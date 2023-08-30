Telefonlarımız bugünlerde hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla iletişim kurarken bazen istenmeyen mesajlar almak da kaçınılmaz olabiliyor. Özellikle engellenen numaradan gelen mesajlar, kullanıcılar için rahatsız edici bir durum olabilir. Ancak endişelenmeyin! Bu blog yazısında, farklı telefon markalarında engellenen numaradan gelen mesajları nasıl görüntüleyebileceğinizi öğreneceksiniz. Samsung, Xiaomi Redmi ve Huawei gibi popüler telefon markalarında engellenen numaradan gelen mesajları görme yöntemleri hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin. Ayrıca, bu mesajları nasıl engelleyebileceğinizi de öğreneceksiniz.

Engellenen Numaradan Gelen Mesajları Görme

Birçok insan, engelledikleri kişilerden gelen mesajları nasıl görebileceklerini merak etmektedir. İşte size engellenen numaralardan gelen mesajları görme yöntemleri hakkında bazı ipuçları.

Öncelikle, engellediğiniz kişinin mesajlarını görebilmeniz için birkaç seçeneğiniz vardır. Bunlardan biri, mesajlarınızın yedeklenmiş bir kopyasını kullanarak engellenen numaradan gelen mesajları geri getirmektir. Bazı telefon modellerinde, mesajlarınızın otomatik olarak yedeklendiği bir yedekleme özelliği bulunabilir. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde, engellediğiniz kişiden gelen mesajları geri yükleyebilirsiniz.

Bir diğer yöntem ise bir üçüncü taraf mesajlaşma uygulaması kullanmaktır. Bu uygulamalar, engellenen numaradan gelen mesajları kolayca görebilmenizi sağladıklarını iddia etmektedirler. Bu uygulamaların güvenilir olduğu tartışılmaktadır. Bu sebeple bu yöntemi pek tavsiye etmiyoruz.

Engellenen numaradan gelen mesajları görme konusu genellikle telefon marka ve modeline bağlı olarak değişiklik gösterse de hemen hemen aynıdır.

Engellenen Numaradan Gelen Mesajları Görme Samsung

Mobil cihazlarımızda zaman zaman engellediğimiz numaralardan mesajlar alabiliriz. Ancak, bu mesajları görüntüleyebilmek için bazı adımları izlemeniz gerekebilir. Samsung marka telefonlarda izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

1. Samsung Mesajlar Uygulamasını Açın

Ekrandaki uygulama listesinden “Mesajlar” uygulamasını bulun ve açın.

2. Ayarlar Menüsüne Girin

Mesajlar uygulamasını açtıktan sonra sağ üst köşede yer alan üç noktalı menü simgesine dokunun. Ardından açılan menüden “Ayarlar” seçeneğine tıklayın.

3. Engellemeleri Kontrol Edin

Ayarlar menüsünü açtıktan sonra, sayfanın aşağısına kaydırarak “Engelleme Ayarları” seçeneğini bulun ve tıklayın.

4. Engellenen Numaradan Gelen Mesajları Görme

Engelleme ayarları sayfasında, “Engelleme Listesi” seçeneğine dokunun. Burada, engellediğiniz numaradan gelen mesajları görebilirsiniz.

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Xiaomi Redmi Engellenen Mesajları Görme

Xiaomi Redmi telefonlarda engellenen bir numaradan gelen mesajları görme işlemi oldukça basittir. Engellediğiniz kişinin mesajlarını görmek için yapmanız gereken bazı adımlar vardır.

Adım Açıklama 1 Xiaomi Redmi telefonunuzun Ayarlar menüsüne girin. 2 Bildirimler seçeneğini bulun ve tıklayın. 3 Mesajlaşma uygulamasını bulun ve tıklayın. 4 Bildirim Ayarlarına gidin. 5 Engellenen mesajların bildirimlerini etkinleştirin.

Huawei Engellenen Numaradan Gelen Mesajları Görmek İstiyorum

Çoğu zaman engellediğimiz kişiden gelen mesajları görmek isteyebiliriz. Huawei telefonlarında, engellenen numaradan gelen mesajları kontrol etme yöntemleri mevcuttur. Engelden çıkarılmış olamasa bile bu yöntemleri kullanarak bu mesajlara erişim sağlayabilirsiniz.

İlk olarak, engellenen numaradan gelen mesajları kontrol etmek için Mesajlar uygulamasına gidin.

Ardından, sağ üst köşedeki üç noktaya dokunun ve Ayarlar’ı seçin.

Ayarlar bölümünde, Gizlilik ve güvenlik seçeneğine tıklayın.

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Engellenen numaralardan gelen mesajları görebilmek için “Engelleme Ayarları”nı seçin.

Açılan listede, engellenmiş numaraları göreceksiniz. Engellenen numaradan gelen mesajları görmek istediğiniz kişiyi seçin.

Burada, engellenen numaradan gelen mesajları gösteren bir açılır pencere göreceksiniz. Bu pencerede gelen mesajları okuyabilir ve yönetebilirsiniz.

Huawei Engellenen Mesajlar için Bildirim Alma Durumunu Ayarlama

Mesajlar Uygulamasını Açın, Daha sonra sağ üst köşeden 3 noktaya tıklayın, Engellenenler diyerek ayarlar simgesine tıklayın, Daha sonra bildirimleri al bölümüne gidin, Son olarak mesajlar engellendiğinde bildirim alıp almayacağınızı ayarlayın.

Engellenen numaradan gelen mesajları görmek için bu adımları takip edebilirsiniz. Ancak unutmayın ki, bu yöntem sadece mesajları görme amacıyla kullanılmalıdır ve engellemeyi kaldırmaz. Eğer bir kişiyi engellemeyi veya engelini kaldırmayı düşünüyorsanız, Ayarlar bölümünden “Engelleme Ayarları”na giderek engeli kaldırabilir veya bir başkasını engelleyebilirsiniz.

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Engellenen Numaradan Gelen Mesajları Kontrol Etme Yöntemleri

İletişim çağında yaşadığımız bu dönemde, telefon çağrıları ve mesajlar günün büyük bir çoğunluğunu kaplamaktadır. Ancak bazen, belirli numaralardan gelen mesajları engellemek isteyebiliriz. Peki, bir kişi engellenmiş olsa bile engellediğimiz kişinin mesajlarını nasıl kontrol edebiliriz? İşte size bazı basit yöntemler:

1. Mesaj Engelleme Ayarları: Engellediğiniz numaradan gelen mesajları kontrol etmek için ilk aşamada, telefonunuzun mesaj engelleme ayarlarını kontrol etmelisiniz. Her telefonun farklı bir kullanıcı arayüzü olduğu için bu adımlar telefon modeline göre değişebilir.

Genellikle Ayarlar bölümünden Mesajlar veya Arama Ayarları altında engelleme ayarlarını bulabilirsiniz. Bu ayarlarda engellenen numaralardan gelen mesajları görebilme seçeneği olabilir.

2. Üçüncü Parti Uygulamalar: Engellenen numaralardan gelen mesajları kontrol etmek için üçüncü parti mesaj yönetimi uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar, telefonunuza gelen mesajları filtreleyebilir ve engellenen numaralardan gelen mesajları ayrı bir klasörde gösterebilir. Bazı üçüncü parti uygulamalar, size engellenen numara listesini ve mesaj geçmişini de sunabilir.

Engellenen Numaradan Gelen Mesajları Nasıl Engellersiniz

Birçok insan engellenen numaradan gelen mesajları görmek istemiyor. Bu durumda, belirli bir kişinin mesaj göndermesini engellemenin yolları vardır. Farklı telefon markaları için bu işlemi gerçekleştirmenin farklı yöntemleri vardır.

Xiaomi: Xiaomi Redmi kullanıcılarının engellenen numaradan gelen mesajları engellemesi için aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir:

Mesajlar uygulamasına gidin.

Sağ üstteki ayarlar veya çark simgesini açın.

Mesaj ayarları sayfası açılacaktır.

Buradan Engellenen numaraları göster seçeneğine gelin ve işareti kaldırın.

Samsung mu Xiaomi mi? Detaylı İnceleme

Samsung: Samsung kullanıcıları engellenen numaradan gelen mesajları engellemek için aşağıdaki adımları takip edebilir:

Bu yöntemleri kullanarak istenmeyen mesajları engelleyebilir ve engellenen numaradan gelen mesajları görmezden gelebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Engellenen kişiye bildirim gider mi?

Engellediğiniz kişiye bildirim gitmemektedir. Fakat sizi aradığı zaman onu engelleyip engellemediğinizi anlayabilir.

Xiaomi Redmi telefonumda engellenen bir numaradan gelen mesajları nasıl görürüm?

Xiaomi Redmi telefonlarda engellenen bir numaradan gelen mesajları görmek için, “Mesajlar” uygulamasını açın ve ardından sağ üst köşedeki üç noktaya dokunarak “Ayarlar” bölümüne girin. Burada “Spam ve Engellenen Mesajlar” seçeneğini bulabilir ve engellediğiniz numaranın mesajlarını kontrol edebilirsiniz.

Huawei telefonumda engellenen bir numaradan gelen mesajları nasıl görürüm?

Huawei telefonlarda engellenen bir numaradan gelen mesajları görmek için, “Mesajlar” uygulamasını açın ve ardından sağ üst köşedeki üç noktaya dokunarak “Ayarlar” bölümüne girin. Burada “Engellenen Numaralar” veya “Engellenen İletiler” seçeneğini bulabilir ve engellediğiniz numaranın mesajlarını kontrol edebilirsiniz.

Engellenen numaradan mesaj gelir mi?

Engellenen numaradan mesajlar gelir ve depolanır. Bu mesajlar Android telefonlarda Spam klasöründe yer almaktadır.

Kaynak: Huawei