iPhone Silinen Fotoğrafları Kurtarma - Teknofeed.COM

Telefonunuzda bir düzenleme yaparken yanlışlıkla veya depolama alanınızı temizlerken çok önemli fotoğraflarınızı silmiş olabilirsiniz. Fakat daha sonra bu karardan pişman olmuş veya farketmiş olabilirsiniz. Bu gibi durumları yaşamamak için önlem alabilirsiniz. Ayrıca iPhone Silinen Fotoğrafları Kurtarma gerçekleştirebilirsiniz.

Endişelenmenize gerek yok! Yeterince hızlı hareket ederseniz anılarınızı kurtarmanıza izin verecek bazı basit kısayollar ve gizli geçici çözümler vardır.

İşte iPhone Silinen Fotoğrafları Kurtarma İşlemi için Yapabilecekleriniz

Bu işlemler bildiğiniz ancak bu olmaz diye uygulamadığınız işlemler olabilir.

Son Silinmiş Klasörü Kontrol Et

iPhone kullanıyorsanız ve bir dosyayı, fotoğrafı silmişseniz, bulabileceğiniz en iyi yer “Son Silinenler” klasörüdür. iOS 8 kullanıyorsanız (daha yeni yazılımlar da çalışır), resimlerinizi sildikten sonra 30 gün kadar bu klasörde saklanır.

iPhone silinenler klasörünü bulmak için Fotoğraflar > Albümler > Son Silinenler yolunu izleyin. Bu klasörü açın ve sildiğiniz fotoğraflar kontrol edin. Kurtarmak istediğiniz öğeleri bulduktan sonra, görüntüleri seçin ve Kurtar’a dokunun .

İCloud Yedeklemelerinizi Kontrol Edin

Kurtarmak istediğiniz görselleri 30 günden önce bir sürede sildiyseniz eğer, bir yedek kullanmanız gerekir. Tabi iPhone’unuzdaki bir fotoğrafı sildiğinizde, iCloud hesabınızdan da silindiğini unutmayın.

Teknik olarak, bunun olmasını önlemenin birkaç yolu vardır – iCloud fotoğraf paylaşımını kapatabilir, başka bir iCloud hesabında oturum açabilir veya fotoğraf paylaşımı için ikinci bir bulut sunucusu kullanabilirsiniz. Tabi bu zahmetli bir işlem olabilir.

Ancak, en az bir bulut hizmeti kullanırsanız kullanışlı olabilecek geçici bir çözüm vardır ve çoğu durumda fotoğrafı hem cihazınızdan hem de buluttan silseniz bile işe yarayacaktır. CopyTrans Backup Extractor veya EaseUS MobiSaver bu iki programda işinize yarayacaktır.

BackupYedekleme yazılımını da kullanabilir ve bunları bir noktada yedeklediğinizi varsayarak önemli iletileri veya belgeleri kurtarmak için de bu adımları uygulayabilirsiniz.

İki yazılımdan birini indirdikten sonra, telefonunuzun dosyalarının en son kopyasını yedeklediğinizden emin olun; işiniz bittiğinde bu sürüme geri dönmek isteyebilirsiniz. Ardından, silinen fotoğrafınızı içeren yedekleme sürümünü arayın. Bunu yapmak için Ayarlar > Apple Kimliği > iCloud > Depolama > Depolamayı Yönet > Yedekler yolunu izleyin. Her yedekleme sürümünde cihaz, tarih ve boyutunu görebilirsiniz. Ardından, telefonunuzu önceki bir yedekleme sürümüne geri yüklemeniz ve cihazınızı yeniden başlatmanız gerekir. Bu, cihazınızdaki tüm içeriği sıfırlayacaktır. Ancak yeni bir yedek yüklediğinizden tekrar geri dönmüş olursunuz. Ayarlar > Genel > Sıfırla > Tümünü Sil. Son olarak, cihazı yeniden başlatın. Devam eden süreçte ise, Uygulamalar ve Veriler > iCloud Yedekten Geri Yükle > iCloud hesabınıza giriş yaparak ilgili yedeklemeyi seçin ve tamamlanmasını bekleyin. Çıkan fotoğraf dosyalarını kurduğunuz yazılıma kopyalayın veya harici bir sabit sürücüye kaydedin. Son olarak, iPhone’unuzu ve içeriğini bu işlemi başlattığınız şekilde geri döndürmek için en son yedekleme sürümünü geri yükleyin.

Söz Konusu Kayıpların Önüne Geçin

Buraya kadar işlemi çözmüş olmanız gerekir. Sonraki süreçte ise Google Fotoğraflar, Amazon Fotoğraflar, Yandex Disk gibi farklı bulut hizmetlerini kullanmayı unutmayın. Periyodik olarak yedeklerinizi alın.