunuz aşırı derecede ısınırsa ekranda sarı bir işaret çıkacaktır. Söz konusu işaret, iç mekanizmaların aşırı ısındığı manasını taşır. Bu gibi durumlarda cihaz soğumak için ekran parlaklığını kısma ve akım şarjını kesme gibi çeşitli önlemler alacaktır.

İphone 11 Isınma Sorunu Çözümü