iPhone Silinen Fotoğrafları Kurtarma - Teknofeed.COM

Telefonunuzda bir düzenleme yaparken yanlışlıkla veya depolama alanınızı temizlerken çok önemli fotoğraflarınızı silmiş olabilirsiniz. Fakat daha sonra bu karardan pişman olmuş veya farketmiş olabilirsiniz. Bu gibi durumları yaşamamak için önlem alabilirsiniz. Ayrıca iPhone Silinen Fotoğrafları Kurtarma gerçekleştirebilirsiniz.
Endişelenmenize gerek yok! Yeterince hızlı hareket ederseniz anılarınızı kurtarmanıza izin verecek bazı basit kısayollar ve gizli geçici çözümler vardır.
Bu işlemler bildiğiniz ancak bu olmaz diye uygulamadığınız işlemler olabilir.
iPhone kullanıyorsanız ve bir dosyayı, fotoğrafı silmişseniz, bulabileceğiniz en iyi yer “Son Silinenler” klasörüdür. iOS 8 kullanıyorsanız (daha yeni yazılımlar da çalışır), resimlerinizi sildikten sonra 30 gün kadar bu klasörde saklanır.
iPhone silinenler klasörünü bulmak için Fotoğraflar > Albümler > Son Silinenler yolunu izleyin. Bu klasörü açın ve sildiğiniz fotoğraflar kontrol edin. Kurtarmak istediğiniz öğeleri bulduktan sonra, görüntüleri seçin ve Kurtar’a dokunun .
Kurtarmak istediğiniz görselleri 30 günden önce bir sürede sildiyseniz eğer, bir yedek kullanmanız gerekir. Tabi iPhone’unuzdaki bir fotoğrafı sildiğinizde, iCloud hesabınızdan da silindiğini unutmayın.
Teknik olarak, bunun olmasını önlemenin birkaç yolu vardır – iCloud fotoğraf paylaşımını kapatabilir, başka bir iCloud hesabında oturum açabilir veya fotoğraf paylaşımı için ikinci bir bulut sunucusu kullanabilirsiniz. Tabi bu zahmetli bir işlem olabilir.
Ancak, en az bir bulut hizmeti kullanırsanız kullanışlı olabilecek geçici bir çözüm vardır ve çoğu durumda fotoğrafı hem cihazınızdan hem de buluttan silseniz bile işe yarayacaktır. CopyTrans Backup Extractor veya EaseUS MobiSaver bu iki programda işinize yarayacaktır.
BackupYedekleme yazılımını da kullanabilir ve bunları bir noktada yedeklediğinizi varsayarak önemli iletileri veya belgeleri kurtarmak için de bu adımları uygulayabilirsiniz.
Buraya kadar işlemi çözmüş olmanız gerekir. Sonraki süreçte ise Google Fotoğraflar, Amazon Fotoğraflar, Yandex Disk gibi farklı bulut hizmetlerini kullanmayı unutmayın. Periyodik olarak yedeklerinizi alın.